Kahramanmaraş’ın kent merkezine en yakın ilçesi olan Türkoğlu, sanayideki gelişmişliği, ilçe merkezine de yansıtmayı başarıyor. Günden güne gelişmeye devam eden Türkoğlu, metropol ilçe olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Belediyeciliği yol ve kanalizasyon gibi klasik hizmetlerle sınırlamayıp, halkın mutlu olmasının yolunun, iş ve ekmek kapısı açmaktan geçtiğine inanan Kahramanmaraş’ın Türkoğlu İlçe Belediye Başkanı Osman Okumuş, ilçeyi yatırımcılar için cazibe merkezi haline getirdi.

Sıra dışı belediyecilik anlayışı ile yatırımcıya kucak açan ve aynı zamanda Türkoğlu Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı görevini de yürüten Osman Okumuş, nüfusunda artış yaşanan ender ilçe belediyelerinden biri olmasının nedenini, insanların burada iş ve ekmek kapısı bulmasına bağladı. Belediye olarak yatırım ve istihdam odaklı çalıştıkları için, yatırımcıya belediye olarak her türlü kolaylığı sağlayan Başkan Okumuş, “Yatırımcı bizim baş tacımızdır” diyor. Son yıllarda parmakla gösterilen örnek bir ilçe olan Türkoğlu, emin adımlarla ilerliyor.

Bu arada eğitimi de ihmal etmeyen Başkan Osman Okumuş, Kahramanmaraş Eğitim Vakfı, Türkoğlu Belediyesi işbirliği ile “Bir Okul Değişsin Dünya Değişsin” sloganıyla başlatılan projenin ilk etabında; Muratçakıroğlu ve Kaledibi mahallelerinde okulları yeniledi ve okullara sınıf kitaplığı, Atatürk köşesi, 15 Temmuz köşesi, okul bahçe duvarının tamiratı, okul binasının dış duvarının boyanması, bank ve dinlenme alanları, okul bahçesinde oyun alanları, lavabolar, okul çevre ve peyzaj düzenlemesi yapılarak, öğrencilerin daha kaliteli bir ortamda eğitim görmeleri sağlandı.

Sanayi ilçesi Türkoğlu, turizmden de pay almak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Türkoğlu Belediyesi’nin katkılarıyla bu yaz ilki gerçekleştirilecek Gavur Gölü’ndeki tarihi “Maraş antik fili” kazı çalışmalarıyla ilgili Türkoğlu Belediyesi ve Kahramanmaraş Müze Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imzalandı. İmzalanan bu protokolle, Kültür Turizm Bakanlığı, Maden, Teknik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) ve Türkoğlu Belediyesi ile birlikte Türkiye ‘de ilk defa büyük bir “Fil Arkeo Antik Parkı” oluşturulacak.

Bunun yanı sıra, tarihi M.Ö. 7 ila 8 binli yıllara dayanan Domuztepe Höyüğü’nde Arkeopark yapım çalışmaları da hızlandı… Domuztepe kazılarında bulunan Tarihi eserlerin canlandırılmış Arkealojik çalışmaları burada sergilenecek. Belediye Başkanı Osman Okumuş, tarihimizi ve kültürümüzü gelecek nesillerimize tanıtan, öğreten ve dünden bugüne Türkoğlu’nu anlatan bir arkeolojik park hedeflediğini belirtti. Turizmdeki tüm bu yatırımlar, ilçenin turizmden daha fazla pay almasını, ticaretin, sanayideki gelişmişliğin artırılmasını sağlayacak.