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“Türkiye’nin yeni bir anayasa yapabileceğine inanıyorum”

Canan SAKARYA
Canan SAKARYA Ankara Günlüğü canan.sakarya@dunya.com

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, hükümet sistemi tartışmalarının, adı konulmasa da bir anayasa tartışması olduğunu belirterek, anayasa tartışmasının bütünlükçü yaklaşımla, yeni anayasa üzerinden yapılmasının doğru olacağını söyledi. TBMM’de yeni anayasa konusunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şentop, “Meclis’te bu konuda bütün siyasi partilerimizde samimi bir kararlılık olursa, Türkiye’nin yeni anayasa yapabileceğine inanıyorum. Bunun yolları, yöntemleri var. Önemli olan kararlılık“ dedi. Gazetecilerin soruları üzerine HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ile ilgili dosyanın henüz Meclis’e ulaşmadığını söyleyen Şentop, Anayasa Mahkemesi sürecinin beklenip beklenmeyeceğine ilişkin de, Anayasa’da yer alan, ‘Kesin hükmün Genel Kurul’a bildirilmesiyle milletvekilliği düşer’ maddesini hatırlatarak, “Anayasa Mahkemesi süreci hükmün kesinleşmesini engelleyen veya ortadan kaldıran bir durum değil. Anayasa Mahkemesi’ndeki bireysel başvurunun kesin hükme doğrudan bir etkisi yok. Anayasa’ya göre bireysel başvurunun sonucunu beklemek mecburiyeti de yok. Daha önce uygulama bu şekilde olmuştu" dedi.

“KADINA ŞİDDETİ ENGELLEYECEK HUKUKİ ZEMİN VAR”

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın milletvekilleri ve Meclis’teki kadın personel ile kahvaltıda bir araya gelen Şentop, toplantı sonrası İstanbul Sözleşmesi’ne ilişkin soruyu da yanıtladı. Uluslararası sözleşmeler de dahil, yapılan kanun düzenlemelerinin bazı olayları bütünüyle ortadan kaldırıcı, engelleyici bir güç, imkan içermediğini ifade eden Şentop, “Hukuk kuralları doğru uygulandığı takdirde, onunla beraber toplumsal, kültürel desteklerle beraber ancak etkili bir sonuç ortaya çıkartabiliyor. Benim kanaatim Türkiye’deki düzenlemeler büyük ölçüde, ufak tefek belki birkaç adım daha atılabilir ama büyük ölçüde kadına karşı şiddeti engelleyebilecek hukuki zemini oluşturuyor. Fakat bunların uygulanmasıyla ilgili hassasiyet, bir de toplumsal bilinçlenme önemli. Bu bakımdan sözleşmeler, kanun hükümleri üzerindeki tartışmaları, sonucun düzeltilmesi bakımından çok faydalı bulmuyorum. Esasen bilinçlenme ve mevcut kuralların uygulanması sonuca çok daha etkili. Bu konuda kararlılık ve bilinç lazım” dedi.

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