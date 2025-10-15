Türkiye’nin dış ticarette satın alma gücü arttı
Türkiye’nin ihracat-ithalat fiyatlarına göre dış ticaretteki satın alma gücü, aylar itibarıyla iniş çıkışlarla birlikte son bir yıl itibarıyla kayda değer düzeyde arttı. İhraç edilen ürünlerin ortalama birim fiyatının, ithal malların ortalama fiyatına oranı olan ve dış ticaret faaliyetleri ile ülkeye net sermaye giriş-çıkışını gösteren “dış ticaret haddi”, temmuzda son dört buçuk yılın en yüksek düzeyine ulaştıktan sonra, ağustosta da hafif geri çekilme ile birlikte yüksek düzeyini korudu.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı ağustos ayı dış ticaret endekslerine göre ihracat birim değer endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,8 artarken, miktar endeksinde de yüzde 4,8’lik bir düşüş yaşandı. Buna göre ihracat miktarı fiyat artışından daha hızlı daralma kaydetti. Ancak ithalatta ise fiyat artışı çok daha düşük olduğu halde miktar bazında kayda değer bir düşüş yaşanması dengeyi lehe çevirdi. Ağustos aylarına göre ithalatta ise birim değer endeksi sadece yüzde 0,5 artarken, miktar endeksinde yüzde 4,5 düşüş yaşandı. Buna göre ithalat ciddi bir pahalanma yaşamadığı halde miktarı düşüş gösterdi.
Dış ticaret haddi 91,3
İhracat fiyat endeksinin ithalat fiyat endeksine bölünmesi ile bulunan dış ticaret haddi ağustosta önceki aya göre 0,9 puan düşüşle 91,3’le olmakla birlikte bu yıl aylar itibarıyla ikinci en yüksek düzeyinde oluştu. Dış ticaret haddi geçen yılın ağustos ayı düzeyinin de 2,8 puan üzerinde gerçekleşti. Buna göre had, bu yıl yaz aylarında son dört buçuk yılın en yüksek düzeylerini gördü.
2015=100 bazlı fiyat endekslerine göre dış ticaret haddi, aylar itibarıyla Ağustos 2020’den bu yana 100’ün altında seyrediyor. Eylül 2022’de 72,3’le aylık bazda en düşük düzeyine inen had, izleyen dönemde tedricen yükselerek bu yıl temmuzda yüzde 92,2 ile baz düzeyi yakınsamıştı.
Gıda pahalandı, yakıt ucuzladı
Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre birim değer endeksi kapsamında sektör ve alt sektörlere bakıldığında ihracatta yüzde 8,9 ve ithalatta ise yüzde 10,3’le en fazla pahalanmanın gıda, içecek ve tütünde olduğu belirlendi.
İhracatta gıdadan sonra en fazla pahalanma yıllık yüzde 5,1’le hammaddelerde yaşandı. Buna karşılık ithal hammaddede yüzde 7,7 ucuzlama gerçekleşti. Gıda, içecek ve tütün dışındaki imalat sanayii ürünlerinin ihracatında birim fiyatlar yıllık yüzde 3,3, ithalatında ise yüzde 1,6 artarken, yakıtlarda ise ihracatta yüzde 3,8, ithalatta yüzde 9,4 ucuzlama yaşandı. Toplam ihracatta payı düşük olan başka yerde sınıflandırılmayan malların ortalama fiyatında ise ihracatta yüzde 35,7, ithalatta yüzde 37,6 artış görüldü.
Mevsim etkisinden arındırıldığında…
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat miktar endeksi; temmuzdaki 157,4 düzeyinden yüzde 2,8 azalarak 152,9’ye indi. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ihracat miktar endeksi; geçen yıl ağustostaki 147,5 düzeyinden, yüzde 0,9 düşüşle bu yıl aynı ayda 146,1 oldu.
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre bu yıl temmuz ayında 122,7 olan ithalat miktar endeksi; ağustosta yüzde 7,2 oranında azalarak 113,8’e geriledi. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ithalat miktar endeksi Ağustos 2024’teki 114,7 düzeyinden, yüzde 4,5 düşüşle bu yıl aynı ayda 109,6’ya geriledi.
Dış ticaret haddi neyi gösteriyor?
Ülkenin bir birim mal veya hizmet ithal etmek için kaç birim mal veya hizmet ihraç etmesi gerektiğini gösteren dış ticaret haddi, ihraç edilen mal ve hizmetlerin ortalama fiyatı ithal edilen mal ve hizmetlerin ortalama fiyatına bölünerek hesaplanıyor. İhracat ve ithalat fiyat endeksleri ile ilişkili olan “dış ticaret haddi” kavramı, temel bir gösterge olarak son derece önem taşıyor. Dış ticaret haddinin değerine bakılarak, ülkenin dış ticaretten olumsuz ya da olumlu yönde etkilendiği anlaşılıyor.
Dış ticaret haddi 100’ün üzerindeyse, ülke bir birim mal veya hizmet ihraç ettiğinde birden fazla birim mal veya hizmet ithal edebiliyor; 100’ün altında ise bir birim mal veya hizmet ithal etmek için birden fazla birim mal veya hizmet ihraç etmesi gerekiyor. Dış ticaret haddinin 100’ün üzerinde olması ülkenin satın alma gücünün ve ekonomik refahının yüksek olduğunu, 100 altında olması ise dış ticarette satın alma gücünün düşük olduğunu gösteriyor.
Dış ticaret haddi değerinin yüzde 100’ün altında olması, dış ticaret yoluyla yurt içine girenden daha fazla sermayenin yurt dışına çıktığı; 100’den büyük olması ise biriken iç sermayenin artıyor olduğu anlamına geliyor. Dış ticaret haddinin yükselmesi ülke lehine, düşmesi aleyhine bir gelişmeye işaret ediyor. Bir ülkenin dış ticaret haddi, o ülkede enflasyon dahil tüm makro ekonomik göstergeleri ciddi anlamda etkiliyor.
|Borsa
|10.316,40
|-2,27 %
|Dolar
|41,8246
|0,02 %
|Euro
|48,5920
|0,03 %
|Euro/Dolar
|1,1608
|0,01 %
|Altın (GR)
|5.570,06
|0,02 %
|Altın (ONS)
|4.141,98
|0,78 %
|Brent
|62,0700
|-1,76 %