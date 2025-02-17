Türkiye’nin ilk FSRU gemisi Msır’a gidecek
Mısır, haziran-kasım aylarında Türkiye’nin LNG talebini karşılamak için Ain Sukhna’da üçüncü FSRU’yu konuşlandıracak. Mısır bu amaçla, Türkiye’nin ilk FSRU gemisi olan ve 2018 yılında BOTAŞ filosuna katılan Ertuğrul Gazi’yi kiralamak istiyor. Ayrıca, Saros yarımadasında konuşlanan 180 bin metreküplük Vasant-1’in de Mısır’a gitme ihtimali bulunuyor.
Arap Baharı’nın üzerinden 14 yıl geçti. 2010 yılı Aralık ayında başlayan ve 2 yıl sonra yine aralık ayında biten protesto gösterileri, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da uzun yıllar devam eden yönetimlerin sonu, yenilerinin de başlangıcı oldu. Bu süreçten en fazla etkilenen ülkelerden biri de Mısır oldu.
Önce Hüsnü Mübarek’in 30 yıllık yönetimi devrildi, arkasından da seçimle gelen Mursi, ordunun başındaki isim olan şu andaki Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’ye tarafından devrildi. Bu süreçte Kahire ile Ankara arasındaki ilişkiler deyim yerindeyse kopma noktasına geldi. Ticareti de olumsuz etkileyen bu süreç, birkaç yıl öncesinde ise yerini dostluğa bıraktı. Her iki ülkenin yöneticileri, karşılıklı ziyaretlerde bulundu, yeni yatırımlar tarihinde görülmemiş bir düzeyde
arttı. Koç Holding’den Eroğlu Grubu’na, Enka’dan TAV Holding’ekadar birçok Türk devinin yatırıma ve görüşmelere başladığı Mısır’da başta tekstil ve beyaz eşya yatırımları rüzgarı esmeye başladı.
Koç Holding’e ait Beko, 100 milyon dolarlık yatırımla ipi göğüslerken, son birkaç yılda yükselen Mısır açılımı, milyar dolarlık Türk varlığı oluşturdu. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Mısır İş Konseyi Başkanı Mustafa Denizer’in geçtiğimiz aylarda verdiği bilgileri hatırlayalım. Türk yatırımlarının Mısır’da 3,5 milyar dolar seviyelerine ulaştığını söyleyen Denizer’e göre 2 yılda bu rakama 500 milyon dolar daha eklenecek.
Türk yatırımlarının oluşturduğu istihdam ise 100 bin kişiye ulaşmış durumda. Gelelim ikili ticaret hacmine. Türkiye’nin en fazla ihracat ve ithalat gerçekleştirdiği ülkeler listesinde yer alan Mısır ile 2023’te 7 milyar dolarlık bir ticari hacim oluştu. Bu rakam geçen yıl 8 milyar 608 milyon dolara çıktı. Hedef ise 15 milyar dolar.
LNG’de Mısır’ın en büyük müşterilerinden biriyiz
Mısır ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerde sessizce büyüyen sektörlerden biri de enerji. Son dönemde Türkiye, LNG alımında Mısır’ın en önemli müşterilerinden biri haline geldi. Örneğin, Rusya’nın Ukrayna işgalinin yaşandığı 2022 yılının son açıklanan 9 aylık periyodunda Mısır, LNG ihracatının yüzde 22’sini Türkiye’ye gerçekleştirdi. Türkiye böylece Mısır LNG’sinin en büyük alıcısı oldu. Her fırsatta Türkiye ile Mısır arasında enerjide yenilenebilir başta olmak üzere ikili ilişkilerin güçlendirilmesi konuşuluyor.
Geçtiğimiz yıl eylül ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’ya resmi bir ziyaret gerçekleştiren Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Es-Sisi ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yaptığı görüşmenin ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, ‘Enerji Alanında Mutabakat Zaptı’nı imzalamıştı. Bu anlaşmayla iki ülke arasındaki enerji iş birliğini güçlendirerek elektrik altyapısı ve ticareti, yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, hidrojen ve nükleer enerji başlıklarında ortak projeler geliştirileceği belirtilmişti. O işbirliği süreci önümüzdeki günlerde önemli bir adımla güçlenecek.
Mısır, haziran-kasım aylarında LNG talebini karşılamak için Ain Sukhna’da üçüncü FSRU’yu konuşlandıracak. Türkiye’nin operasyonel FSRU’larından birinin Mısır’ın Ain Sukhna limanına konuşlandırılması için bir görüşmeler yürüttüğü ifade ediliyor. İddiaya göre Mısır’a gidecek olan FSRU, şu anda Dörtyol LNG terminalinde faaliyet gösteren BOTAŞ’a ait 170 bin metreküplük bir FSRU olan Ertuğrul Gazi. Edindiğim bilgilere göre Saros yarımadasında konuşlanan 180 bin metreküplük Vasant-1’in de Mısır’a gitme ihtimali var. Mısır yönetiminin, kiralama için Ertuğrul Gazi’yi istediği belirtiliyor.
LNG'yi iletim hattına ulaştırıyor
FSRU (Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi) bünyesinde yer alan depolar ile LNG depolanmasını, depolanan LNG’nin gazlaştırılmasını ve yüksek basınçla ana iletim hattına iletilmesini sağlayan gemilere verilen isim. Türkiye’nin de ilk FSRU gemisi, 2018 yılında BOTAŞ filosuna katılan Ertuğrul Gazi.