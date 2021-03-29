Türkler yarıştı, Türkler kazandı

2020 yılını pek parlak geçirmeyen Türk inşaat sektörü, 2021 yılında geleneksel pazarlarından öte yeni ülkelere odaklanacak. Rusya, Körfez ve Kuzey Afrika ülkeleriyle yaşadığımız sorunlar, ilk olarak müteahhitlere yansıyor. Hal böyle olunca da Türk müteahhidi yeni coğrafyalara odaklanmaya başladı. Bunlar arasında en dikkat çeken ise Balkanlar ve Avrupa’daki eski Doğu Bloku ülkeleri.

Bu coğrafyada ise Bulgaristan, Sırbistan, Bosna- Hersek ile birlikte Slovenya en dikkat çeken ülkeler oldu. Özellikle Cengiz Holding’in aldığı kara ve demiryolu ile birlikte tünel ihaleleriyle gündemde olan Slovenya’nın en önemli projesi ihaleye çıktı. Ocak ayında ilk kez DÜNYA Gazetesi’nin duyurduğu haberde Türk firmalarının ilginç bir rekabeti yaşandı. 4 Ocak 2021 tarihinde “Türkler yarışacak, Türkler kazanacak” başlığıyla verdiğimiz haberde Slovenya’nın en önemli projesi olan Koper Limanı ve Divaca arasında yeni demiryolu kurmak için milyar dolara varması beklenen bir ihale süreci öngörüldü.

3 TEKLİFTE DE TÜRKLER VARDI

İlk olarak ihaleye 29 teklif gelmiş, bu teklifler ikinci turda 10’a inmişti. Gelen talepler değerlendirildi, kısa liste oluşturuldu. Türk şirketleri kadar Çinli firmaların ağırlık gösterdiği bu teklifler son olarak 29 Aralık’ta 3’e indi. Çinli firmalar çekildi, ihale meydanı Türklere kaldı. Slovenya devlet demiryolu şirketi 2DTK’nın çıktığı Divaca-Koper demiryolu hattının ihalesinde final listesine kalan 3 tekliften ilki Avusturyalı inşaat devi Strabag, Alman Ed Züblin ve Türk şirketi Gülermak’a ait.

Teklif veren ikinci konsorsiyum ise Slovenyalı Kolektor CPG ve iki Türk ortağı Yapı Merkezi ile Özaltın Grubu’na ait. Son teklif ise Slovenya’da aldığı ihaleler ile yarışan Cengiz İnşaat’a ait. Cengiz, ihalede tek başına yarıştı.

2025’TE TAMAMLANACAK

Geçtiğimiz hafta süreç tamamlandı ve projeyi Türk şirketleri Yapı Merkezi ve Özaltın Grubu ile Slovenyalı Kolektor adlı firmanın oluşturduğu konsorsiyum kazandı. 2 bölüm halinde yapılacak proje için konsorsiyumun 630 milyon Euro’luk (6 milyar TL) teklifi kabul edildi. Nisan ayında sözleşmenin imzalanacağı ifade edilirken, inşaata ise yıl sonuna kadar başlanacak. 2025 yılına kadar tamamlanması ve 2026’da da faaliyete geçmesi hedeflenen projede 27 kilometrelik tren yolu yapılacak. Proje ile hattan 43.4 milyon ton kargo taşıma kapasitesi gerçekleşecek.