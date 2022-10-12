Türkiye’nin madeni Diyarbakır’da istişare edildi

Diyarbakır Mermerciler ve Madenciler Derneği (DİMAD) ve Tüm Mermer Doğaltaş ve Makinaları Üreticileri Birliği (TÜMMER) tarafından organize edilen Maden İstişare Toplantısı, sektörün tüm bileşenleri ile hafta sonu Diyarbakır’da gerçekleştirildi. Öncelikle sektörün kamu bileşenlerinin de istişare toplantısına katılması konuların daha verimli ele alınmasını sağladı. Bu bağlamda öncelikle böyle bir toplantının organizasyonunda büyük emeği olan TÜMMER başkanı Hanifi Şimşek’i, yönetimini, üyelerini ve çalışanlarını, DİMAD Yönetim Kurulu Başkanı Farettin Çağdaş’ı, yönetimini, üyelerini ve çalışanlarını tebrik ediyorum. Gerçekten Türkiye’nin madenciliği adına verimli bir toplantı oldu.

Toplantının açılış konuşmasını DİMAD Başkanı Fahrettin Çağdaş yaptı. Çağdaş, Diyarbakır özelinde ve ülke genelinde madencilerin sorunlarını ve çözüm önerilerini şu şekilde sıraladı: Ülkemizde ve bölgemizde madencilik faaliyetlerine ilişkin algının değişmesi, sürdürülebilir madencilik hedeflenmesi, ruhsat güvencesi, bürokratik süreçlerin kısaltılması, tüm izinlerin bir kurumda bir yerde toplanması ve orada sektörün sorunlarına çözüm bulunması, bir bakanlık kurulması, il maden kurullarının kurulması, çevre ile ilgili hassasiyetleri ifade etmek ve ortak çözüm üretmek, üretim maliyetlerinin çok arttığı bir süreçte uluslararası pazarlarda rekabet şanslarını olumsuz etkileyen motorin ve elektrik fiyatlarında indirime gidilmesi, güvenlik soruşturmalarındaki bölgeye yönelik negatif algının yıkılması...

Madencilik sektörünün duayen isimlerinin ve TÜMMER eski başkanlarından Raif Türk, sektörün bürokraside önünün açılması gerektiğini ifade etti. Bürokrasinin madencilere destek olması gerektiğine değinen Türk, bürokraside sektörün önünün açılmaması durumunda sektörün geleceğinin sağlam olmayacağını belirtti.

Sektörün kamu temsilcilerinden, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürü Cevat Genç, madenciliğin yanında yer almaya çalıştıklarını söyleyerek, sektör ile ilgili konuşulacak çok konu, çok sorun olduğunu bildiklerini ve çözmeye çalıştıklarını ifade etti.

Maden kanununun yeniden düzenlenmesi çalışmaları ile ilgili gelen soruya yanıt veren MAPEG Genel Müdür Yardımcısı Bayram Arı, Maden Kanunu Taslağı’nı hazırladıklarını ve seçimlerden sonra Meclis’in gündemine gelmesinin söz konusu olduğunu belirtti.

Kısa süre ve büyük emeklerle hazırlanan “Sur Kültür Yolu Festivali’nin açılışı ile aynı güne denk gelen “Maden Sektörü İstişare Toplantısı’nın, kent adına ülke madenciliği adına sektörün tüm bileşenleri açısından çok verimli geçtiğini söyleyebilirim. Umarım sektör kısa sürede sorunlarından arınmış bir şekilde yolunu bulmaya devam eder.