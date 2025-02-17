Türkiye’nin ilk FSRU gemisi Msır’a gidecek

Mısır, haziran-kasım aylarında Türkiye’nin LNG talebini karşılamak için Ain Sukhna’da üçüncü FSRU’yu konuşlandıracak. Mısır bu amaçla, Türkiye’nin ilk FSRU gemisi olan ve 2018 yılında BOTAŞ filosuna katılan Ertuğrul Gazi’yi kiralamak istiyor. Ayrıca, Saros yarımadasında konuşlanan 180 bin metreküplük Vasant-1’in de Mısır’a gitme ihtimali bulunuyor.

Arap Baharı’nın üzerin­den 14 yıl geçti. 2010 yılı Aralık ayında baş­layan ve 2 yıl sonra yine aralık ayında biten protesto gösteri­leri, Orta Doğu ve Kuzey Afri­ka’da uzun yıllar devam eden yönetimlerin sonu, yenilerinin de başlangıcı oldu. Bu süreçten en fazla etkilenen ülkelerden biri de Mısır oldu.

Önce Hüsnü Mübarek’in 30 yıllık yönetimi devrildi, arkasından da seçim­le gelen Mursi, ordunun başın­daki isim olan şu andaki Cum­hurbaşkanı Abdulfettah es-Si­si’ye tarafından devrildi. Bu süreçte Kahire ile Ankara ara­sındaki ilişkiler deyim yerin­deyse kopma noktasına geldi. Ticareti de olumsuz etkileyen bu süreç, birkaç yıl öncesinde ise yerini dostluğa bıraktı. Her iki ülkenin yöneticileri, karşı­lıklı ziyaretlerde bulundu, yeni yatırımlar tarihinde görülme­miş bir düzeyde

arttı. Koç Holding’den Eroğ­lu Grubu’na, Enka’dan TAV Holding’ekadar birçok Türk devinin yatırıma ve görüşme­lere başladığı Mısır’da baş­ta tekstil ve beyaz eşya yatı­rımları rüzgarı esmeye baş­ladı.

Koç Holding’e ait Beko, 100 milyon dolarlık yatırım­la ipi göğüslerken, son bir­kaç yılda yükselen Mısır açı­lımı, milyar dolarlık Türk var­lığı oluşturdu. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Tür­kiye-Mısır İş Konseyi Başka­nı Mustafa Denizer’in geçti­ğimiz aylarda verdiği bilgileri hatırlayalım. Türk yatırımla­rının Mısır’da 3,5 milyar dolar seviyelerine ulaştığını söyle­yen Denizer’e göre 2 yılda bu rakama 500 milyon dolar da­ha eklenecek.

Türk yatırımla­rının oluşturduğu istihdam ise 100 bin kişiye ulaşmış durum­da. Gelelim ikili ticaret hacmi­ne. Türkiye’nin en fazla ihracat ve ithalat gerçekleştirdiği ül­keler listesinde yer alan Mısır ile 2023’te 7 milyar dolarlık bir ticari hacim oluştu. Bu rakam geçen yıl 8 milyar 608 milyon dolara çıktı. Hedef ise 15 mil­yar dolar.

LNG’de Mısır’ın en büyük müşterilerinden biriyiz

Mısır ile Türkiye arasında­ki ekonomik ilişkilerde sessiz­ce büyüyen sektörlerden biri de enerji. Son dönemde Tür­kiye, LNG alımında Mısır’ın en önemli müşterilerinden bi­ri haline geldi. Örneğin, Rus­ya’nın Ukrayna işgalinin ya­şandığı 2022 yılının son açık­lanan 9 aylık periyodunda Mısır, LNG ihracatının yüz­de 22’sini Türkiye’ye gerçek­leştirdi. Türkiye böylece Mısır LNG’sinin en büyük alıcısı ol­du. Her fırsatta Türkiye ile Mı­sır arasında enerjide yenile­nebilir başta olmak üzere iki­li ilişkilerin güçlendirilmesi konuşuluyor.

Geçtiğimiz yıl eylül ayında Cumhurbaşka­nı Recep Tayyip Erdoğan, An­kara’ya resmi bir ziyaret ger­çekleştiren Mısır Cumhur­başkanı Abdülfettah Es-Sisi ile Cumhurbaşkanlığı Külli­yesi’nde yaptığı görüşmenin ardından Enerji ve Tabii Kay­naklar Bakanı Alparslan Bay­raktar ile Mısır Dışişleri Ba­kanı Bedr Abdulati, ‘Enerji Alanında Mutabakat Zaptı’nı imzalamıştı. Bu anlaşmay­la iki ülke arasındaki enerji iş birliğini güçlendirerek elekt­rik altyapısı ve ticareti, yenile­nebilir enerji, enerji verimli­liği, hidrojen ve nükleer ener­ji başlıklarında ortak projeler geliştirileceği belirtilmişti. O işbirliği süreci önümüzde­ki günlerde önemli bir adımla güçlenecek.

Mısır, haziran-kasım ayla­rında LNG talebini karşıla­mak için Ain Sukhna’da üçün­cü FSRU’yu konuşlandıracak. Türkiye’nin operasyonel FS­RU’larından birinin Mısır’ın Ain Sukhna limanına konuş­landırılması için bir görüşme­ler yürüttüğü ifade ediliyor. İd­diaya göre Mısır’a gidecek olan FSRU, şu anda Dörtyol LNG terminalinde faaliyet gösteren BOTAŞ’a ait 170 bin metre­küplük bir FSRU olan Ertuğrul Gazi. Edindiğim bilgilere göre Saros yarımadasında konuş­lanan 180 bin metreküplük Va­sant-1’in de Mısır’a gitme ih­timali var. Mısır yönetiminin, kiralama için Ertuğrul Gazi’yi istediği belirtiliyor.

LNG'yi iletim hattına ulaştırıyor

FSRU (Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi) bünyesinde yer alan depolar ile LNG depolanmasını, depolanan LNG’nin gazlaştırılmasını ve yüksek basınçla ana iletim hattına iletilmesini sağlayan gemilere verilen isim. Türkiye’nin de ilk FSRU gemisi, 2018 yılında BOTAŞ filosuna katılan Ertuğrul Gazi.