Türkler kahveden vazgeçmiyor, Kuveytli COFE, Türkiye’ye geliyor

Covid-19 virüsü, dünyayı etkisi altına almaya devam ediyor. Her ne kadar Türkiye, bu süreci ilk dönemler kimi ülkelere göre başarıyla yönetse de, açıklanan son rakamlar, son birkaç haftadır artan vaka sayılarıyla dünyada ilk 3 ülke arasında olduğumuzu gösteriyor. Turizm, havacılık gibi alanlarda etkisi hala devam eden kriz, zincir mağazaları da vurdu. Yiyecek-içecek alanında özellikle… Bu konuda proaktif davranan bazı şirketler, önlem olarak erkenden kapanmayı seçti. Bazıları da yeni yeni bu yola başvuruyor. Örneğin Yıldız Holding bünyesindeki Godiva, bu yılın ocak ayında ABD’deki kafe ve mağazalarını kapatma kararı aldı. Yıldız Holding’in bu adımından 3-4 ay sonra benzer uygulamayı, dünyaca ünlü çikolata markası Ferrero gerçekleştirdi. İtalyan devin sahibi olduğu 110 yıllık Thorntons, İngiltere’deki 61 mağazasını kapattı. Yıldız Holding’in bu stratejisi, İtalyan Ferrero tarafından aylar sonra hayata geçirildi.

Çikolatada yaşanan şube kapanışları, kahve sektöründe de yaşandı. Birçok marka küresel anlamda yaşanan daralmayla büyük ciro kayıpları gördü. 2020’de sadece ABD’de 2 binden fazla kafe kapandı. Dünya kahve tüketiminde düşüş yaşanırken, Türkiye bu anlamda ilginç bir şekilde etkilenmedi. Türkiye’de kahve üretilmiyor ve ticaret tamamen ithalata dayalı. 2014’te Türkiye’de 33 bin ton kahve tüketilirken, 2019’da bu rakam 73.5 bin tona yükseldi. Yani 5 yılda neredeyse 2.5 katlık bir artış var. Pandemi sürecinde ise rakamlar düşüşün çok fazla olmadığını gösteriyor.

TÜKETİM AYNI KALDI

2019'un ilk 10 ayında 61,6 bin ton olan tüketim, 2020'nin aynı döneminde kafelerin ve ofislerin sınırlı hizmet vermelerine rağmen çok az düşüşle 60,4 bin ton oldu. Hem de ofislerin, bir dönem AVM’lerin kapalı olduğu bir ortamda… Türkiye’de etkilenmeyen kahve tüketimi, pandemi sürecinde ilginç bir yatırımcıyı ağırlamak üzere. Kuveyt merkezli kahve dağıtım uygulaması COFE, Türkiye’ye gelme kararı aldı. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve İngiltere’de var olan COFE’nin kurucusu Ali Al Ebrahim, Türkiye ile birlikte Mısır’a gireceklerini açıkladı. Bunun için de şirket, Kuveytli finans şirketi Al Imtiaz Investment Group’tan 10 milyon dolarlık fon sağladı. COFE’nin danışmanının Starbucks’ın kurucu ortağı Zev Siegl olduğunuda unutmamak gerek.