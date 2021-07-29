Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’nda plastik sektörü

İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) “Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” 2020 yılı listesi, Türkiye plastik sektörünün yılın ikinci yarısında yaşanan emtia fiyatlarındaki artıştan olumsuz etkilendiğini gösteriyor.

Plastik Sanayicileri Derneği’nin (PAGDER) listedeki verilere ilişkin yaptığı değerlendirmeye göre, ikinci 500 büyük arasında yer alan plastik sanayi işletmesi sayısı 25’ten 23’e düştü.

Özellikle ortalama dolar kurunun %24 oranında arttığı bir ortamda ikinci 500 sanayi kuruluşu içerisinde yer alan plastik sektörü temsilcileri döviz bazında da cirolarını arttırdığı görüldü.

PAGDER Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Gülsün’den, Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesini plastik sektörü açısından değerlendirmesini rica ettim.

Başkan Selçuk “NACE koduna göre plastik sektöründe faaliyet gösteren ve ikinci 500 listesinde yer alan 23 plastik sanayisi kuruluşunun geçen yıl tatmin edici bir performans ortaya koyduklarını gözlemliyoruz” dedi.

Kâr marjı eriyor!

Sözlerine devam eden Gülsün: “Sektörümüzün hammadde ithalata bağımlı yapısı 2020 yılında yaşanan ciro artışlarının karlılık oranlarına yansıtılamamasına ve hatta karlılıkta düşüş yaşanmasına sebep olmuştur.

Yıllık ortalamalar göz önünde bulundurulduğunda 2020 yılında dolar kurunun 2019 yılına kıyasla %23,6 daha değerli olduğunu görüyoruz.

Bu artış plastik mamul üreticisinin girdi maliyetlerine doğrudan yansımıştır.

Bunun yanı sıra 2020 yılının ikinci yarısında başlayan emtia fiyatlarındaki artışın en sert etkilediği sektörlerden biri de plastik sektörü olmuştur.

Bu iki etkinin bir araya gelmesi ile üreticinin girdi maliyeti hızla artarken yurtiçinde ekonominin daralması sebebiyle bu maliyet artışı tüketiciye yansıtılamamış ve en nihayetinde kar marjlarının düşmesine sebep olmuştur.

Son dönemde ÜFE ve TÜFE arasındaki makasın giderek açılıyor olması da bize bu durumu işaret eder niteliktedir.

Yani işletme cirolarında artış yaşanıyor olsa da karlılık oranlarının arttırılması daha büyük önem arz etmektedir.

Aksi halde ülkemiz gibi finansman maliyetinin yüksek olduğu ortamlarda yeni yatırımların yavaşlaması kaçınılmaz olacaktır” dedi.

Plastik sektörü yeşil ekonomi ile büyümeye devam edecek

Döngüsel ekonominin giderek öneminin arttığını ve plastiğin geri dönüşüme en uygun malzeme olması sebebiyle avantajlı bir konumda olduğunun altını çizen Gülsün: “Günlük hayatımızda daha fazla yer almaya başlayan sürdürülebilirlik, döngüsellik ve geri dönüşüm kavramları AB Yeşil Mutabakatı gibi regülasyonların hayata geçirilmesi ile birlikte daha da önem kazanacak.

Ülkemizde bu trendi yakalayarak gerekli adımları atmalı yeni olaşan bu ekonomiden daha fazla pay almaya çalışmalıdır.

Bilhassa geri dönüşüm sektörümüz bu alanda hızlı bir gelişim göstermektedir.

Bu alanda sektörün gelişmesi önündeki engeller kaldırılır, yasaklama yerine etkin denetleme prensibi sahiplenilirse plastik geri dönüşüm sektöründen firmalarında İSO 500 listesinde yer aldığını görebiliriz” dedi.

1969 yılında kurulan sektörün en köklü STK’sı olarak İSO ikinci 500 listesinde 9 üyelerinin bulunduğunu belirten Selçuk Gülsün: “Listede yer alan tüm üyelerimizi tebrik ediyor, gelecek yıllarda plastik sektörünün daha iyi noktalara gelmesi adına bu işletmelerimizin katkılarını çok önemsiyoruz” sözleriyle değerlendirmesini sonlandırdı..

Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2020 listesinde yer alan PAGDER üyeleri şu firmalardan oluşuyor:

2020 2019 Kuruluşlar 122 171 Eurotec Mühendislik Plastikleri San. ve Tic. A.Ş. 139 95 Akplas Plastik Kalıp San. ve Tic. A.Ş. 154 189 Klöckner Pentaplast Gebze Ambalaj Maddeleri A.Ş. 234 218 Epsan FZ Kimya Plastik San. ve Tic. A.Ş. 235 287 Özler Plastik San. ve Tic. A.Ş. 286 246 Meltem Kimya ve Tekstil San. İth. İhr. ve Tic. A.Ş. 311 408 Beno Plastik Ambalaj ve Kalıp San. Tic. Ltd. Şti. 332 184 Ema Kimya Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. 451 461 Plastifay Kimya Endüstrisi A.Ş.

Kaynak: İSO