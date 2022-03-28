Türkiye’nin ilk OSB’si üçüncü kez ‘Hüseyin Durmaz’ dedi

Türkiye’nin ilk Organize Sanayi Bölgesi Bursa OSB’nin seçimli olağan genel kurulunda Hüseyin Durmaz ve ekibi üçüncü kez seçilerek yönetime geldi. Bursa OSB’de Hüseyin Durmaz’ın başkanlığında oluşan yeni yönetimde Abdullah, Burkay, Sühendam Urbay, Özcan Gök ve Kadri Uğur yer alıyor. Çoğunluğun sağlanarak ilk oturumda yapılan genel kurulda bölge sanayicisine geçmiş dönem faaliyetler anlatıldı, yeni dönemde yapılması hedeflenen projeler aktarıldı. Toplantıda 1962 yılında kurulan ve 60 yılı geride bırakan Bursa OSB’nin altyapı yatırımlarının ciddi anlamda yenilenmesi ihtiyacı vurgulandı. Yatırımların bugüne kadar yapılamamasının da nedenleri var elbette.

Takip edebildiğim kadarıyla Bursa OSB, iştiraki olan doğalgaz çevrim santral BOSEN’in verimli olmaması nedeniyle işletilememesinden ve döviz cinsinden uzun dönemli borcundan dolayı yaklaşık 10 yıldır bütçesel olarak hayli hırpalandı. Sonunda bu şirket ciddi zararla kapatıldı ve malzemeleri neredeyse hurda fiyatına satılarak elden çıkarıldı. Yetmedi oluşan zarar yönetimin bölgede oluşturduğu sanayi arsalarının satışı ile kapatılmaya çalışıldı.

Kasada para olmayınca olan paranın da borçlara gitmesi sonucu uzunca bir süredir bölgede başkaca yatırımlara imkân olmadı.

Yeniden göreve seçilen Durmaz ve ekibi yeni dönemde altyapı, yenilenebilir enerji ve yeni bir OSB kurulması üzerinde çalışacağının bilgisini paylaştı bölge sanayicisine.

Bursa TSO ve Bursa OSB’nin önceki dönem yönetimlerinde görev alan sanayiciler Gökçin Aras ve Mustafa Barutçuoğlu’nun itirazları genel kurulda zaman zaman tansiyonun yükselmesine neden oldu. Gökçin Aras, katılımcılara söz hakkı verilmediğini, bunun da usule aykırı olduğunu iddia etti. Aras’ın iddiasına Bakanlık görevlisi cevap vererek usul yönünden bir hata olmadığını dile getirdi. Aras ile Hüseyin Durmaz arasında sözlü sataşmalar da dikkatlerden kaçmadı. Durmaz’ın Aras’a ‘mahkemeye git, gelecek dönem de aslanlar gibi aday ol’ dediği duyuldu. Polemikte Gökçin Aras’ın sarf ettiği ‘üçüncü mektubu oku’ sözleri de merak uyandırdı.

Mustafa Barutçuoğlu da yeni yönetime büyük yatırımlarda tam yetki verilmesini içeren maddeye itiraz etti. Barutçuoğlu, maddenin yatırım projelerinin araştırılması olarak değiştirilmesini talep etti ama bu talebi kabul görmeyince maddeye ret oyu verdi ve şerh koydurdu.

Genel kurulda öne çıkan bir başka konu da sanayicinin arsa talebiydi. Geçtiğimiz haftalarda bu konu ile ilgili yazımda Bursa OSB’nin yeni bir OSB kurmak için talep topladığına dair ayrıntıları vermiştim. Öğreniyoruz ki Bursa OSB’de sanayicilerden gelen arsa talebi 2 milyon 500 bin metrekareyi bulmuş. Bunun yollar, sosyal tesisler vs. eklentiler ile değerlendirildiğinde gerekli olan alan 5 milyon metrekareye çıkıyor.

Yönetimin bu dönemde su, doğalgaz ve elektrik altyapısının yenilenmesi başta olmak üzere, yeni bir OSB kurulması, fabrika çatılarına güneş paneli ve güneş tarlaları oluşturulması için yoğun mesai harcaması bekleniyor.