Türkiye’nin dış ticarette satın alma gücü arttı

Türkiye’nin ihracat-it­halat fiyatlarına gö­re dış ticaretteki satın alma gücü, aylar itibarıyla iniş çıkışlarla birlikte son bir yıl itibarıyla kayda değer düzey­de arttı. İhraç edilen ürünlerin ortalama birim fiyatının, ithal malların ortalama fiyatına ora­nı olan ve dış ticaret faaliyet­leri ile ülkeye net sermaye gi­riş-çıkışını gösteren “dış tica­ret haddi”, temmuzda son dört buçuk yılın en yüksek düzeyi­ne ulaştıktan sonra, ağustosta da hafif geri çekilme ile birlikte yüksek düzeyini korudu.

Türkiye İstatistik Kuru­mu’nun (TÜİK) açıkladığı ağustos ayı dış ticaret endeks­lerine göre ihracat birim de­ğer endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,8 artarken, miktar endeksinde de yüzde 4,8’lik bir düşüş yaşandı. Buna göre ihracat miktarı fiyat artı­şından daha hızlı daralma kay­detti. Ancak ithalatta ise fiyat artışı çok daha düşük oldu­ğu halde miktar bazında kay­da değer bir düşüş yaşanması dengeyi lehe çevirdi. Ağustos aylarına göre ithalatta ise bi­rim değer endeksi sadece yüz­de 0,5 artarken, miktar endek­sinde yüzde 4,5 düşüş yaşan­dı. Buna göre ithalat ciddi bir pahalanma yaşamadığı halde miktarı düşüş gösterdi.

Dış ticaret haddi 91,3

İhracat fiyat endeksinin it­halat fiyat endeksine bölün­mesi ile bulunan dış ticaret haddi ağustosta önceki aya göre 0,9 puan düşüşle 91,3’le olmakla birlikte bu yıl ay­lar itibarıyla ikinci en yüksek düzeyinde oluştu. Dış ticaret haddi geçen yılın ağustos ayı düzeyinin de 2,8 puan üze­rinde gerçekleşti. Buna göre had, bu yıl yaz aylarında son dört buçuk yılın en yüksek dü­zeylerini gördü.

2015=100 bazlı fiyat endeks­lerine göre dış ticaret had­di, aylar itibarıyla Ağustos 2020’den bu yana 100’ün altın­da seyrediyor. Eylül 2022’de 72,3’le aylık bazda en düşük düzeyine inen had, izleyen dö­nemde tedricen yükselerek bu yıl temmuzda yüzde 92,2 ile baz düzeyi yakınsamıştı.

Gıda pahalandı, yakıt ucuzladı

Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre birim değer endeksi kapsamında sektör ve alt sektörlere bakıldığında ih­racatta yüzde 8,9 ve ithalatta ise yüzde 10,3’le en fazla paha­lanmanın gıda, içecek ve tü­tünde olduğu belirlendi.

İhracatta gıdadan sonra en fazla pahalanma yıllık yüzde 5,1’le hammaddelerde yaşan­dı. Buna karşılık ithal ham­maddede yüzde 7,7 ucuzlama gerçekleşti. Gıda, içecek ve tü­tün dışındaki imalat sanayii ürünlerinin ihracatında birim fiyatlar yıllık yüzde 3,3, itha­latında ise yüzde 1,6 artarken, yakıtlarda ise ihracatta yüzde 3,8, ithalatta yüzde 9,4 ucuzla­ma yaşandı. Toplam ihracatta payı düşük olan başka yerde sınıflandırılmayan malların ortalama fiyatında ise ihra­catta yüzde 35,7, ithalatta yüz­de 37,6 artış görüldü.

Mevsim etkisinden arındırıldığında…

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat miktar endeksi; temmuzdaki 157,4 düzeyinden yüzde 2,8 azalarak 152,9’ye indi. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ihracat miktar endeksi; geçen yıl ağustostaki 147,5 düzeyinden, yüzde 0,9 düşüşle bu yıl aynı ayda 146,1 oldu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre bu yıl temmuz ayında 122,7 olan ithalat miktar endeksi; ağustosta yüzde 7,2 oranında azalarak 113,8’e geriledi. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ithalat miktar endeksi Ağustos 2024’teki 114,7 düzeyinden, yüzde 4,5 düşüşle bu yıl aynı ayda 109,6’ya geriledi.

Dış ticaret haddi neyi gösteriyor?

Ülkenin bir birim mal veya hizmet ithal etmek için kaç birim mal veya hizmet ihraç etmesi gerektiğini gösteren dış ticaret haddi, ihraç edilen mal ve hizmetlerin ortalama fiyatı ithal edilen mal ve hizmetlerin ortalama fiyatına bölünerek hesaplanıyor. İhracat ve ithalat fiyat endeksleri ile ilişkili olan “dış ticaret haddi” kavramı, temel bir gösterge olarak son derece önem taşıyor. Dış ticaret haddinin değerine bakılarak, ülkenin dış ticaretten olumsuz ya da olumlu yönde etkilendiği anlaşılıyor.

Dış ticaret haddi 100’ün üzerindeyse, ülke bir birim mal veya hizmet ihraç ettiğinde birden fazla birim mal veya hizmet ithal edebiliyor; 100’ün altında ise bir birim mal veya hizmet ithal etmek için birden fazla birim mal veya hizmet ihraç etmesi gerekiyor. Dış ticaret haddinin 100’ün üzerinde olması ülkenin satın alma gücünün ve ekonomik refahının yüksek olduğunu, 100 altında olması ise dış ticarette satın alma gücünün düşük olduğunu gösteriyor.

Dış ticaret haddi değerinin yüzde 100’ün altında olması, dış ticaret yoluyla yurt içine girenden daha fazla sermayenin yurt dışına çıktığı; 100’den büyük olması ise biriken iç sermayenin artıyor olduğu anlamına geliyor. Dış ticaret haddinin yükselmesi ülke lehine, düşmesi aleyhine bir gelişmeye işaret ediyor. Bir ülkenin dış ticaret haddi, o ülkede enflasyon dahil tüm makro ekonomik göstergeleri ciddi anlamda etkiliyor.