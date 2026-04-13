TÜRKONFED Başkanı Sönmez: Tek pazara, tek tedarikçiye bağımlılık artık stratejik risk
Orta Doğu’da tırmanan savaşın enerji, lojistik ve belirsizlik kanallarıyla kıskaca aldığı Türk sanayicisi için ‘stratejik çeşitlilik’ uyarısı geldi. Tek pazar ve tek tedarikçiye bağımlılığın artık taşınamaz bir risk olduğunu vurgulayan TÜRKONFED Başkanı Süleyman Sönmez, finansman krizini aşmak için KGF limitlerinin genişletilmesi, Eximbank kaynaklarının KOBİ’lere açılması ve kredi sınırlarının sektörel farklara göre kalibre edilmesini içeren 3 maddelik ‹kurtuluş reçetesi’ni
Küresel tedarik zincirlerinin yeniden kırıldığı, “güvenlik ekonomisi” kavramının kâr marjlarının önüne geçtiği zorlu bir dönemden geçiyoruz. Orta Doğu’da tırmanan gerilim, enerji maliyetlerindeki öngörülemezlik ve finansmana erişim bariyerleri, Türk sanayicisini tarihin en kritik virajlarından birine getirdi. Tam da bu noktada, Türkiye ekonomisinin “röntgenini çeken” en güçlü yapılardan biri TÜRKONFED’den gelen “nefesimiz daralıyor” sesleri çok önemli. Çatısı altında 31 federasyon, 340 üye dernek ve 100 bini aşkın şirketi buluşturan; Türkiye’nin enerji dışı dış ticaretinin %83’ünü, tarım ve kamu dışı kayıtlı istihdamının ise %55’ini sırtlayan Türk İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez ile gerçekleştirdiğimiz bu söyleşi, sanayicinin sadece bugünkü nakit sıkışıklığını değil, geleceğin dünyasında nasıl ayakta kalacağına dair stratejik bir rehber niteliğinde. Sönmez, değişen dünya düzeninde artık verimlilikten daha önemli bir şeyin altını çiziyor ve sanayiciyi uyarıyor: Çeşitlilik. Çünkü bugünün jeopolitik ikliminde, “Tek pazara ve tek tedarikçiye bağımlılık artık stratejik bir risk.” Süleyman Sönmez, DÜNYA’nın savaşın sektörlere etkisi ve sanayiciye önerileriyle ilgili sorularını yanıtladı.
SAVAŞIN ÜÇLÜ KISKACI; ENERJİ, LOJİSTİK VE BELİRSİZLİK: 28 Şubat’ta başlayan savaş, sanayicimizi direkt olarak üç kanaldan vurdu: Enerji, lojistik ve sipariş belirsizliği. Savaş öncesi 70 dolar bandında olan Brent petrol 120 dolara yaklaştı, şu an 100 dolar civarında seyrediyor. Türkiye, petrolünün %85’ini, doğal gazının büyük bölümünü ithal eden bir ülke; bu fiyat şoku enerji faturasını aylık bazda %40-50 artırdı. Hürmüz Boğazı’ndaki aksamalar konteyner navlun bedellerini yukarı çekti, sigorta primleri üç katına çıktı. Sanayicimiz aynı anda hem maliyet baskısı hem de sipariş ertelemesiyle karşı karşıya. Bu ortamda firmalarımıza tavsiyemiz; nakit yönetimini sıkılaştırmaları, stok politikalarını gözden geçirmeleri ve tedarik zincirlerini çeşitlendirmeleri. Tek pazara, tek tedarikçiye bağımlılık artık stratejik bir risk.
"GÜVENLİ LİMAN" İDDİASINDA PARADOKS: Paradoks şu ki, savaş ortamı Türkiye’nin güvenli liman iddiasını hem zayıflatıyor hem güçlendiriyor. Zayıflatan taraf; komşumuzda savaş var, enerji bağımlılığımız yüksek, enflasyonumuz hâlâ %31 civarında. Bu tabloda yabancı yatırımcının risk algısı doğal olarak yükseliyor. Güçlendiren taraf ise daha yapısal. Körfez ülkelerinde rafineri kapasitesinin %30-40’ı hasar gördü, İran ve Irak’taki üretim altyapıları çöktü. Küresel tedarik zincirleri yakından tedarik (nearshoring) ve dost-müttefik ülkelerden tedarik (friendshoring) arayışını hızlandırdı. Türkiye, NATO üyesi, Avrupa’ya yakın, genç iş gücüne sahip ve güçlü bir sanayi altyapısı olan bir ülke olarak bu yeniden yapılanmada kritik bir konumda. Ama bunu fırsata çevirebilmemizin ön koşulu, makroekonomik öngörülebilirlik ve kurumsal güven.
EN BÜYÜK RİSK SAVAŞIN UZAMASI: En büyük tehdit, şu anda iki haftalık bir ateşkes yapılmış olsa da savaşın uzaması ve kronikleşmesi. Kısa süreli bir çatışmayı piyasalar fiyatlar ama savaşın aylarca sürmesi, Hürmüz Boğazı’nın kalıcı olarak risk altında kalması ve küresel stagflasyon senaryosu bambaşka bir tablo yaratır. KOBİ’lerimiz için bu, yüksek enerji maliyetinin kalıcılaşması, ihracat pazarlarının daralması ve finansmana erişimin daha da zorlaşması demek. Buna bir de ABD’nin gümrük tarifeleriyle yükselen korumacılık dalgasını eklemeliyiz. Dolayısıyla iş dünyası çok cepheli bir belirsizlikle karşı karşıya.
KOBİLER SERMAYE PİYASASINA ERİŞEMİYOR: Türkiye’de KOBİ’lerin finansmanı hâlâ %90’ın üzerinde banka kredisine dayanıyor. Borsa İstanbul’daki KOBİ pazarı, girişim sermayesi fonları ve kitle fonlaması gibi alternatifler gelişiyor ama henüz ölçek olarak yetersiz. Bunun temel nedeni KOBİ’lerin kurumsal yönetişim eksikliği. Standart muhasebe sistemi kullanmayan, bağımsız denetimden geçmeyen firmalar sermaye piyasasına erişemiyor. TÜRKONFED olarak bu sorunu iki koldan ele alıyoruz. Bir yandan üyelerimizin kurumsallaşma kapasitesini artıracak programlar yürütüyoruz diğer yandan da SPK ve BİST ile KOBİ’lerin sermaye piyasalarına erişimini kolaylaştıracak düzenleyici reformları savunuyor, politika önerileri geliştiriyoruz. Ama gerçekçi olmak gerekirse kısa vadede banka kredisinin yerini alacak bir alternatif henüz yok. O nedenle kredi mekanizmalarının iyileştirilmesi acil öncelik olmaya devam ediyor.
ENFLASYON BEKLENTİSİ %25-30 CİVARINDA: Mart 2026’da yıllık enflasyon %30,87 olarak gerçekleşerek piyasa beklentisinin altında kaldı. Bu olumlu bir sinyal ama yanıltıcı olmamalı. Gıda enflasyonundaki iyileşme mevsimsel; asıl belirleyici olan enerji kanalı henüz tam yansımadı. Brent 109 dolarda seyrederken TCMB’nin bütçelediği 60 dolarlık petrol varsayımı çoktan aşıldı. Bu sapma, yılın ikinci yarısında enflasyona yukarı yönlü baskı yapacak. Merkez Bankası anketine göre yıl sonu TÜFE beklentisi %25 civarına yükseldi. Biz savaşın seyrine bağlı olarak %25-30 bandında bir yıl sonu gerçekleşmesi bekliyoruz. Enflasyonda kalıcı düşüş için tek başına sıkı para politikası yetmez; mali disiplin, yapısal reformlar ve güven ortamının tesisi şart.
BU FAİZLE ÜRETİM YAPMAK MÜMKÜN DEĞİL: Saha ziyaretlerimizde ve federasyon toplantılarımızda şu üç şikayeti çok sık duyuyoruz: Birincisi, kredi maliyetinin sürdürülemez seviyede olması. %45-55 faizle kredi çekip üretim yapmak, matematik olarak mümkün değil. İkincisi, borç çevirme zorluğu. Vadesi gelen kredileri yenileme koşulları ağırlaşıyor. Üçüncüsü de talep daralması ve küçülme baskısı. İç piyasada tüketici harcaması azalıyor, ihracatta belirsizlik artıyor. Bunların hepsi birbiriyle bağlantılı ve bir kısır döngü oluşturuyor. Yüksek maliyet, marjı daraltıyor; daralan marj, borç ödemeyi zorlaştırıyor; ödeme güçlüğü ise yeni yatırımı engelliyor. Bu döngüyü kıracak olan, bütüncül bir yaklaşımdır.
Finansmanda ‘nefes’ talebi: KGF genişlesin, teminat esnetilsin
Kredi muslukları ve artan maliyetleri sorduğumuz Süleyman Sönmez, “Politika faizi %37’de; TCMB Mart’ta İran savaşı nedeniyle faiz indirimini durdurdu. Ticari kredi faizleri %45-55 bandında seyrediyor. TÜRKONFED olarak sahadan aldığımız veriler ve gözlemlerimiz, Anadolu sanayicisinin büyük bir direnç gösterdiğini ama nefesinin daraldığını ortaya koyuyor. Birçok üyemiz kredi kullanmak istese bile teminat koşullarını karşılayamıyor ya da bu maliyetle borçlanmayı göze alamıyor. Bu süreçte taleplerimizden ilki, KGF limitlerinin genişletilmesi ve teminat yapısının esnetilmesi. İkincisi, Eximbank kaynaklarının KOBİ ihracatçılara daha erişilebilir kılınması. Üçüncüsü ise kredi büyüme sınırlarının sektörel farklılıkları gözeten biçimde yeniden kalibre edilmesi. İhracat yapan, istihdam yaratan firma ile spekülatif kredi kullanımı aynı kefeye konulmamalı.
6 ay sonra gelecek faiz indirimi kapanan fabrikanın yerine geçemez
“Faiz indirimlerinin ötelenmesi, üretimde kalıcı bir kapasite kaybı yaratır mı?” sorusuna Süleyman Sönmez, çok net cevap verdi: “Bu risk artık teorik olmaktan çıktı, sahada yaşanıyor.” 2025’te konkordato başvuruları 6.361’e fırladı; %106 artışla kesin mühlet alan firma sayısı 1.708’e ulaştı. 2026’nın ilk iki ayında bile 1.012 yeni başvuru yapıldı. Sönmez, “Tekstilden gıdaya, otomotiv yan sanayiden inşaata kadar her sektörde kapanan fabrikalar görüyoruz. Bu fabrikalar kapandığında sadece bir bilanço satırı değil, yılların birikimi olan üretim bilgisi, tedarik ağı ve nitelikli iş gücü de kayboluyor. Faiz indirimlerinin ötelenmesi bu süreci derinleştirir. Burada zamanlama kritik. Altı ay sonra gelecek bir faiz indirimi, bugün kapanan fabrikanın yerine geçemez. TCMB’nin enflasyon hassasiyetini anlıyoruz ama üretim tabanının korunması da fiyat istikrarının sürdürülebilirliği için şart” dedi.
İş dünyasına acil nefes alanı şart!
Süleyman Sönmez, işletmelerin düze çıkabilmesi en acil önlemlere yönelik olarak, ekonomiye duyulan güvenin yeniden tesis edilmesini gösterdi. “Güven eksikliği her sorunu büyütüyor. Yatırımcı beklemeye geçiyor, tasarruf sahibi dövize yöneliyor, firma karar alamıyor” diyen Sönmez, bu anlamda TÜRKONFED’in güvenin tesisi için üç somut adımını sıraladı: “Birincisi, makroekonomik politikada öngörülebilirlik. Merkez Bankası’nın bağımsızlığının korunması ve para-maliye politikası eş güdümünün sürdürülmesi kritik. İkincisi, iş dünyasına acil nefes alanı. KGF genişletilmesi, ihracat kredi mekanizmalarının güçlendirilmesi, enerji maliyetlerinin sübvanse edilmesi. Üçüncüsü ve en temeli ise hukuk güvenliği, yargı bağımsızlığı ve kurumsal şeffaflık.Unutmayalım ki, kriz geçici olabilir ama güven kaybı kalıcıdır. Doğru adımları bugün atmazsak toparlanma çok daha uzun ve acılı olacaktır.”
Kitlesel işten çıkarma riski kapıda!
Süleyman Sönmez, konkordato ve işten çıkarmalarla ilgili olarak “Risk gerçek ve büyük” derken, 2025’te konkordato başvurularının bir önceki yıla göre neredeyse iki katına çıktığını, iflas kararlarının %87 arttığını vurgu yaptı. Sönmez, “2026’da bu dalga devam ediyor. Her kapanan fabrika yüzlerce, bazen binlerce kişiyi işsiz bırakıyor. Kitlesel işten çıkarma riski, özellikle tekstil, gıda, inşaat gibi emek yoğun sektörlerde daha yüksek. Bu dalgayı sınırlamak için kısa çalışma ödeneği gibi araçların genişletilmesi, konkordato sürecindeki firmalara istihdamı koruma koşullu destek sağlanması ve bölgesel istihdam programlarının hızlandırılması gerekiyor.”
Sanayicinin 3 maddelik kurtuluş reçetesi
1 KGF limitlerinin genişletilmesi ve teminat yapısının esnetilmesi.
2 Eximbank kaynaklarının KOBİ ihracatçılara daha erişilebilir kılınması.
3 Kredi büyüme sınırlarının sektörel farkları gözetecek şekilde yeniden kalibre edilmesi.
