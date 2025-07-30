Türkiye’nin geleceğini teknolojimiz ile inşaa ediyoruz
Siemens Türkiye CEO’su ve Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin GELİS
Siemens olarak Türkiye'deki varlığımızı, yalnızca bir şirketin faaliyet hikâyesi değil; aynı zamanda bu ülkenin sanayileşme, modernleşme ve dijitalleşme yolculuğunun ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. 1856 yılında Osmanlı İmparatorluğu'nda telgraf hatlarının kurulmasına katkı sunarak başlayan hikâyemiz, bugün yapay zeka destekli sistemlerden dijital ikiz teknolojilerine kadar uzanan, Türkiye’nin dijital geleceğini bugünden kurmaya odaklı bir vizyona evrilmiş durumda.
Bu toprakların potansiyelini geleceğe taşımayı görev bildik
Siemens Türkiye olarak bugün, yalnızca ileri teknoloji çözümleri sunan bir şirket olmanın yanı sıra; aynı zamanda bu toprakların potansiyeline inanan, bu potansiyelin geleceğe taşınmasına katkı sunan köklü bir dönüşüm ortağıyız.
Gebze’de yer alan ve Türkiye’nin elektrik alanında ihracat şampiyonları arasında yer alan şalt ürünleri, alçak ve orta gerilim dağıtım sistemleri fabrikamız, bu yaklaşımın en somut göstergelerinden biri olarak öne çıkıyor. Siemens’in global üretim ağı içinde dijital dönüşümde öncü konumda olan bu tesiste, Endüstri 4.0 ilkeleri doğrultusunda yapay zeka destekli üretim sistemleri kullanılıyor.
Siemens Türkiye, çok çeşitli mühendislik alanlarında faaliyet gösteren küresel bir teknoloji şirketidir. Otomasyondan, elektrifikasyona, altyapı ve ulaşımdan, bina teknolojilerine kadar mühendislik bilgi birikimini proje ve saha servislerini de kapsayacak şekilde iş ortaklarına maksimum verimliliği sağlamak üzere sunuyoruz. Bini aşkın çalışanı bulunan Ar-Ge merkezimizde Türkiye için olduğu kadar dünya için de yenilikçi çözümler geliştiriyor. Türk mühendisin görev yaptığı bu merkezde; Siber Güvenlik, Güvenilir Yapay Zeka (Trustworthy AI), Edge ve Connectivity, Veri Analitiği, Otomasyonun Geleceği ve Dijital İkiz gibi konularda çözüm geliştiriyoruz.
Türkiye’nin kritik altyapı projelerinde Siemens’in imzası bulunuyor. Ankara Bilkent ve Etlik Şehir Hastanesi, İstanbul Havalimanı, Osman Gazi Köprüsü, İstanbul Finans Merkezi gibi büyük ölçekli projelerin yanı sıra , Kardemir, Socar ve IGSAŞ gibi öncü sanayi tesislerinde dijitalleşme, kesintisiz enerji ve sürdürülebilirliği ön plana çıkaran çözümler sunduk. Teknolojileri bugün ve geleceğin ihtiyaçlarını karşılayacak hale getirildi. Bu iş birlikleri, teknolojinin ötesinde, verimlilik, sürdürülebilirlik ve rekabet gücüne doğrudan katkı sağlayan modeller olarak dikkat çekiyor.
Topluma katkı işimizin hep bir parçası oldu
Teknoloji üretmenin ve uygulamanın ötesinde, ülkemizde topluma katkı sunmanın sorumluluğunu da her zaman taşıdık. Sürdürülebilir enerji farkındalığı projelerinden çeşitlilik ve kapsayıcılık odaklı insan kaynakları politikalarımıza kadar birçok alanda toplumsal fayda üretiyoruz. Kadın mühendis oranımızı artırmak, genç yeteneklere yatırım yapmak ve çalışanlarımız arasında fırsat eşitliği sunmak, Siemens Türkiye’nin kurumsal değerlerinin ayrılmaz bir parçası.
Siemens olarak 169 yıldır Türkiye’nin kalkınma yolculuğuna eşlik ediyoruz. Bugün ülkemizin dört bir yanında attığımız her adım, yalnızca teknolojik bir ilerleme değil; aynı zamanda Türkiye’ye duyduğumuz güvenin, ortak geleceğimize olan güçlü inancımızın bir göstergesidir. Dönüşümün tam kalbinde yer alıyor, sürdürülebilir bir gelecek için birlikte değer yaratıyoruz. Her ay yayınlanacak bu özel teknoloji sayfasının; dijitalleşme, sürdürülebilirlik ve dönüşüm alanlarında sizlere ilham vereceğine inanıyorum.