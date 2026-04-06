Türkiye’nin yapay zekâ vizyonu ve eylem planı yol haritası

Yapay Zekâ Eylem Planı süreci başla­dı. Türkiye’nin Yapay Zekâ Vizyonu’na katkı ve öneri sunmak için son gün 10 Ni­san. https://yapayzekavizyonu.sanayi.gov.tr

Kamu ve iş dünyası verileri

TOBB’a bağlı yaklaşık 2,35 milyon şirket (100 bine yakını sanayi işletmesi), çalışan is­tihdamı 10 milyon civarı.

2,3 milyon civarı esnaf ve sanatkar, bu iş yer­lerinde çalışan sayısı yaklaşık 7-8 milyon civa­rı. 250 civarı kamu kurumu ve istihdam 5,34 milyon kişi.

Teknoloji ordusu verileri

Bilişim, Yazılım Ekosisteminde 50 binden fazla şirket, 350 bine yakın bilişimci yazılımcı. Bilgisayar, yazılım, elektrik, elektronik, bilişim mühendisliklerinde her yıl ortalama 30-35.000 civarı mezunumuz ve geniş lisans havuzunda 600 bin civarı öğrencimiz var.

Avrupa’da bilgisayar bilimi/bilgisayar mü­hendisliği/bilişim alanlarında lisans mezunu sayısında 3. sıradayız.

Öne çıkan, açık pozisyonu en yüksek roller: Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi,

Veri Bilimcisi, Veri Analisti, Yazılım Mühen­disi, Siber Güvenlik, DevOps, Cloud, Dijital Dö­nüşüm ve Robotik Sistem Uzmanları

Yani iş dünyası ile kamunun yapay zeka dö­nüşümünü gerçekleştirecek güçlü bir teknoloji ordusuna sahibiz.

Yapay zekâ eylem planı öneriler

Başarıya giden yolda önemli olan; teknoloji­nin üretime, ticarete, kamu hizmetlerine, veri hakimiyetine, siber güvenliğe, verimliliğe ve ülkenin uzun vadeli dayanıklılığına ne ölçüde dönüştürülebildiğimizdir.

Teknoloji; jeopolitik güç ve ekonomik sürek­lilik altyapısıdır, milli dayanıklılık unsurudur. Veri merkezlerinden bulut altyapısına, siber güvenlikten yüksek performanslı hesaplama­ya, yazılım ürünlerinden yapay zekâ modelle­rine kadar uzanan her katman, artık ulusal güç mimarisinin bir parçasıdır.

ROLLER:

Kamu, üniversite, sanayi, yazılım sektörü, ya­tırımcı ve sivil toplum rolleri net belirlenmeli. Kamu: Her şeyi kendi bünyesinde geliştir­meye çalışmamalı. Yön veren, düzen kuran, standart belirleyen, referans müşteri olan ve piyasayı şekillendiren tarafta durmalı. Üniversite: Bilgi ve insan kaynağı üretimi, sana­yi ölçekleme.

Yazılım sektörü: Ar-Ge ve Ürün Geliştirme. STK: Geri bildirim üretme, farkındalık ve yay­gınlaştırma. Kurul ve yönetişim yapılarında temsiliyet ve etkin görevler üstlenme.

SÜREÇ YÖNETİMİ: Eylem planı sürecinin yönetimi, izleme disiplini, denetimi, perfor­mans ölçümü ve gerekli müdahalelerin zama­nında yapılması.

REGÜLASYONLAR: Yatırımcı­nın, geliştiricinin, kamunun, reel sek­törün öngörülebilir bir zemine ihtiya­cı var. Özellikle etik ve hukuk alanında ba­zı temel regülasyonların hayata geçirilmesi.

KAMU HARCAMALARI: Teknoloji alımları­nın disiplin altına alınması (tekrar eden, ölçü­lebilir çıktı üretmeyen, verimsiz ve ithal)

REEL SEKTÖR: Yapay zekâya yüksek bir il­gi var. Bilinçli adaptasyon seviyesi ise aynı ol­gunlukta değil. TOBB Yazılım Meclisi olarak yapacağımız zirveler, farkındalık çalışmaları ve yönlendirici temaslarımızla işletmelerin bi­linçsiz harcamadan ölçülebilir dönüşüme geçi­şine katkı vereceğiz.

ALTYAPI: Güçlü internet omurgası, veri merkezi kapasitesi, güvenli bulut mimarisi, si­ber güvenlik olmadan sürdürülebilir büyüme gerçekleşemez. Yerli altyapılar desteklenmeli, güçlendirilmeli ve rekabetçi hale gelmeleri için yapısal teşviklerle desteklenmelidir.

EGEMENLİK: Veri egemenliği, siber ege­menlik ve yapay zekâ egemenliği bir bütün. İt­hal çözümler kısa vadede hız, orta vadede ba­ğımlılık üretir. Veri akışı, bakım, güncelleme, güvenlik ve stratejik yönelim bağımlılığı. Yerli yazılım sektörümüz bu dönüşümün çevresinde duran bir tedarikçi değil, merkezindeki strate­jik aktör olarak konumlanmalı. Kamuda, KO­Bİ ve sanayide karşılık görmesi için teşvik, re­ferans müşteri mekanizmaları ve finansmana erişim imkânları artırılmalı.

GİRİŞİMCİ: Bilinçsiz girişimler kaynak tü­ketir, beklenti bozar ve ekosistemi yorar. Ge­liştirilecek projelerin ve ürünlerin daha nite­likli, gelecekteki ihtiyaçlara daha uygun, niş ve native özellik taşıyan yapılara dönüşmesi. YATIRIMCI: Melek yatırımcıların, fonların ve daha büyük yatırımcıların bu alana daha bilinç­li biçimde odaklanması.

Son söz: Hep birlikte..