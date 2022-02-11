Türkiye’yi ‘ısı pompası’ ürünleri üretim üssü yapacak adımları atalım

FRANSA merkezli BDR Thermea Grup çatısı altında bulunan Baymak’ın CEO’su Ender Çolak, 2017 yılında ekibine şu mesajı verdi:

- Avrupa ülkeleri ısıtma-soğutmada “ısı pompası”na yönelişi hızlandırdı. Türkiye’de de önemli üreticisi olduğumuz kombiler fosil yakıt olan doğalgaz ağırlıklı çalışıyor. “Isı pompası” elektrikle iklimlendirme formülleri arasında en uygun tüketimi işaret ediyor.

Çolak, 2022’nin ilk günlerinde durumu gözden geçirirken iklim konusuna odaklandı:

- Birçok ülkenin birincil enerji kaynaklarının yüzde 35’i hane ve bina ısıtma-soğutması için kullanılıyor. Küresel karbon emisyonlarının yüzde 30’u binaların ısıtma-soğutmasından kaynaklanıyor. Tüketilen enerjide ısıtma-soğutmanın payı yüzde 40’ı buluyor.

Avrupa’nın 2030 hedefini irdeledi:

- Avrupa’da 2030’a kadar karbon salınımının yüzde 55 azaltılması hedefi belirlendi. BDR Thermea Grup olarak tüm ülkelerdeki gibi Baymak’ın da hedefleri içinde karbon salınımını azaltmak yer alıyor.

Başta Avrupa olmak üzere birçok ülkenin fosil yakıtları terk edip yenilenebilir enerjiye odaklandığını düşündü:

- Özellikle elektrik üretiminde temiz kaynakların kullanımı öne çıkıyor. Bu yaklaşım, bizi de yakından ilgilendiriyor.

Bulundukları sektörde Avrupa’daki eğilimin son durumu üzerinde durdu:

- Avrupa’da kombi pazarı yaklaşık 9 milyar Euro civarında. “Isı pompası” ise 2.5 milyar Euro dolayında. Önümüzdeki 3 yıl içinde kombi pazarının aynı kalması bekleniyor. 2025 yılında Avrupa ısı pompası pazarının 5 milyar Euro’yu aşması öngörülüyor.

Baymak CEO’su Ender Çolak’la geçenlerde buluştuğumuzda 2017’de ekibine verdiği mesajı anımsayıp, Türkiye pazarının bugünkü durumuna işaret etti:

- 2017’den buyana “ısı pompası”nın ülkemizde yaygınlaşması için çalışıyoruz. 2021 yılında ülkemizde satılan “ısı pompası” 10 bin civarında görünüyor. Baymak’ın pazar payı yüzde 10’un üzerinde seyrediyor.

Türkiye’de ılıman bölgelerden başlayarak “ısı pompası”nın soğuk bölgelere doğru genişlediğini kaydetti:

- Ülkemizde “ısı pompası” pazarının 3 yıl içinde 50 bin adetlere ulaşmasını bekliyoruz.

Türkiye’nin “ısı pompası” dönüşümünde üretim fırsatı yakalayabileceğinin altını çizdi:

- BDR Thermea’nın “ısı pompası” üretimlerinin merkezi Fransa. Baymak olarak amacımız, Türkiye’yi “ısı pompası” konusunda üretim merkezi yapmak. Bunun için öncelikle iç pazarda “ısı pompası”nın yaygınlaşması gerekiyor.

Türkiye’nin “ısı pompası” konusunda önemli bir üretim merkezine dönüşme şansının olduğunu savundu:

- İyi bir enerji stratejisi geliştirip treni yakalayalım. “Isı pompası” ürünlerinin üretim merkezi olma konusunda adım atalım. Biz Baymak olarak bu yönde çalışmalar yapmak istiyoruz.

İklimlendirme sektörünün ihracatı 6.2 milyar dolara ulaşmış bulunuyor. Almanya, 681 milyon dolarla sektörün en büyük ihracat pazarı olarak öne çıkıyor.

Başta Baymak olmak üzere, iklimlendirme sektörü oyuncularının “ısı pompası”nda “ürün üretimi”yle de olsa Türkiye’yi “üretim üssü”ne dönüştürmek için çaba harcamasında yarar görünüyor…

Kombi üretim kapasitesi 530 bin adete çıkacak

BAYMAK CEO’su Ender Çolak, 2021 yılını 210 bin adet kombi üretimiyle geride bıraktıklarını belirtti:

- 125 bin adet kombimiz iç pazarda satıldı. 85 bin adet de ihraç ettik.

Baymak’ın 2020 yılı ihracatının 27 milyon dolar olduğuna işaret etti:

- İhracatımız yüzde 38 büyüdü ve 37 milyon dolara çıktı. Bu yıl da ihracatımızın yüzde 12 büyümesini bekliyoruz. Çin’den Arjantin’e uzanan geniş bir coğrafyada 65 ülkeye ihracat yapıyoruz.

2021 yılında piyasaya çevreci ve yenilikçi ürünler sürdüklerini kaydetti:

- Ciromuz geçen yıl yüzde 23 büyüyerek 1.3 milyar liraya ulaştı. Geleceğin teknolojisi olan “ısı pompası”nda yüzde 13 büyüdük. Ayrıca, 2021’in ikinci yarısında hidrojen ve doğal gaz uyumlu kombimizi piyasaya çıkardık.

Geçen yıl 20 milyon liralık yatırım yaptıklarını bildirdi:

- Bu yıl 100 milyon liralık yatırım planlıyoruz. Yıllık 400 bin olan kombi üretim kapasitesini yeni yatırımlarla 530 bin adete çıkarmayı hedefliyoruz.

Boyler hat kapasitesini de 34 binden 56 bine çıkaracaklarını vurguladı:

- Boylerde kapasite büyütmeye 10 milyon dolar civarında yatırım yapacağız.

Ofiste kompost makinesi, çatıda güneş enerjisi var

BAYMAK CEO’su Ender Çolak, fabrika çatısına güneş enerjisi panelleri kurduklarını bildirdi:

- Fabrikamızın çatısında ürettiğimiz elektrik, ofisimizin ihtiyacının yüzde 6’sını karşılıyor.

Ofise bir kompost makinesi aldıklarını belirtti:

- Şirketimizdeki yemek atıkları ve organik atıklar kompost makinesinde gübreye dönüştürülüyor. Bu sayede hem metan gazı salınımının önüne geçiliyor hem de toprak için zengin ve besleyici takviye olan gübre yapılıyor.

Söz konusu gübreyi fabrika bahçesinde kullandıklarını kaydedip ekledi:

- Ayrıca talep eden çalışanlarımızla da gübreyi paylaşıyoruz.

Yüzde 100 hidrojenle çalışan ürünler geliyor

BAYMAK CEO’su Ender Çolak, Avrupa’da yüzde 20 hidrojenle çalışan kombilerin devrede olduğunu vurguladı:

- Hedef 2025 yılına kadar yüzde 100 hidrojenle çalışan ürünlere geçmek. BDR Thermea, mevcut kombilerini yüzde 20 hidrojen karışımı ile çalıştığına dair belgeleyen ilk şirket oldu.

BDR Thermea’nın yüzde 100 hidrojen uyumlu kombiler için pilot uygulamalarını İngiltere, Hollanda, Fransa ve Almanya’da hayata geçirdiğini kaydetti:

- İlk hidrojen mahalleleri İngiltere ve Hollanda’da planlanıyor. 2020’lerin sonunda ilk hidrojen şehirler hayata geçmiş olacak.