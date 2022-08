Türklerin kripto aşkı bitmiyor!

Paribu ve Akademetre Araştırma Şirketi, “Kripto Para Bilinirlik ve Algı Araştırması”nı dün yayınladı. Aslına bakarsanız bu; 3’üncü araştırma olması sebebiyle karşılaştırabilir özellikler de taşıyor. Paribu bu işi üstlenerek aslında sektör için önemli bir hizmet yapıyor. Piyasanın bence referans şirketi olma yolunda ilerliyor. Paribu kurucusu Yasin Oral’ın sektör için önemli bir misyonu yerine getirdiğini düşünüyorum. Tabii benim beklediğim çarpıcı öyküler araştırma içinde yok. Biraz genel kalmış ama bundan sonraki araştırmanın daha küçük daireler içinde ve sadece istatistiki değil, daha içeriklere uzanan hatta öyküleri oluşturan bir hal alması faydalı olur. Piyasayı böylece anlamak daha kolay olacak. Ama araştırma şunu gösteriyor ki, Mart ayında yaşanan büyük dalgalanma, batan şirketler, para kayıplarına rağmen Türklerin kripto aşkı devam ediyor. Her ne kadar araştırma tam bu krizden bir süre önce yapılmış olsa da, genel eğilimin bu yönde olduğu ortaya çıkıyor. Kripto parayı duyan her 10 kişiden 9’u işlem yapmak istiyor. Türkiye’de kripto parayla işlem yapanların sayısının 8 milyonun üzerinde olduğu tahmin ediliyor. Bununla birlikte kripto paraya duyulan güvende de geçtiğimiz yıla göre yüzde 59 artış olduğu gözlemlenmiş. Kripto parayı duyan her 10 kişiden 4’ü yatırım aracı olarak güvenirken bu oran işlem yapanlarda 10’da 7’ye yükselmiş.

Güven konusu önemli

Tabii önemli konulardan biri güven… Yasin Oral güveni şirketin teknolojileri sağlasa da son olaylar, şirketlerin duruşları, nitelikleri aldıkları sorumlulukların çok iyi izlenmesi gerektiğini söylüyor. “Sonuçta hiçbir şirket hacklenme ya da paralar teknoloji yüzünden kaybolmadı. Ben bu sürecin piyasalar açısından iyi değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Tabii tam bu noktada, regülasyon konusu devreye giriyor. Oral’ın değindiği konu burada uluslararası standartlar ve dünya boyutu devreye giriyor. Burada düzenleme ancak bunlara göre yapılabilir.

İşlem yapanlar yüzde 74 arttı

Araştırma, sektör dinamikleri açısından önemli sonuçlar içeriyor. 2022 yılında kripto parayla işlem yapanların oranı, bir önceki yıla göre yüzde 74 arttı. Kripto parayı duyanların oranı da 2021’e göre yüzde 11 artış gösterirken yatırım aracı olarak kârlı bulanların sayısı da geçen yıla göre yüksek. Her 10 kişiden 4’ü kripto para piyasalarını kârlı buluyor. 2021 yılında bu sayı 3’tü. Kripto paranın tasarruf aracı olarak tercih edilmesinde de bir yükseliş söz konusu. Yüzde 11,1 ile tasarruf araçları listesinde TL vadeli ve vadesiz hesapların ardından üçüncü sırada yer alıyor.

En önemli motivasyon “yüksek getiri”

Araştırma, kripto parayla işlem yapanların deneyimine dair de önemli çıktılar sunuyor. Her 10 kişiden 9’u kripto parayı “yüksek getiri” beklentisiyle tercih ediyor. Bunu “merak/ilgi çekmesi” ve “teknolojiye dayalı olması” yanıtları takip ediyor. Burada dikkat çeken sonuçlardan biri, kripto paranın şeffaf olduğunu düşünen insanların geçen yıla oranla yüzde 44,6 artış göstermesi.

Güven yüzde 59 arttı

Kripto parayla işlem yapan 10 kişiden 6’sı kripto para piyasasını risksiz buluyor. Bu yıl hayatımıza giren kur korumalı TL mevduat hesabı en risksiz yatırım aracı olarak görülüyor. Benzer şekilde kripto paraya duyulan güven de bu yıl yüzde 59 oranında artış gösterdi. Kripto parayı duyan her 10 kişiden 4’ü yatırım aracı olarak güvenilir buluyor, işlem yapanların ise 10’da 7’si bu görüşte. Bu yıl ilk kez katılımcılara sorulan “regülasyonun gerekli olduğunu düşünüyor musunuz?” sorusuna her 10 kişiden 7’si gerekli olduğu yönünde yanıt verdi. “Neleri kapsamalı?” sorusuna ise, paranın korunması ve vergilendirme olması gerektiği yönünde yanıtlar geldi.

2,5 kat artış gösterdi

Kripto parayla işlem yapan her 10 kişiden 8’i yaptığı işlemden memnun olduğunu açıklıyor. Kripto parayla işlem yapanların memnuniyet oranı bu yıl 2,5 kat arttı. Yüzde 84,9 ile memnuniyet düzeyi en yüksek olan kesim Y Kuşağı. Cinsiyet bazında ele alındığında işlem yapan kadınların yüzde 64,2’sinin, erkeklerin de yüzde 44,8’inin çok memnun olduğu görülüyor. Kullanıcıların memnun olma nedenlerinin başında “alım satım kolaylığı” ve “yüksek kazanç” geliyor.

“Kripto’ya ilgi artışı sürüyor”

Araştırmanın sonuçlarının her yıl piyasalarda yaşanan gelişmelere göre değişkenlik gösterdiğinin altını çizen Paribu CEO’su Yasin Oral, “Bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz Türkiye’deki en kapsamlı algı araştırmasında, ekosistemdeki yeniliklere istinaden daha önceki araştırmalarda sorulmayan sorular yönelttik ve elde ettiğimiz sonuçları; sektör dinamikleri, teknoloji, deneyim, güven, memnuniyet ve demografi olmak üzere 6 başlık altında topladık. Bu yılki tabloda kripto paraya olan ilginin ve güvenin ciddi oranlarda arttığını görüyoruz. Buna bağlı olarak, kullanıcıların bu piyasayı ve ürünleri benimsemeye başladıklarını söyleyebiliriz. Önümüzdeki sene yalnızca kripto paraya değil, blokzincire ve yeni teknolojik ürünlere duyulan ilgi ve merakın da artacağını umuyoruz.” dedi.

Kriptocular NFT’yi bilmiyor

Araştırmada ortaya çıkan bulgular şöyle: