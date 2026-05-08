“Türkiye’ye sığamıyoruz atağa geçeceğiz”
Borusan Grup CEO’su Özgür Günaydın, 1 Nisan itibarıyla başladığı görevinde grubun yeni dönem vizyonunu, hedeflerini ve dönüşüm planlarını açıkladı. Günaydın, güçlü bir miras devraldığını belirterek, grubun hem Türkiye’de hem de küreselde daha atak bir büyüme sürecine gireceğini vurguladı.
Borusan Grup CEO’su Özgür Günaydın, grubun yeni dönem stratejisini “Türkiye’ye sığamıyoruz, atağa geçeceğiz” sözleriyle özetledi. 1 Nisan’da göreve başlar başlamaz kolları sıvayan ve grubun yeni vizyonunu “Önce İnsan, Öncü ve Güvenilir Borusan” olarak belirleyen Günaydın, Türkiye’ye olan inançlarını koruduklarını ancak büyümenin artık küresel ölçekte hızlanacağını vurguladı.
Günaydın, mevcut coğrafyalarda derinleşme ve yeni iş alanlarına açılma hedefiyle hareket ettiklerini ifade ederek, “Borusan, gelecekte daha atak ancak sağlamcı ve hesaplı riskler alarak, mevcut iş alanlarında liderliğini sürdürecek ve stratejik yeni alanlara açılacak. Satın almalar ve girişim yatırımlarıyla büyüyecek” dedi. Yeni vizyon doğrultusunda tüm grup şirketlerine stratejik bir görev verildi. Her şirketin hangi alanlarda büyüyeceğini hangi coğrafyalara açılacağını yatırım planlarını Ekim ayına kadar netleştirmesi istendi.
Globalde de öncü olmak istiyor
Borusan’ın halihazırda 14 ülkede faaliyet gösterdiğini belirten Günaydın, özellikle ABD ve Orta Asya’nın büyüme odağında olduğunu söyledi. Kazakistan ve Azerbaycan gibi pazarlarda güçlü bir varlık bulunduğunu, ABD’de ise son yıllarda yapılan yatırımlarla önemli bir konum elde edildiğini ifade etti.
Yeni dönemde yalnızca mevcut işlerin büyütülmesi değil, aynı zamanda yeni iş kollarına girilmesi de gündemde. Günaydın, “Bulunduğumuz coğrafyalarda farklı işler yapabilir miyiz diye bakacağız. Bulunduğumuz alanlarda sadece Türkiye’de değil, globalde de öncü olmak istiyoruz” dedi.
Sprinter değil, maraton koşucusu
2025 yılı, finansal performans açısından grup olarak en iyi üç yılımızdan birisiydi” diyen Günaydın, “2026’da kârlı büyüme odağımızı korumak istiyoruz. Temel denge başlıklarımız iç pazar-ihracat esnekliği ve operasyonel verimlilik-kârlı büyüme olacak.
Sprinter değil, maraton koşucusuyuz. Yavaş değiliz, çevik bir şekilde doğru pozisyon alıyoruz. Hızlanacağımız ve dinleneceğimiz aralıkları iyi belirliyoruz” dedi. CEO Günaydın, 2026’da 400 milyar TL’nin üzerinde ciroya ulaşmayı hedeflediklerini söyleyerek, rakamsal hedefleri şöyle özetledi: “Bu, TL bazında yaklaşık yüzde 25 büyüme anlamına geliyor.
Borusan Tedarik’in CEVA Lojistik tarafından satın alınmasının yarattığı etki dikkate alındığında, cirodaki büyüme hedefimiz yüzde 30. Toplam ciromuzun yaklaşık yüzde 30’unu yine ihracattan sağlayacağız. Borusan Tedarik’in satış kârı ve 2025’te getirmiş olduğu kâr hariç, FAVÖK seviyesinde de yaklaşık yüzde 30 büyüme hedefliyoruz. 2026 sonuna kadar toplam 20 milyar TL yatırım gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Üretim sektörüne 8 milyar TL, otomotive 8 milyar TL, makine ve güç sistemlerine 2 milyar TL, enerjiye 1 milyar TL ve liman işimize 1 milyar TL yatırım planlıyoruz.”
“Borusan’ı 200 yıl ve ötesine taşımak üzere çalışıyoruz” diyen Günaydın, “Mevcut iş kollarımızda portföyümüzü daha dirençli bir yapıya kavuşturuyoruz. Örneğin Borusan Boru ile ABD pazarının en büyük oyuncularındanız. Borusan Cat ile Kafkasya’dan Orta Asya’ya 5 farklı ülkede başarıyla varız. ABD’de CAT ile neler yapabiliriz diye bakıyoruz. Ana işlerimizi küreselleştiriyor, enerji dönüşümü ekseninde yeniliyoruz.. Otomotiv ve enerji gibi güçlü olduğumuz alanlarda değişimi hayata geçiriyoruz. Örneğin Borusan Next ile ikinci el araç pazarını teknolojiyle tasarlıyoruz. 5- Borusan EnBW Şarj ile Türkiye’nin dört bir yanına elektrikli araç altyapısını kuruyoruz. Bizi 200. yılımıza taşıyacak asıl heyecan verici nokta yeni nesil iş alanlarına yaptığımız yatırımlar. Borusan Ventures ile ABD ve Avrupa’da mobilite, lojistik ve enerji alanlarında geleceği şekillendiren girişimlere yatırım yapıyoruz.”
Yapay Zekâ Fakültesi kuruldu
Özgür Günaydın, “Geleceğin teknolojik yetkinliklerini bugünden inşa etmek için Borusan Akademi çatısı altında ‘Yapay Zekâ Fakültesi' kurduk. Borusanlıları yarının iş dünyasına hazırlıyoruz. Beyaz yakalı çalışma arkadaşlarımızın tümünü, 4300 kişiyi akademide hazırlıyoruz” şeklinde konuştu.
|Borsa
|15.040,25
|0,82 %
|Dolar
|45,3311
|0,08 %
|Euro
|53,2013
|0,17 %
|Euro/Dolar
|1,1730
|0,04 %
|Altın (GR)
|6.909,53
|1,13 %
|Altın (ONS)
|4.687,39
|-0,08 %
|Brent
|101,11
|0,61 %