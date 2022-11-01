Türkiye’nin en büyük sahnesini Cizre’de kurdu

Geçtiğimiz hafta sonu Cizre’de aslında sosyal sorumluluk projesi olan bir konsere katıldım. Nerede düzenlendiğini bilmeden baktığınızda Avrupa veya Amerika’da olduğunu düşüneceğiniz konserin mimarı tekstilden turizme, inşaattan gıdaya birçok sektörde faaliyet gösteren Dosso Dossi Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan’dı.

Eraslan’ın ekibi; Şırnak Valisi Osman Bilgin ve Cizre Kaymakamı/Belediye Başkan V. Nazlı Demir’in desteklediği Cizre Müzik Festivali By Mr. Dosso Dossi” etkinliği için Cizre’de Türkiye’nin en büyük sahnesini kurdu. 60 metrelik dev sahnede en yeni ses, ışık, lazer ve görüntüleme teknolojileri kullanıldı.

Konser öncesinde terör örgütünden halka baskı yapılmıştı, sosyal medyada bu yönde paylaşımlar vardı ancak konser saati geldiğinde alan doldu, taştı… Şırnak Valisi Osman Bilgin’in açıklamasına göre çevre il ve ilçelerden gelenlerle birlikte 100 bin kişi konser için alandaydı. Gençlerin ağırlıkta olduğu alanda bebekleriyle gelen anne babalar, her şarkıya eşlik eden çocuklar görülmeye değerdi… Ekonomik ve sosyal anlamda dezavantajlı bir bölgede büyüyen çocukların, gençlerin coşkusu benim adıma gecenin en büyük mutluluğuydu…

10 milyon TL’nin üzerinde harcama yapıldı

Soner Sarıkabadayı, Sefo, Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut’un sahne aldığı Cizre’de Hikmet Eraslan Mr. Dosso Dossi kimliğiyle DJ’lik yaptı. Eraslan’a performansı sırasında kah popçu Justin Bieber’in sosyal medyada paylaşmasıyla ünü sınırları aşan Sofi ömer’in halayı, kah Dengbej Şakiro’nun yanık sesiyle raks eden Flamenko dansçısı eşlik etti…

Cizre’den önce memleketi Ağrı Doğubeyazıt’ta 30 bin kişiyi müzikle coşturan Hikmet Eraslan, konserin hiçbir sıkıntı yaşanmadan bitmesinden ve halkın ilgisinden çok memnundu… Eraslan, “Işık ve lazer gösterileri eşliğinde ülkemizde şimdiye kadar görülmemiş, unutulmaz bir performansa imza attık. Olmayanı yapıyoruz. Bugüne kadar yapılmamış, devasa ve dünya standartlarında görkemli şovları gerçekleştirerek milletimize hizmet ediyoruz. Benzerlerine New York ve Paris gibi dünyanın sayılı şehirlerinde rastlanabilecek bir etkinliği Cizre’de gerçekleştirdik. Amacım özellikle Anadolu’da sanat ve müziği ulaşılır kılmak. Müziğin büyülü dünyasında halkımızı eğlendirmek. Sadece batıda değil, doğu illerinde de bu etkinliklerin yapılabileceğini göstererek farklı organizasyonların bu bölgeye gelmesinin önünü açmak istiyorum. En popüler sanatçıları ve en büyük sahne şovlarını halkımızla buluşturmak benim için büyük bir mutluluk ve bir sosyal sorumluluk projesidir” diye konuştu.

5 Kasım’da Harran’da olacak

Hobisini bir sosyal sorumluluk projesine dönüştüren Hikmet Eraslan’a Türkiye’nin pek çok yerinden, hatta yurt dışından teklifler geliyor. Eraslan, her ne kadar bunun maliyetinden söz etmeyi sevmese de her konsere milyonlarca lira harcıyor. Benim öğrendiğim kadarıyla Cizre’deki etkinliğe 10 milyon TL’nin üzerinde para harcanmış. Doğubeyazıt’ta bunun yarısından fazla bir harcama yapılırken şimdi Harran’da dev sahne kurulacak ve 5 Kasım’da yine ünlü sanatçılarla Hikmet Eraslan sahne alacak. Eraslan, Harran’da da en az 100 bin kişilik katılım beklediğini söylüyor.