‘Türkiye’yi üretim bölge üssü yapmak istiyoruz’

Üç yıl önce Türkiye’deki fabrikasını kapatan Bayer, tüketici sağlığı alanındaki potansiyelin artmasıyla yeniden üretime odaklandı. Ancak bu kez, hedefinde fason üretimle Türkiye’de büyümek var. Bayer Tüketici Sağlığı Genel Müdürü Erdem Kumcu, “Hayalim bölge merkezini Dubai’den İstanbul’a çekmek” dedi.

Son iki yılda hızla büyüyen koruyucu sağlık alanı, birçok şirketin stratejilerini yeniden gözden geçirmesine neden oldu. Bayer Tüketici Sağlığı Türkiye Ülke Müdürü Erdem Kumcu, gelişmelerin Türkiye açısından büyük bir potansiyel barındırdığı görüşünde. Kasım ayında eski ülke müdürü Taygun Günay’ın Rusya’ya atanmasıyla Türkiye ekibinin liderlik koltuğuna oturan Kumcu, pandemiyle yakalanan rüzgarın iyi değerlendirilmesi gerektiği görüşünde. Planlarına bakılırsa bu süreçte Türkiye, tüketici sağlığı ürünlerinde önemli bir üretim üssüne dönüşebilir.

HER EVE VİTAMİN GİRDİ

Pandeminin tüketici sağlığı ürünlerine etkisi en çok gıda takviyeleri alanında görülmüş. Diyor ki Erdem Kumcu, “Gıda takviyelerinde pandemiden önce hane penetrasyonu yüzde 3’lerdeyken bu oran yüzde 450 arttı. Üstelik bu artışın sınırı, tedarik ile belirlenmişti. Yani tedarikte sınır olmasaydı çok daha yüksek oranda talep vardı.”

Sadece gıda takviyelerine talep artmamış bu dönemde. Aşırı dezenfektan ve kolonya kullanımına bağlı olarak dermatolojik sorunların da görüldüğünü, özellikle egzema gibi cilt problemlerine yönelik ürünlerde de hızlı hareket görüldüğünü söylüyor Kumcu.

TÜRKİYE ÖNCELİKLİ PAZARLARIMIZDAN

Peki pazardaki bu büyüme Bayer’e nasıl bir aksiyon aldıracak? Şirketin üç yıl önce Türkiye’deki fabrikasını kapattığını hatırlattığımız Erdem Kumcu, yine de üretimde büyüme hedefl ediklerini söylüyor. Bu nasıl olacak? Soruyu şöyle yanıtladı Ülke Müdürü: “Bayer Tüketici sağlığı olarak uzun süredir Türkiye’yi öncelikle yatırım pazarları arasında görüyoruz. Kategorilerimize yeni ürünler ekledik. Burada fason üretim yaptırıyoruz. Türkiye’de satılan ürünlerin adet bazında yüzde 70’i bu topraklarda üretiliyor. Hedefimiz Türkiye’nin üretimdeki ağırlığını artırmak. Fason olarak burada ürettiriyor, buradan ihracat yapıyoruz. Türkiye bölgenin en büyük ülkelerinden. Bayer yapısı içinde stratejik önceliği var. Finans, lojistik anlamında birçok ülkenin merkezi konumundayız. Şimdi bunu üretimde de yapmak istiyoruz.”

TÜRK YÖNETİCİLERİN ETKİNLİĞİ DİKKAT ÇEKİYOR

Türkiye, Bayer camiasında sadece finans ve lojistik anlamında bir merkez değil. Ciddi bir lider transferi de söz konusu. İngiltere ülke müdürü, Rusya ülke müdürü Türkiye’den gitmiş. Bu nedenle Türkiye’nin hizmet anlamında da bölgeye liderlik etmesini doğal bir süreç olarak değerlendiriyor Erdem Kumcu. Cinsiyet eşitliği anlamında da Türkiye ofisinin fark yarattığına dikkat çeken ülke müdürü, “Ben buradan nereye giderim bilemem ama hayalim gitmeden İstanbul’u bölge merkezi yapmak. Birçok anlamda öndeyiz. İşe alımların minimum yüzde 50’si kadınlardan oluşuyor. Yönetim kurulunun ise yüzde 80’i kadın. Her yıl dünyada en hızlı büyüyen ülkeler arasındayız. Şu anda bölge merkezi Dubai’de. Dubai’yi İstanbul’a taşımak istiyorum.” Erdem Kumcu, hayalinin gerçekçi olduğunu söylüyor. Pandemi öncesinde başlayan trendin, özellikle sağlık alanında normalleşmeyle birlikte devam edeceğini ifade ediyor.