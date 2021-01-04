Türkiye’nin dış politikasını gözden geçirmek mi gerekiyor?

Geleneksel olarak yeni yılın başlangıcı işlere yeniden başlamak, geçmiş dönemdeki olayları gözden geçirerek verdiğimiz kararları değerlendirmek ve daha iyi sonuçlar elde edebilmek için neleri farklı yapmamız gerektiği üzerinde düşünmek zamanıdır. Durum hükümetler açısından da farklı değildir. Bir hükümetin işlerini doğru yapabilmesi için onun da aynaya bakması ve hatalarını teslim etmesi gerekmektedir. Yeni yıla girerken, siyaset uzmanımız Türk dış politikasını gözden geçiriyor, nerede ve neden aksadığına ve politikayı daha etkin kılmak için neler yapılabileceğine eğiliyor.

Daha önceleri de ifade etmiştiniz. Türk dış politikası başarısız olmaktan ziyade kısa vadeli bir yaklaşımla yürütülüyor. Bu sözlerinizi biraz açar mısınız?

Geçtiğimiz yıl içinde uygulanan dış politikaya bakacak olursanız, daha çok askeri gücün kullanılmasını öngören bir örüntü ile karşılaşırsınız. Bu Türkiye’nin şu veya bu ülkeye mutlaka savaşmak amacıyla silahlı güç sevk ettiği anlamına gelmiyor, sadece dış politika amaçlarını gerçekleştirmek için askeri güce dayandığını gösteriyor. Değindiğimiz yaklaşım birçok sorunludur. İlkin, dış politikada sert güç unsurlarına fazla bağlanmak, bir yandan başkalarını da aynısını yapmaya davet ederken, diğer yandan silahlı çatışmaya girme olasılığını da güçlendirmektedir.

Diğer bir sorun ise, sert güç kullanmanın başarılı olması için büyük ölçüde bunu destekleyecek iktisadi güce sahip olmaya bağımlı olmasıdır. Geçtiğimiz yıl Türkiye ekonomisi önce pandemi nedeniyle bir daralma yaşamış, sonra genişlemeye başlamışsa da önemli bir ödemeler dengesi açığı ile karşı karşıya kalmıştır. Bundan çıkarılacak ders, sert unsurlara dayalı dış politika izlenmesinin zaten tercih edilecek bir yol olmadığı, ama güçlü bir ekonomi tarafından desteklenememesi durumunda cazibesinin daha da zayıfladığıdır.

Türkiye sert güç unsurları üzerine kurulu bir dış siyaset izlemeye nasıl yöneldi?

Son yıllarda Türk dış siyasetinin yapımındaki ana ağırlık siyaset yapımını üstlenmiş olan kurumlar camiasından Cumhurbaşkanlığına kaymıştır. Günümüzde siyaset belirlenirken çoğu zaman Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlıklarına danışılmamaktadır. Bu bakanlıklar siyasetin şekillenmesine katkıda bulunmaktan ziyade siyasetin sadece uygulayıcısı konumuna itilmişlerdir. Bunun sonucunda siyaset belirlenirken bir dizi önemli faktör ihmale uğramaktadır ki, bunlar arasında geçmişte verilmiş taahhütler, Türkiye’nin uymakla yükümlü olduğu hukuk kuralları ve izlenecek siyasetin Türkiye’nin ilişkide bulunduğu üçüncü taraflara etkisi konuları bulunmaktadır. Dış siyasetin merkezileştirilmiş olması çabuk karar alınmasına imkan sağlamaktaysa da, iyi düşünülmemiş kararlar alınması ihtimalini de güçlendirmektedir.

Belirttiğiniz gibi, karar alma gücü, işi bu konuları değerlendirmek olan kurumların elinden çıkmıştır. Bu gelişme söz konusu kurumları nasıl etkilemiştir?

Bu kurumların kadroları moral çöküntü yaşıyorlar. Daha somut olarak, kurumların iş görme biçimleri de değişmiştir. Örneğin, Dışişleri Bakanlığı meslek memuru olmayan kişileri önemli merkezlere büyükelçi atamaya başlamıştır. Türkiye’nin meslek memuru kadrosu pek büyük değildir. Diplomasi deneyimi olmayan kişilerin önemli merkezlerde görevlendirilmeleri etkisiz olmaları ihtimalini güçlendirmekte, hatta bu kişilerin de ek bir soruna dönüşmesi gibi kötü bir ihtimali beraberinde getirmektedir. Buna ek olarak, Dışişleri’ne giren meslek memurları kendilerini iyi bir geleceğin beklemediğini düşünmeye başlarlarsa, büyükelçi olma şanslarını çok düşük görüyorlarsa, o zaman mesleğe girmek isteyen kişilerin niteliklerinde de gerileme olacaktır. Ya da, eğer terfi almak için liyakatten ziyade siyasi bağlantıların güçlü olması gerektiğine şahit oluyorlarsa, o zaman görevini iktidar sahiplerine yaranmak olarak gören kadrolar yaygınlaşacaktır. Bunun sonunda, bakanlığın bir kurum olarak niteliğini ve etkin olmasını bozan bir yozlaşma süreci başlayacaktır.

Bu gidişin değiştirilmesi için neler yapılması gerekiyor?

Başlangıç olarak Türk dış siyasetinin yapım ve uygulama sürecinin gözden geçirilmesi, nerelerde başarılar ve nerelerde aksaklıklar olduğunun saptanması gerekmektedir. Bu çerçevede siyasetin nasıl belirlendiği, siyaset yapımında rolü olan kuruluşlarda çalışacak kadroların nasıl temin edildiği, bu kurumların birbiriyle ilişkisi ve başarılı bir dış politika için ülkenin maddi kaynakları ile dış siyasetteki özlemleri arasında nasıl bir denge kurulması gerektiği ayrı ayrı incelenmelidir. Ancak bütün bunların yapılabilmesi için önce yönetici sınıfın bir sorunla karşı karşıya bulunduğumuzu benimsemesi gerekmektedir.