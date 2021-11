“Türkiye’nin en büyüğüyüz hedef, bölgede liderlik”

Türkiye’nin 3 büyük siber güvenlik şirketi, bir birleşme ve bir satın almayla Türkiye’nin bu alanda en büyük şirketi Cyberwise’ı yarattı. Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi Aret Kıllıoğlu ile sohbet ettik… Aret Kıllıoğlu Siber Güvenlik’teki son tabloyu şöyle çizdi:

“Dünya ekonomisi ve dönüşen yapıya bakarsak, ilk 10 başlık arasında Siber Güvenlik var. 150 milyar dolarlık bir pazardan bahsediyoruz. Neden bu kadar büyük bir büyüme var dediğimizde, iki tane önemli gelişme var. Bir tanesi veri miktarı inanılmaz arttı. Bu veri değerli veri, çünkü işlenme kapasitesi çok yükseldi… Kıymetli bir varlık olduğunda buna yönelik tehditler artıyor. Diğer konu da kripto paraların ve alternatif ödeme yöntemlerinin gelişmesi, bu tür atakların paraya dönüştürülmesi imkanlarını ve bu konudaki motivasyonu artırdı. Biz “Secured by Desing” diyoruz yani yazılımlar yaratılırken güvenlik hep düşünülsün. Ama bu her zaman dünya gerçekleri ile mümkün olmuyor bir faz farkıyla gitmek gerekiyor. Tabii hızlı yol kat ediyoruz. Artık kimseye konunun önemini anlatmıyoruz. Ancak çok büyük şirketlerin başına çok büyük şeyler geliyor. Medyada duymadığınız küçük şirketlerin başına da çok fazla şeyler geliyor”.

Hedefimiz bölgesel liderlik

Cyberwise birleşme sonucu doğdu, bununla ilgili hedefleri sordum: “Biz son 10 yıldır aslında biraraya gelsek ve daha büyük ölçekte bir şirket oluşumunu hayata geçirebilir miyiz? Diye düşündük. Çünkü, Siber Güvenlikte yapı ilginç, IT’de sayılar bellidir. Ama siber güvenlikte yüzlerce, binlerce firma var. Bir konferansa dünyada binin üzerinde firma katılıyor. Bu durum müşteriler tarafında çok büyük zorluk yaratıyor. Bu kadar ürünle baş etmek, uzmanlık oluşturmak zor. Biz de pazara bakarak, belli konularda uzmanlaşmış, ölçeğe ulaşmış ama tıkanmış şirketler olarak görüyorduk kendimizi. İlerlemek için birbirimizin alanına girmemiz, yıkıcı rekabet gerekiyordu. 2019 yılında Taxim Capital’in bir nevi katalizörlüğü ile Biznet ve Securrent birleşti ve ortaya Cyberwise çıktı. 2020 sonunda da Cyberwise değerli bir rakibimiz Innovera’yı satın aldı. Böylece ortaya Türkiye’nin en büyük Siber Güvenlik şirketi çıktı. Büyüklükten kastımız, Siber Güvenlik’in pek çok alanı var. Biz müşterilerimize bunun hepsini bir paket olarak verme hedefiyle ilerliyoruz. Siber güvenlikle ilgili onların kafalarında endişeleri ortadan kaldırmak, diğer amacımız ise IT’de olduğu gibi Türkiye merkezli, bu alanda bölgesel lider olacak bir firma olmak istiyoruz. Avrupa ve Ortadoğu ofislerimiz var. Bugünkü büyüklüğümüz bile bu coğrafyada belli bir sıralamaya giriyor ama ağırlığımız Türkiye’den, biz bunu bölgeye yaygınlaştırmak istiyoruz. Bu potansiyeli de hissediyoruz şu ana kadar yaptıklarımızla… “

Müşteri bu işe nasıl bakacak?

Şirketlerin ne yapması gerekiyor? Bu kadar kalabalık ve karmaşık bir yapı olunca hizmet almak zorlaşıyor. Aret Kıllıoğlu şöyle yanıtlıyor:“Tabii alanlara göre değişiyor. Yurt dışında da aynı tablo var. Çok regüle edilmiş sektörlerde durum zaten iyi buna finans ve telekom sektörlerini örnek verebiliriz. Daha yolun başında olan sektörler de var. Dolayısıyla olgunluğu yüksek olanlar bu konuya bir IT problemi değil iş riski olarak bakıyor. Yapmaları gerekenler regülasyonlara uymak ve bu konunun sadece IT ekiplerince çözülebilecek bir konu olmadığını, yönetim seviyesinde anlaşılması ve onların desteğinin önemli olduğu… Çünkü bu yatırımların geri dönüşünü göstermek kolay değil. Doğru firma, doğru çözüm ve uzun vadeli iş birliği de kritik.

“Atarsak atık, atmazsak fazla gıda oluyor”

Uluslararası Sirha İstanbul Fuarı geçtiğimiz hafta yapıldı. Gündemi gıdanın sürdürülebilirliğiydi. Cumartesi günü ‘Dünyayı Birlikte Kurtaracağız’ panelinde Fazla Gıda Pazarlama Müdürü Koray Koçer üretilen gıdanın üçte birinin çöpe gittiğinin altını çizerek, “1.3 milyar ton gıda çöpe gidiyor. Bugün dünyada 800 milyon insan açlık sorunu yaşıyor. Yani dünyada her 10 kişiden biri açlıkla mücadele ediyor. İnsan kaynaklı karbon salımı çok ciddi arttı. 1.2 derece dünyanın ısısı değişmiş durumda. 2030 yılında bu rakam 1.5 dereceye çıkacak. İleride gıdaya ve temiz suya ulaşmada zorluk çekeceğiz. Bu yüzden dünyayı beraber kurtaracağız diyoruz. Her bir bireye, işletmelere, devlete yani herkese görevler düşüyor. Bireysel olarak çok ufak aksiyonlar bile gıda atığını engellemede çok etkili oluyor. Atarsak atık, atmazsak fazla gıda oluyor” diyordu. Gıda Kurtarma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Berat İnci de Dünyadaki toplam atığının yarısını evlerde çıkarmaya başladık. Bundan hepimiz sorumluyuz. Kişi başı 93 kg hane atığımız var. Yurtdışında gıda atık konusu 50 yıldır konuşuluyor. Türkiye’de ise daha çok yolumuz var” diyor. Buraya bir not koyarak farkındalığı artırmak istedim.

Dönüşen Teknoloji Kadınları

IDC Women Transforming Technologies ödül başvuruları devam ediyor. Son başvuru tarihi 25 Kasım Perşembe günü! Teknolojide bu ödüle başvuracak oldukça fazla kadın yönetici var. Belki görenler olabilir koymak istedim. Hemen online başvuru yapılabiliyor. Hedef şöyle tanımlanıyor: 'IDC Dönüşen Teknoloji Kadınları Ödülleri 2021', dijital dönüşümü desteklerken, yenilikçiliği teşvik etme, esnekliği güçlendirme ve hızlı değişimi şekillendirme konusundaki kanıtlanmış yeteneklerine dayalı olarak önde gelen kadın yöneticilerin çabalarını ödüllendirmeyi amaçlıyor.”