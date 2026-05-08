“Türkiye’ye sığamıyoruz atağa geçeceğiz”

Borusan Grup CEO’su Özgür Günaydın, 1 Nisan itibarıyla başladığı görevinde grubun yeni dönem vizyonunu, hedeflerini ve dönüşüm planlarını açıkladı. Günaydın, güçlü bir miras devraldığını belirterek, grubun hem Türkiye’de hem de küreselde daha atak bir büyüme sürecine gireceğini vurguladı.

Borusan Grup CEO’su Özgür Günaydın, gru­bun yeni dönem stra­tejisini “Türkiye’ye sığamıyo­ruz, atağa geçeceğiz” sözleriyle özetledi. 1 Nisan’da göreve baş­lar başlamaz kolları sıvayan ve grubun yeni vizyonunu “Önce İnsan, Öncü ve Güvenilir Boru­san” olarak belirleyen Günay­dın, Türkiye’ye olan inançlarını koruduklarını ancak büyüme­nin artık küresel ölçekte hızla­nacağını vurguladı.

Günaydın, mevcut coğrafyalarda derinleş­me ve yeni iş alanlarına açılma hedefiyle hareket ettiklerini ifa­de ederek, “Borusan, gelecek­te daha atak ancak sağlamcı ve hesaplı riskler alarak, mevcut iş alanlarında liderliğini sürdü­recek ve stratejik yeni alanlara açılacak. Satın almalar ve giri­şim yatırımlarıyla büyüyecek” dedi. Yeni vizyon doğrultusun­da tüm grup şirketlerine strate­jik bir görev verildi. Her şirketin hangi alanlarda büyüyeceğini hangi coğrafyalara açılacağını yatırım planlarını Ekim ayına kadar netleştirmesi istendi.

Globalde de öncü olmak istiyor

Borusan’ın halihazırda 14 ül­kede faaliyet gösterdiğini belir­ten Günaydın, özellikle ABD ve Orta Asya’nın büyüme odağın­da olduğunu söyledi. Kazakis­tan ve Azerbaycan gibi pazar­larda güçlü bir varlık bulundu­ğunu, ABD’de ise son yıllarda yapılan yatırımlarla önemli bir konum elde edildiğini ifade et­ti.

Yeni dönemde yalnızca mev­cut işlerin büyütülmesi değil, aynı zamanda yeni iş kollarına girilmesi de gündemde. Günay­dın, “Bulunduğumuz coğrafya­larda farklı işler yapabilir miyiz diye bakacağız. Bulunduğumuz alanlarda sadece Türkiye’de de­ğil, globalde de öncü olmak isti­yoruz” dedi.

Sprinter değil, maraton koşucusu

2025 yılı, finansal perfor­mans açısından grup olarak en iyi üç yılımızdan birisiydi” di­yen Günaydın, “2026’da kârlı büyüme odağımızı korumak is­tiyoruz. Temel denge başlıkları­mız iç pazar-ihracat esnekliği ve operasyonel verimlilik-kârlı bü­yüme olacak.

Sprinter değil, ma­raton koşucusuyuz. Yavaş deği­liz, çevik bir şekilde doğru po­zisyon alıyoruz. Hızlanacağımız ve dinleneceğimiz aralıkları iyi belirliyoruz” dedi. CEO Günay­dın, 2026’da 400 milyar TL’nin üzerinde ciroya ulaşmayı hedef­lediklerini söyleyerek, rakamsal hedefleri şöyle özetledi: “Bu, TL bazında yaklaşık yüzde 25 büyü­me anlamına geliyor.

Borusan Tedarik’in CEVA Lojistik tara­fından satın alınmasının yarat­tığı etki dikkate alındığında, ci­rodaki büyüme hedefimiz yüzde 30. Toplam ciromuzun yakla­şık yüzde 30’unu yine ihracat­tan sağlayacağız. Borusan Te­darik’in satış kârı ve 2025’te ge­tirmiş olduğu kâr hariç, FAVÖK seviyesinde de yaklaşık yüzde 30 büyüme hedefliyoruz. 2026 sonuna kadar toplam 20 milyar TL yatırım gerçekleştirmeyi he­defliyoruz. Üretim sektörüne 8 milyar TL, otomotive 8 milyar TL, makine ve güç sistemleri­ne 2 milyar TL, enerjiye 1 milyar TL ve liman işimize 1 milyar TL yatırım planlıyoruz.”

“Borusan’ı 200 yıl ve ötesine taşımak üzere çalışıyoruz” di­yen Günaydın, “Mevcut iş kol­larımızda portföyümüzü daha dirençli bir yapıya kavuşturu­yoruz. Örneğin Borusan Bo­ru ile ABD pazarının en büyük oyuncularındanız. Borusan Cat ile Kafkasya’dan Orta As­ya’ya 5 farklı ülkede başarıyla varız. ABD’de CAT ile neler ya­pabiliriz diye bakıyoruz. Ana işlerimizi küreselleştiriyor, enerji dönüşümü ekseninde yeniliyoruz.. Otomotiv ve ener­ji gibi güçlü olduğumuz alan­larda değişimi hayata geçiriyo­ruz. Örneğin Borusan Next ile ikinci el araç pazarını teknolo­jiyle tasarlıyoruz. 5- Borusan EnBW Şarj ile Türkiye’nin dört bir yanına elektrikli araç altya­pısını kuruyoruz. Bizi 200. yı­lımıza taşıyacak asıl heyecan verici nokta yeni nesil iş alan­larına yaptığımız yatırımlar. Borusan Ventures ile ABD ve Avrupa’da mobilite, lojistik ve enerji alanlarında geleceği şe­killendiren girişimlere yatırım yapıyoruz.”

Yapay Zekâ Fakültesi kuruldu

Özgür Günaydın, “Geleceğin teknolojik yetkinliklerini bugünden inşa etmek için Borusan Akademi çatısı altında ‘Yapay Zekâ Fakültesi' kurduk. Borusanlıları yarının iş dünyasına hazırlıyoruz. Beyaz yakalı çalışma arkadaşlarımızın tümünü, 4300 kişiyi akademide hazırlıyoruz” şeklinde konuştu.