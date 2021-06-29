TÜRKONFED’in hayati çıkışı

TÜRKONFED’in yeniden seçilen başkanı Orhan Turan’ın “Yeni Dönem Yeni Ufuklar” vizyon belgesi, yeni ve gelişmiş bir Türkiye için atılması gereken adımları içeriyor. 8 sayfalık metni okuduğumda “Bu belgenin altına ben de imzamı koyarım” dedim.

TÜRKONFED’in 14. Genel Kurulu’nda başkanlığa yeniden getirilen Orhan Turan’ın “Yeni Dönem Yeni Ufuklar” adlı, dünkü DÜNYA’da ayrıntısını okuduğunuz belgede, özlenen bir Türkiye yolunda atılması gereken adımlar sıralanıyor.

TÜRKKONFED’in Türkiye’nin en büyük gönüllü/sivil toplum kuruluşu olması, bu çıkışın önemini kanımca perçinliyor. Turan, yeşil ekonomik dönüşüm çerçevesinde yeni bir programın hayata geçirilmesine ihtiyaç olduğunun altını çizerek, imza koymayan 7 ülkeden biri olan Türkiye’nin Paris İklim Anlaşması’nı onaylamasını, imzasının geri çekildiği İstanbul Sözleşmesi’ne yeniden girilmesini, nitelikli gençleri ülkeye dönüşü için ortamın hazırlanmasını vurguluyor.

Başkan Turan, kapsamlı çalışmalar yaptırdığı ve ‘’3 Tuzak‘’ olarak kimlikleşen orta gelir/orta demokrasi/orta eğitim tuzağından kurtulmaya acil ihtiyacımız olduğunu vurguluyor. Yeniden ‘’biz’’ olmak için yeni bir sivil anayasa dahil olmak üzere hukuk düzenimizi baştan aşağıya değiştirmemiz gerektiğini belirtiyor. Siyasi Partiler Yasası ve Seçim Yasası’nın kısıtlamalar ve yasaklardan arındırılarak düzenlenmesini istiyor.

Orhan Turan, hayalindeki yeni Türkiye’yi şöyle tanımlıyor: -Yeşil dönüşümle uyumlu ekonomik atılımları başlatmış, sosyal-laik hukuk devletini yeniden inşa etmiş, güçler ayrılığını sağlamış, yargının tam bağımsızlığını tesis etmiş, sivil anayasasını yapmış, AB’ne tam üye olmuş, hukukun üstünlüğünü temin etmiş, cinsiyet eşitliliğine duyarlı politikalar geliştirmiş, ayrımcılığın ötekileştirme ve kutuplaştırmanın olmadığı bir toplumda refah huzurunu esas almış, toplum-devlet mutabakatı sağlanmış, adaletsizlik ve yoksullukla mücadele politikalarında küresel öncülerden olmuş bir Türkiye.

Yazılmış 8 sayfalık basın metnini okuduğumda aklımdan “Bu çıkışın altına ben de imzamı koyarım!” sözcükleri geçti. Eminim, birçok kişi de benimle aynı duyguya sahip oldu ve olacak. Çatışma, kutuplaşma, ötekileşmenin siyaset gündemimizde hakim olduğu bu dönemde 30 federasyon ve 275 dernekten oluşan TÜRKONFED’in yaptığı bu çıkış bende umut yarattı.

GÜNÜN NOTU:

ABD‘de George Floyd’u öldüren polis memuruna verilen 22.5 yıllık hapis cezası bu ülkenin adalet tarihinde bir ilk oldu.