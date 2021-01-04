Türkler yarışacak, Türkler kazanacak

Türkiye’de 2020 yılı müteahhitlik sektörü açısından pek parlak bir sene olmadı. Hem iç pazarda hem de global arenada karşılaşılan sorunlar yüzünden sektörde önemli oranda küçülmeler yaşandı. Örneğin, 2019’da 19 milyar doların üzerinde projeye imza atılan yurt dışı müteahhitlik alanında, 2020’nin 11 aylık döneminde toplam tutarı 10 milyar 445 milyon dolar olan 175 iş üstlenildi. Körfez ülkeleri ve Kuzey Afrika’da birçok ülke ile yaşanan siyasi sorunlar ve iç karışıklıklar, Rus ekonomisindeki sıkıntılar ve siyasi ilişkiler, Türk müteahhitlerini zorlarken, yön ağırlıklı olarak Avrupa’ya çevrildi. Özellikle eski Yugoslav ve Doğu Bloku ülkelerinde ihale peşinde koşan Türk müteahhitler arasında Bulgaristan, Sırbistan, Bosna-Hersek ile birlikte Slovenya en dikkat çeken ülkeler oldu. Özellikle Cengiz Holding’in aldığı kara ve demiryolu ile birlikte tünel ihaleleriyle gündemde olan Slovenya’da bu kez tarihinin en önemli projelerinden birine sahne oluyor. Geçtiğimiz yılın mart ayında ilk kez sizlerle paylaştığımız bir ihale bunlardan biriydi.

İhaleyi ilk kez DÜNYA duyurdu

DÜNYA’nın duyurduğu söz konusu haberde Koper Limanı ve Divaca arasında yeni demiryolu kurmak için adım atan Slovenya Hükümeti, iki farklı ihale sürecine gitme kararı aldı. Değeri 1.2 milyar Euro olarak ifade edilen ihaleyi arazi şartları ve bütçe nedeniyle iki farklı faza ayıran Slovenya, projedeki şirketleri belirlemek için yoğun mesai yürüttü. İlk olarak ihaleye 29 teklif gelmiş, bu teklifler ikinci turda 10’a inmişti. Gelen talepler değerlendirildi, kısa liste oluşturuldu. Türk şirketleri kadar Çinli firmaların ağırlık gösterdiği bu teklifler son olarak 29 Aralık’ta 3’e indi. Çinli firmalar çekildi, ihale meydanı Türklere kaldı. Slovenya devlet demiryolu şirketi 2DTK’nın çıktığı Divaca-Koper demiryolu hattının ihalesinde final listesine kalan 3 tekliften ilki Avusturyalı inşaat devi Strabag, Alman Ed Züblin ve Türk şirketi Gülermak’a ait. Teklif veren ikinci konsorsiyum ise Slovenyalı Kolektor CPG ve iki Türk ortağı Yapı Merkezi ile Özaltın Grubu’na ait. Son teklif ise Slovenya’da aldığı ihaleler ile yarışan Cengiz İnşaat’a ait. Cengiz, ihalede tek başına yarışacak.

2026'da faaliyete geçecek

Şirketler tekliflerini 1 Şubat 2021’e kadar vermeleri gerekiyor. Ardından Şubatın ikinci haftasında ihale sonuçlanacak ve inşaata başlanacak. 2025 yılına kadar tamamlanması ve 2026’da da faaliyete geçmesi hedeflenen projede 27 kilometrelik tren yolu yapılacak. Proje ile hattan 43.4 milyon ton kargo taşıma kapasitesi gerçekleşecek. Slovenya’daki ihale oldukça önemli. Avrupa pazarı için bir vitrin, Türk firmalar için de moral niteliği taşıyacak projede yer alan teklifte de Türkler yer alacak. 1.2 milyar Euro yani günümüz kuruyla yaklaşık 11 milyar liralık projede Türkler yarışacak, sonucunda da Türkler kazanacak.