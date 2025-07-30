Türkiye’nin geleceğini teknolojimiz ile inşaa ediyoruz

Siemens Türkiye CEO’su ve Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin GELİS

Siemens olarak Türkiye'deki varlığımızı, yalnızca bir şirketin faaliyet hikâyesi de­ğil; aynı zamanda bu ülkenin sanayileşme, mo­dernleşme ve dijitalleşme yolculuğunun ayrıl­maz bir parçası olarak görüyoruz. 1856 yılında Osmanlı İmparatorluğu'nda telgraf hatlarının kurulmasına katkı sunarak başlayan hikâye­miz, bugün yapay zeka destekli sistemlerden dijital ikiz teknolojilerine kadar uzanan, Tür­kiye’nin dijital geleceğini bugünden kurmaya odaklı bir vizyona evrilmiş durumda.

Bu toprakların potansiyelini geleceğe taşımayı görev bildik

Siemens Türkiye olarak bugün, yalnızca ile­ri teknoloji çözümleri sunan bir şirket olma­nın yanı sıra; aynı zamanda bu toprakların po­tansiyeline inanan, bu potansiyelin geleceğe taşınmasına katkı sunan köklü bir dönüşüm ortağıyız.

Gebze’de yer alan ve Türkiye’nin elektrik ala­nında ihracat şampiyonları arasında yer alan şalt ürünleri, alçak ve orta gerilim dağıtım sis­temleri fabrikamız, bu yaklaşımın en somut göstergelerinden biri olarak öne çıkıyor. Sie­mens’in global üretim ağı içinde dijital dönü­şümde öncü konumda olan bu tesiste, Endüstri 4.0 ilkeleri doğrultusunda yapay zeka destekli üretim sistemleri kullanılıyor.

Siemens Türkiye, çok çeşitli mühendislik alanlarında faaliyet gösteren küresel bir tekno­loji şirketidir. Otomasyondan, elektrifikasyona, altyapı ve ulaşımdan, bina teknolojilerine ka­dar mühendislik bilgi birikimini proje ve saha servislerini de kapsayacak şekilde iş ortakları­na maksimum verimliliği sağlamak üzere su­nuyoruz. Bini aşkın çalışanı bulunan Ar-Ge merkezimizde Türkiye için olduğu kadar dün­ya için de yenilikçi çözümler geliştiriyor. Türk mühendisin görev yaptığı bu merkezde; Siber Güvenlik, Güvenilir Yapay Zeka (Trustworthy AI), Edge ve Connectivity, Veri Analitiği, Oto­masyonun Geleceği ve Dijital İkiz gibi konular­da çözüm geliştiriyoruz.

Türkiye’nin kritik altyapı projelerinde Sie­mens’in imzası bulunuyor. Ankara Bilkent ve Etlik Şehir Hastanesi, İstanbul Havalimanı, Osman Gazi Köprüsü, İstanbul Finans Merke­zi gibi büyük ölçekli projelerin yanı sıra , Kar­demir, Socar ve IGSAŞ gibi öncü sanayi tesis­lerinde dijitalleşme, kesintisiz enerji ve sürdü­rülebilirliği ön plana çıkaran çözümler sunduk. Teknolojileri bugün ve geleceğin ihtiyaçlarını karşılayacak hale getirildi. Bu iş birlikleri, tek­nolojinin ötesinde, verimlilik, sürdürülebilirlik ve rekabet gücüne doğrudan katkı sağlayan mo­deller olarak dikkat çekiyor.

Topluma katkı işimizin hep bir parçası oldu

Teknoloji üretmenin ve uygulamanın öte­sinde, ülkemizde topluma katkı sunmanın so­rumluluğunu da her zaman taşıdık. Sürdürü­lebilir enerji farkındalığı projelerinden çeşit­lilik ve kapsayıcılık odaklı insan kaynakları politikalarımıza kadar birçok alanda toplum­sal fayda üretiyoruz. Kadın mühendis oranı­mızı artırmak, genç yeteneklere yatırım yap­mak ve çalışanlarımız arasında fırsat eşitliği sunmak, Siemens Türkiye’nin kurumsal de­ğerlerinin ayrılmaz bir parçası.

Siemens olarak 169 yıldır Türkiye’nin kal­kınma yolculuğuna eşlik ediyoruz. Bugün ül­kemizin dört bir yanında attığımız her adım, yalnızca teknolojik bir ilerleme değil; aynı za­manda Türkiye’ye duyduğumuz güvenin, or­tak geleceğimize olan güçlü inancımızın bir göstergesidir. Dönüşümün tam kalbinde yer alıyor, sürdürülebilir bir gelecek için birlikte değer yaratıyoruz. Her ay yayınlanacak bu özel teknoloji sayfasının; dijitalleşme, sürdürüle­bilirlik ve dönüşüm alanlarında sizlere ilham vereceğine inanıyorum.