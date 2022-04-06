Türkiye’ye ‘lojistik üs’ planıyla girdi, potansiyel art arda mağaza açtırdı

1967 yılında ünlü tasarımcı Aldo Provini’nin Milano’da kurduğu İtalyan lüks mobilya markası Rapsel, 5-6 yıl önce Ortadoğu, Türki Cumhuriyetler ve Rusya pazarına yakınlaşmak amacıyla yola çıktı:

- Türkiye’de bir lojistik üs kurmamızda yarar var.

Rapsel, Türkiye’de lojistik üs kurma arayışındayken yolları “ASH INTERNI” ile kesişti. ASH INTERNI ortağı Ayşen Uz, Rapsel’in Türkiye’deki yönetici ortağı ve Genel Müdürü oldu:

- 5 yıl önce Düzce’de teknik, operasyon ve lojistik üs kurduk. Aynı dönemde İstanbul’da da bir mağaza açtık.

Pazarda ilgi ve fırsatlar dikkatlerini çekince planlarında yokken mağaza sayısının artırılması kararı alındı:

- Türkiye’de 7 mağazaya ulaştık. İstanbul, İzmir, Ankara, Bodrum ve Kıbrıs’ta mağazalarımız var. Önümüzdeki dönemde Gaziantep, Antalya ve Adana’da da mağaza, showroom planları yapıyoruz.

Rapsel’in Yönetici Ortağı ve Genel Müdürü Ayşen Uz’la şirketin Türkiye operasyonlarını, gelecek planlarını konuştuk.

Uz, Türkiye pazarının son 5 yılını şöyle yorumladı:

- Türkiye’nin genç nüfusu, hızlı büyüme temposu var. Son 5 yılda yaşanan tüm sıkıntılı süreçlere rağmen pazar payımızı büyüterek yol aldık.

Türkiye’nin potansiyelini bir kez daha yakından gördüklerini belirtti:

- Pandemide de sıkıntılı süreçler, kısıtlamalar yaşandı. Ancak, bunlara rağmen Türkiye ekonomisi büyümeye devam etti.

Lüks tüketim sektörünün ekonomik kriz ve dalgalanmalardan etkilenmediğini kaydetti:

- Araştırmalar da lüks tüketim sektörünün pandemi sürecinden yükselerek çıktığını gösteriyor. Biz de bu süreci kendi işlerimizde gözlemledik. Bunu dikkate alarak büyüme planları yaptık.

Düzce’deki yatırımlarına işaret etti:

- Düzce’deki yatırımımızı satış sonrası teknik servis, hızlı teslimat, ürün bakımı gibi hizmetleri gerçekleştirebilmek için yaptık. Böylece hareket kabiliyetimiz arttı.

Türkiye’deki yatırımlarının 50 milyon lirayı bulacağını bildirdi:

- 2021 yılını 40 milyon lira ciro ile kapattık. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde ciromuzu 3 katına çıkarmayı hedefliyoruz.

Türkiye’den ihracat da yaptıklarını aktardı:

- Şimdilik 600-700 bin dolar dolayında ihracatımız var. Önümüzdeki 5 yılda ihracatımızı daha da büyütmeyi planlıyoruz.

Markanın bu yıl New York, Belgrad ve Viyana’da mağaza açacağına vurgu yaptı:

- Bu mağazalar gibi ev mobilyası kategorisinde tüm dünya operasyonlarını Türkiye’deki şirket olarak biz yönetiyoruz.

Uz, markanın tasarım gücüyle ilgili iddiasını şu örneklerle anlattı:

- Markamızın ürünleri halen New York Modern Sanatlar Müzesi, Milano Prada Müzesi, Philadelphia Sanat Müzesi ve Chicago Mimarlık ve Tasarım Müzesi’nde obje olarak sergileniyor.

Türk mobilya sektörünün özellikle pandemi döneminde yaşadığı canlılığın İtalyan Rapsel’e de yansıdığı anlaşılıyor.

“Lojistik üs” niyetiyle Türkiye’ye yerleşen Rapsel, son 5 yıldaki büyüme temposu ve pazardaki fırsatları dikkate alıp, “teknik merkez”inin bulunduğu Düzce’de üretimi de düşünür mü?

40 milyar liralık yatırımın 15 milyar lirasını UAB yaptı

MALATYALI İş İnsanları Derneği’nin (MİAD) İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) ile birlikte düzenlediği iftardayız.

MİAD Başkanı Yunus Akdaş, İHKİB’in mevcut yönetimindeki iki isme işaret etti:

- İHKİB’de tarafım. Çünkü, Mustafa Gültepe başkanlığındaki yönetimde hemşerimiz Ahmet Akbalık’ın başında bulunduğu Özak Grubu’ndan kardeşi Urfi Akbalık Başkan Yardımcısı. MİAD Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Paşahan da İHKİB’de Muhasip Yönetim Kurulu Üyesi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun onur konuğu olduğu iftarda İHKİB’i Gültepe, Paşahan ve Urfi Akbalık’ın yanısıra Haldun Boz, Sabri Sami Yılmaz, Nazım Kanpolat, Erdinç Tercan temsil etti.

Arapgirli Turan Tuna’nın kurduğu, oğlu Nuri Tuna ile birlikte yönettiği Tuna Grubu’na ait Taksim’deki Sofitel İstanbul Taksim Otel’de gerçekleşen iftara katılan iş insanlarının bazıları şöyleydi:

Vahap Küçük, Ahmet Çalık, İbrahim Nalbant, Adil Nalbant, Nurettin Yaşar, Ahmet Çokyaşar, Ömer Çokyaşar, Adnan Başdemir, Mehmet Çeker, Aziz Yeniay, Haluk Özcan, Nurkan Nalbant, Yüksel Çengel, Adil Üstündağ, Zeki Baykal, Murat Özpehlivan, Ahmet Güler, Hasan Hüseyin Yavuz, Vedat Toy.

Malatya İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Ahmet Kızılay ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Erdem Aslanoğlu’nun katıldığı iftarda, AK Parti Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci, Öznur Çalık, AK Parti’nin İstanbul’daki Malatyalı Milletvekilleri Serap Yaşar ve Halis Dalkılıç da yer aldı.

Öznur Çalık, Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu’nun Cumartesi günü Malatya’da olduğunu anımsattı:

- AK Parti hükümetleri döneminde, son 20 yılda Malatya’ya 40 milyar liralık yatırım yapıldı. Bunun 15 milyar liralık bölümünü Ulaştırma Bakanlığımızın yatırımları oluşturdu. Sayın Bakanımız çevre yolunun 26 kilometrelik ilk bölümünün açılışını gerçekleştirdi.

Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, pandeminin ilk döneminde birçok sektörde işlerin durduğunu vurguladı:

- Biz önlemlerimizi aldık, o zor günlerde de şantiyelerimizi çalıştırdık. Pandemi döneminde normal günlerin iki katı iş yaptık.

Malatya’da yakın dönemde hizmete giren yatırımları sıraladı:

- Malatya ile Elazığ arasında, Fırat Nehri üzerindeki Türkiye’nin tek ayaklı ilk asma köprüsü olan Kömürhan Köprüsü sanat eseri gibi. Daha sonra Tohma Köprüsü devreye girdi. Çevre yolunun birinci etabını da sayın Cumhurbaşkanımızın video konferansla katılımıyla açtık.

Malatya çevre yolunun ikinci etabının bir yıl sonra devreye gireceğini kaydetti:

- Malatya Havalimanı yeni terminal binası da bir yıl içinde hizmete girecek.

Ulaştırma Bakanlığı’nın yaptığı yatırımlarla ilgili şu benzetmeyi yaptı:

- Nasıl ki su, bulunduğu yere hayat veriyor, canlılık getiriyorsa, başta yollar olmak üzere bizim yatırımlarımız da öyle. Bizim yatırımlarımız hayatı kolaylaştırıyor.