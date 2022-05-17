TÜRKONFED: Anadolu çıkışın motoru olacak…

TÜRKONFED Başkanı Süleyman Sönmez, yeni dönemde değerlendirilecek fırsatlar olduğunu ve Anadolu’nun ortak aklının bunu sağlayacağına inandıklarını söylüyor.

Orhan Turan’ın TÜSİAD başkanı olmasının ardından, TÜRKONFED başkanlığını üstlenen Süleyman Sönmez, çalışma arkadaşlarıyla gazetemiz DÜNYA’yı ziyaretinde ’’Tüm dünya olumsuz koşullar ile kötüye giderken, yeni dönemin sunduğu fırsatları değerlendirmeliyiz” dedi. Fırsatın değerlendirilmesi konusuna değinirken de ”Krizlerle bağışıklık sistemi güçlenmiş ülkemizin iş insanlarının, ortak akıl ile Anadolu’nun kalkınmada itici gücü olacağına inanıyorum” sözlerini kullandı, bu ifadeleri kayda değer buluyorum.

Bu ifadeler TÜRKONFED’in içinden geçtiğimiz zorlu dönemde, üyelerinin üretimden gelen güçleriyle hareket etme kararında olduklarını gösteriyor. Bu bana, iki anlamdan oluşan Çince ‘’KRİZ’’ sözcüğünü hatırlattı. Çince’de kriz sözcüğü bir parçasıyla olumsuzluğu ifade ederken, diğer parçasıyla fırsat yaratmak anlamına geliyor.

Başkan Sönmez, dünyadaki olumsuz tabloyu ortaya koyarken bize etkisini şöyle anlatıyor:

Küresel ekonomik durumun getirdiği zorluklar bizleri günlük sıkıntıları konuşmaya itiyor. Ancak asıl konumuz, gözümüzü ufuktan ayırmadan, geleceğimizi ortaya koyacak işlere odaklanmak olmalıdır. Tüm dünya olumsuz koşullarla kötüye giderken, fırsatları değerlendirmeliyiz.

Bunun için ‘Türkiye olarak önemli iki fırsatımız var’ diyerek, bunları; krizler karşısındaki bağışıklık sistemimiz ve güçlü ve esnek işgücüne sahip Anadolu iş dünyasına sahip olmamızla açıklıyor.

Ama bunu sözde bırakmayacaklarını yılsonuna dek Anadolu’da 60 toplantı yapacaklarını söylüyor. Örgüt olarak bu toplantılarda ortak akılla ülke potansiyelini ortaya çıkarma gayretinde olacaklarını vurguluyor. “Türkiye’nin sorunlarını dert edinerek çözümler üretmeye çalışıyoruz. Türkiye’nin geleceğine kafa yoran genç bir ekibimiz var. Bu bizim için itici güç oldu” diyor.

TÜRKONFED’in bu toplantılarının Anadolu iş çevrelerinde ses getireceğine ve ülkemiz ekonomisine katkıda bulunacağına inanıyorum. Diğer sektörel örgütlere yol gösterici olmasını diliyorum. İş insanlarının bu dönemde bıkkınlık içinde “bekle-göre” girmesini değil, krizin yaratacağı fırsatları değerlendirme çabası içerisinde olmalarını bekliyorum.

GÜNÜN SÖZÜ:

Borsa İstanbul’da yabancı yatırımcı payı 15 yılda %75’ten %35’e düşmüş, çok düşündürücü bir gelişme…