Türkiye’nin sorunu faiz değil, enflasyondur

Merkez Bankası, beklenti 50 baz puan iken politika faizini 200 baz puan indirdi, adına “önden yüklemeli indirim” diyerek… Şimdi %19,58’lik enflasyonla, %16 faizimiz oldu. Çekirdek? O da %16,98. Kredi Risk Puanı CDS? 460’a fırladı. Peki ya dolar? 9,50 TL’yi test etti, Euro da 11 lirayı aşıverdi…

MERKEZ, ENFLASYONU SALDI

Faiz kararın, eğer bir para rotasıylaalınmışsa, inerken de çıkarken de liranı değerli kılabilirsin. Kuzeyden güneye rüzgâr esen bir denizde, güneyden kuzeye dahi gidebilir rotası olan ve dümenine hâkim bir kaptan... Rüzgâra karşı gitmeye orsa denir ve rotası olana her rüzgâr yardım eder. Rotası olmayana da hiçbir rüzgârdan fayda gelmez… Çıpalamak; geminin dalgalara, akıntılara kapılarak yer değiştirmesini çıpa aracılığıyla önlemektir. Merkez Bankası enfl asyon beklentilerini çıpalayabilirdi. Yapmadı.

FAİZ İNMİŞ NEYİME / ZAM DAMLAR YÜREĞİME…

Türkiye’nin sorunu faiz değil, enfl asyondur. Dolar ise enfl asyonun dümenine oturttuğumuz gayri resmi paramız… Onu dümenden indirmezsek enfl asyonun varacağı limanlarda bol sıfırlı yüzdeler görebileceğiz. Kayıp yıllar 90’larda bu hatayı yaptık ve 2001 krizini var ettik, iktidarı değiştirdik.

İKİ SORU İKİ CEVAP

Merkez Bankası neden bu adımı attı?

Bu siyasi bir tercih... Enflasyonu düşürmek yerine büyümeye odaklandı. Ana Muhalefet Lideri Kılıçdaroğlu’nun başkanı ziyaretinde bürokrata ayar verme beyanı ardından Saray, “yarım puanlık indirimi” 2 puana çıkartarak “seni değil beni dinlerler” mesajını da vermiş oldu.

Bundan sonra kurlar ve enflasyon için nelerden bahsedebiliriz?

Dolar kurunda çift haneli rakamlar rotaya girecektir. Enflasyon, hiperenfl asyona doğru yol alacaktır.

not

FAİZLE DOLARI DOLDURUŞA GETİRDİK

Duymak istemeyen bir kulak kadar sağır hiçbir şey olamaz. Görmek istemeyen bir zihin kadar da kör olunamaz… Eğer “bana büyüme lazım, gerisi hikâye” dersen, dolarlayıp beslediğin enfl asyon; gelir büyümeni elinden alır ve ardında ekonomik yıkım, açlık, işsizlik, sosyal krizler ile seni de oyun dışı bırakır.

Şimdi soru şudur; kuru yükselt, faizi düşür, rekabetçi kur diyerek ihracatı pompala, cari açığı düşür. Enflasyon da kusur kalsın… Bunu düşünebilirsin de doğuracağı sonuçları kestiremeyebilirsin.