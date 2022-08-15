Türkiye’nin yatırım ortamı Martı ile uçar mı?

Ben Martı kullanıcısı değilim ancak önemli bir Martı deneyimim var. Sabah kalktığımda evin içinde dikkatli yürümeliyim çünkü kedimiz Külhan geceleri bir şeyleri yere atmaktan hoşlanıyor ve topuna basıp ayağınızın kayması ya da kırdığı bir cam eşya ile ayağınızın kesilmesi işten bile değil. Sonra fırına gitmek için evden çıktığımda bu yeni nesil ulaşım araçlarının arasından dans ederek geçmek durumunda kalıyorum. Sadece Martı değil, Link ve BinBin gibi çeşitli markalar sabahın erken saatlerinde kaldırımları kaplamış oluyor. O kadar büyük bir dağınıklık söz konusu ki...

Bu popülerlik Martı’nın uçma zamanının geldiğini gösteriyor. Hem piyasada çok oyuncu var ve bu saatten sonra pazar payını korumak çok maliyetli olacağı için; hem de 46 bin araçla ulaşılan deneyim farklı ölçeklerde kurgulamak için yeterli deneyimi sağladığı için. Martı Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Oğuz Alper Öktem’in liderlikleri ile ilgili sözlerinin yanında, “Kendi IOT altyapımızı ve yazılım sistemlerimizi üretiyoruz” ifadesini kullanması ve mikromobiliteye vurgu yapması dikkat çekici.

IoT, Martı’nın kanatları olur

Eşyanın interneti (IoT) önümüzdeki dönemde Martı benzeri filoları akıllı şehirlerin uç ya da sınır bilişim araçları haline getirecek. Bu konuda öncü şirketlerden İsrailli Mobil Eye’ı 16 milyar doların üzerinde fiyatla satın alan Intel, bir akıllı şehir takip platformunun sahibi. Akıllı yönetimler, şehirlerinin ne tür bir bakıma ihtiyaç duyduğunu anlamak için –örneğin budanacak ağaçları belirlemek- bu platformu kullanıyor. Bunu, farz edelim diye değil, İsviçre’de uygulandığı için yazıyorum.

Geçen yıl yerli IoT yönetim platformu iSIM’in uluslararası pazarlara açılmak için TechData ile distribütörü olarak çalışmaya başlayacağını açıklaması da konunun bir diğer boyutuna ışık tutuyor. Yani artık IoT için ürünleşme zamanı gelmiş demek. Bu da Martı’nın değerini artıran bir gelişme. Martı’nın New York Borsası’na açılmadan önce adını “Martı Technologies” olarak değiştirmesi de bu anlamda akılcı.

Fırsatı anlayabilmek ve anlatabilmek önemli

Yatırım dünyasında fırsat sözcüğü önemli. Galata Acquisition CEO’su Kemal Kaya’nın SPAC mekanizmasını Türkiye’ye açarak Türk startup ya da scaleup’ların NYSE’nin kapısından girmesini sağlaması, Türkiye için önemli bir fırsat ve örnek olabilir.

Eski Başbakan Turgut Özal döneminde çıkarılan bir mevzuat ile büyük ölçekli ihracatın teşvik edilmesi, küçük miktarlardaki ihracatla dönmeye çalışan Türk firmalarının doğasını değiştirmişti. Bu sayede, fiyatta pazarlık gücü olmayan küçük ihracatçılardan mal toplayıp daha büyük ölçekli ihracat yapan firmalarımız doğmuştu. Bunlar, ihracat teşvikleri ile büyüdüler. Aynı yıllarda Yapı Kredi’de Kaya’nın selefi Burhan Karaçam, patronu Mehmet Emin Karamehmet’e o dönemde kendisinin gözde şirketi olan Yapı Kredi’nin mobil ve internet bankacılığı kolu olarak anlatarak Turkcell ve Superonline’ın kurulmasına önayak oluyordu. Bunu yıllar sonra, Özal’ın o dönemde kendisini sürekli arayarak işin nasıl gittiğini sorması ile birlikte Karaçam’ın kendisinden dinledim.

Fikri Türkiye’ye getiren Murat Vargı, büyümenin finansmanı için kaynak ararken profesyonel olarak hazırlattıkları raporda abone sayısı tahminin çok düşük kaldığını ve yatırım bulabilmek için bunu yükselttiklerini Turkcell’in 25’inci yıl toplantısında anlattı. Turkcell, sonraki performansı ile bu analist hatasını düzeltmenin yerinde olduğunu gösterdi.

Steven Young ve Alphan Manas’a saygı gerekiyor

Dalgakıran Grubu CEO’su Steven Young, Bosch Grubu’ndaki görevinin sonlarında elektrikli araçtan mikromobiliteye kadar yeni ulaşım sisteminin bütün ayrıntılarını anlattı. Her iki alanda da işin nereye gidebileceğini bu sayede çok rahat görebiliyorum.

Son olarak Alphan Manas, Deniz Taksi projesini geliştirirken bunun bir ulaşım modeli olarak farklı istasyonlara dayanması kurgusunu yapmıştı. Hala sistem haline gelememiş ve değeri araç üretimi ile sınırlı kalan bir sistemimiz var.

Martı ve Galata Acquisition’ın hikayesine bakarken Deniz Taksi ve değeri yerlere düşmüş olan telekom şirketlerimize bakıp neyi yanlış yaptığımızı düşünmenizi isterim.

PÜF NOKTASI

İşin püf noktasını şöyle ifade edeyim: SPAC Türkiye için kullanışlı olabilir. Bunun için finans piyasalarında ne olduğuna bakmak gerekiyor. Türkiye tarihine damgasını vuran Peak Games satışında da Zynga’nın neden böyle bir satın alma yaptığını anlamanın daha önemli olduğunu yazmıştım.

Burada da 2018’de kurulan Martı kadar Blackstone Group’ta 2008’den bu yana kıdemli danışman olarak çalışan Kemal Kaya’nın CEO’su olduğu Galata Acquisition’a bakmakta yarar var. Kaya’nın Linkedin hesabında Blackstone’daki danışmanlık görevi henüz kapatılmamış. Yapı Kredi Bankası’nın Burhan Karaçam’dan sonraki genel müdürü olan ve daha önce de Koç Finansal Hizmetler’de CEO olan Kaya’nın başında olduğu ABD merkezli Galata Acquisition, Türkiye ile ABD’deki Birleşme Amaçlı Ortaklık Şirketi (SPAC) arasında bir köprü kurabilir. ABD’deki teknoloji şirketleri çok değerlendiği için işlem yapmanın zorlaşmasından kaynaklanan sıkıntı benim düşündüğüm gibi gelişmekte olan ülkelerin düşük değerli ve hızlı büyüme potansiyeline sahip şirketlerinin daha yoğun işlem görmesi ile aşılacaksa, Türkiye’nin de bundan payını almasında yarar var.