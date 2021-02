‘Türkiye’nin ilk iyilik unicorn’u olacağız’

Parkurlarda, sokaklarda, evlerde hatta balkonlarda atılan her adımın artık kaydı tutuluyor. Sağlıklı yaşam tutkunlarının hedefi günde 10 bin adımı tamamlamak. Ancak son zamanlarda “iyilik için spor” mottosuyla adım sayarlarını çalıştıranların gönlünde başka bir aslan daha yatıyor: Attığım her adımda bir hayat değiştirmeliyim. İşte bu mottoyu harekete geçiren ise inşaat mühendisi Erkut Venedik ve jeofizik mühendisi eşi Gözde Venedik’in kurduğu Help Steps.

Fenerbahçe Spor Kulübü’nden pandeminin en çok dikkat çeken sivil toplum kuruluşu Ahbap’a, çok uluslu şirketlerden yerel yönetimlere kadar hemen her grubun destek verdiği Help Steps, aslında çok basit bir mantıkla kurgulanmış: Adım at, para kazan ve bağış yap. Projenin sahiplerinden Gözde Venedik süreci anlatırken; fikrin Ağustos 2019’da doğduğunu, globaldeki adım sayar uygulamalarının araştırılmasıyla kurgunun tamamlandığını, ardından hemen IT altyapısının kurulduğunu ve Kasım 2019’da IOS ile Android uygulamaların yayına girdiğini belirtiyor. Şimdiden Nestle gibi global şirketlerin Türkiye ofisleri Help Steps’e milyonlarca adım yüklemiş durumda.

Burada bağışlanan para değil adım

Help Steps’in kurgusu, ilk bakışta akla Adım Adım platformunu getiriyor. Gözde Venedik, çok benzer yapılarda olduklarını ancak uygulamada farklar bulunduğunu belirtirken, “Adım Adım ile de görüşüyoruz. Birlikte bir yürüyüş de planlıyoruz” diyor. Venedik’in verdiği bilgiye göre Help Steps’te sistem şöyle çalışıyor: “Help Steps bir mobil uygulama. Kolunuzdaki akıllı saat vs. de buna bağlanıyor. Gün içinde atılan adım kayıt altına alınıyor. Sonra belirtilen STK’lara adım olarak bağışlanıyor. Sizin adımlarınız için başkaları bir para bağışı yapmıyor. Gün bitiminde yani gece 12’den sonra adımlarınızı HS puanına dönüştürmeniz gerekiyor. Bu aşamadan sonra uygulama karşınıza bir reklam çıkarıyor. Derneklere bağışlanan da bu reklam geliri. Yüklenen HP puanının parasal karşılığı var. Ama puanları anlaşma yapılan 21 STK’dan birine bağışlıyorsunuz.” Venedik, Help Steps’in ERV Bilişim şirketinin bir markası olduğunu belirtiyor. “Biz bir yazılım ve reklamcılık şirketiyiz” diyor.

‘Kendimizi yatırımcılara anlatıyoruz’

Her sosyal girişim gibi Help Steps’in de gönlünde yatırım alarak büyümek var. Bunun için şu anda kendilerini yeni yatırımcılara anlatma sürecinde olduklarını belirten Gözde Venedik, şirkete 5-6 milyon dolar gibi bir değerleme yaptıklarını söylüyor. Venedik, hedeflerini ise şöyle anlatıyor: “Bu yıl 10 milyon yerli kullanıcıya ulaşmayı hedefliyoruz. Arkasından da projeyi globalleştirmek istiyoruz. Amerika, İsveç, Almanya’da STK’larla görüşüyoruz. Önce Avrupa’ya sonra da Amerika’ya açılmayı planladık. Fikrin patentlerini aldık. Hedefimiz 5 yıl içinde 1 milyar dolarlık değere ulaşarak iyiliğin unicorn’u olmak.”

Ali Koç da adımlarını bağışlıyor

Help Steps, bir yandan bireysel sporseverlerin adımlarını iyiliğe dönüştürürken, bir yandan da kurumsal sosyal sorumluluk projelerine hızlı giriş yaptı. Nestle, Decathlon, Sport International gibi şirketler çalışanlarıyla sisteme bağış yapıyor. Bunun yanında Kızılay’dan Ahbap’a kadar 21 STK da bağışlar için işbirliği kapsamına girmiş. Destekleyicileri arasında Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi ünlü spor kulüplerinin de yer aldığını belirten Gözde Venedik, “Ali Koç ile görüştük. Projeyi çok sahiplendi. O da bireysel olarak kullanıyor. Bizi arayıp ‘adımlarımı çevirdiniz mi’ diye soruyor. Ayrıca girdiği her ortamda da girişimimizden bahsediyor” diye anlatıyor aldıkları desteği. Bu desteklerle Help Steps’in bir yıllık süreçte topladığı adım 50 milyarı aşmış durumda. Bunun karşılığı olan 56 milyar HS puanı bağışlanmış. Venedik bu puanın karşılığında 500 bin TL’lik fayda yaratıldığını belirtirken, “Yıl içinde 750 bin kullanıcıya ulaştık. 160 ülkeden kullanıcımız var. Özellikle yurtdışında yaşayan Türkler büyük ilgi gösteriyor” diyor.