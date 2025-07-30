  1. Dünya Gazetesi
  2. Yazarlar
  3. Serbest Kürsü
  4. Türkiye’nin geleceğini teknolojimiz ile inşaa ediyoruz

Türkiye’nin geleceğini teknolojimiz ile inşaa ediyoruz

Serbest Kürsü
Serbest Kürsü

Siemens Türkiye CEO’su ve Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin GELİS

Siemens olarak Türkiye'deki varlığımızı, yalnızca bir şirketin faaliyet hikâyesi de­ğil; aynı zamanda bu ülkenin sanayileşme, mo­dernleşme ve dijitalleşme yolculuğunun ayrıl­maz bir parçası olarak görüyoruz. 1856 yılında Osmanlı İmparatorluğu'nda telgraf hatlarının kurulmasına katkı sunarak başlayan hikâye­miz, bugün yapay zeka destekli sistemlerden dijital ikiz teknolojilerine kadar uzanan, Tür­kiye’nin dijital geleceğini bugünden kurmaya odaklı bir vizyona evrilmiş durumda.

Bu toprakların potansiyelini geleceğe taşımayı görev bildik

Siemens Türkiye olarak bugün, yalnızca ile­ri teknoloji çözümleri sunan bir şirket olma­nın yanı sıra; aynı zamanda bu toprakların po­tansiyeline inanan, bu potansiyelin geleceğe taşınmasına katkı sunan köklü bir dönüşüm ortağıyız.

Gebze’de yer alan ve Türkiye’nin elektrik ala­nında ihracat şampiyonları arasında yer alan şalt ürünleri, alçak ve orta gerilim dağıtım sis­temleri fabrikamız, bu yaklaşımın en somut göstergelerinden biri olarak öne çıkıyor. Sie­mens’in global üretim ağı içinde dijital dönü­şümde öncü konumda olan bu tesiste, Endüstri 4.0 ilkeleri doğrultusunda yapay zeka destekli üretim sistemleri kullanılıyor.

Siemens Türkiye, çok çeşitli mühendislik alanlarında faaliyet gösteren küresel bir tekno­loji şirketidir. Otomasyondan, elektrifikasyona, altyapı ve ulaşımdan, bina teknolojilerine ka­dar mühendislik bilgi birikimini proje ve saha servislerini de kapsayacak şekilde iş ortakları­na maksimum verimliliği sağlamak üzere su­nuyoruz. Bini aşkın çalışanı bulunan Ar-Ge merkezimizde Türkiye için olduğu kadar dün­ya için de yenilikçi çözümler geliştiriyor. Türk mühendisin görev yaptığı bu merkezde; Siber Güvenlik, Güvenilir Yapay Zeka (Trustworthy AI), Edge ve Connectivity, Veri Analitiği, Oto­masyonun Geleceği ve Dijital İkiz gibi konular­da çözüm geliştiriyoruz.

Türkiye’nin kritik altyapı projelerinde Sie­mens’in imzası bulunuyor. Ankara Bilkent ve Etlik Şehir Hastanesi, İstanbul Havalimanı, Osman Gazi Köprüsü, İstanbul Finans Merke­zi gibi büyük ölçekli projelerin yanı sıra , Kar­demir, Socar ve IGSAŞ gibi öncü sanayi tesis­lerinde dijitalleşme, kesintisiz enerji ve sürdü­rülebilirliği ön plana çıkaran çözümler sunduk. Teknolojileri bugün ve geleceğin ihtiyaçlarını karşılayacak hale getirildi. Bu iş birlikleri, tek­nolojinin ötesinde, verimlilik, sürdürülebilirlik ve rekabet gücüne doğrudan katkı sağlayan mo­deller olarak dikkat çekiyor.

Topluma katkı işimizin hep bir parçası oldu

Teknoloji üretmenin ve uygulamanın öte­sinde, ülkemizde topluma katkı sunmanın so­rumluluğunu da her zaman taşıdık. Sürdürü­lebilir enerji farkındalığı projelerinden çeşit­lilik ve kapsayıcılık odaklı insan kaynakları politikalarımıza kadar birçok alanda toplum­sal fayda üretiyoruz. Kadın mühendis oranı­mızı artırmak, genç yeteneklere yatırım yap­mak ve çalışanlarımız arasında fırsat eşitliği sunmak, Siemens Türkiye’nin kurumsal de­ğerlerinin ayrılmaz bir parçası.

Siemens olarak 169 yıldır Türkiye’nin kal­kınma yolculuğuna eşlik ediyoruz. Bugün ül­kemizin dört bir yanında attığımız her adım, yalnızca teknolojik bir ilerleme değil; aynı za­manda Türkiye’ye duyduğumuz güvenin, or­tak geleceğimize olan güçlü inancımızın bir göstergesidir. Dönüşümün tam kalbinde yer alıyor, sürdürülebilir bir gelecek için birlikte değer yaratıyoruz. Her ay yayınlanacak bu özel teknoloji sayfasının; dijitalleşme, sürdürüle­bilirlik ve dönüşüm alanlarında sizlere ilham vereceğine inanıyorum.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Bölgesel ve sektörel düzeyde Ar-Ge teşvik mekanizması oluşturulmalı 29 Nisan 2025
ABD yeni gümrük vergilerini askıya aldı ama Çin hariç! 19 Nisan 2025
Siyasi kriz ne zaman ekonomik krize dönüşür 29 Mart 2025
Zeka savaşları: Küresel rekabetin yeni cephesi 26 Mart 2025
Donald Trump ve karşılıklı tarifeleri 26 Mart 2025
Kira geliri beyanında son tarihler ve dikkat edilmesi gerekenler 08 Mart 2025
Verginin izinde: Kayıtlı ekonomi, güçlü gelecek 24 Şubat 2025
Türkiye’deki konut piyasası nereye gidiyor? 22 Şubat 2025
Bölgenin süper teşvik bölgesi ilan edilmesi kaçınılmaz 06 Şubat 2025
2025’in yapay zekâ trendleri: İş dünyasında oyun değiştirici örnekler 23 Ocak 2025