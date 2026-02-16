Google Haberler

Türk’ün dış alımı yabancının Türkiye alımını geçti

Naki BAKIR

MAKRO BAKIŞ

Yabancıların Türki­ye’de, Türklerin başka ülkelerde gayrimenkul alımlarında denge geçen yıl tam tersine döndü. Yıllık ha­cimde Türklerin gayrimenkul alımı için dışarı transfer ettiği döviz, ilk kez yabancıların ay­nı amaçla Türkiye’ye getirdiği tutarı aştı.

Merkez Bankası’nın son ödemeler dengesi verilerine göre 2025 yılının tümünde ya­bancılar Türkiye’den satışlar düştükten sonra net 2 milyar 343 milyon dolarlık gayrimen­kul alırken, Türklerin yurt dı­şında gayrimenkul alımları 2 milyar 675 milyon dolarla bu­nun üzerinde gerçekleşti. Ön­ceki yıla göre yabancıların Türkiye’deki alımları yüzde 17 oranında 479 milyon dolar da­ha düşük kalırken, Türklerin yurt dışı alımları yüzde 24,2 oranında net 522 milyon dolar artış gösterdi. Karşılıklı gay­rimenkul yatırımlarında da­ha önce her yıl net döviz girişi kaydeden Türkiye, ilk kez ge­çen yıl 332 milyon dolarla net döviz çıkışı yaşadı.

Bu veriler karşılığında va­tandaşlık verilmesinin de et­kisiyle önceki yıllarda hızla büyüyerek Türkiye’nin öde­meler dengesinde önemli bir gelir kalemine dönüşmüş olan yabancı alımlarında frene; Türklerin yurt dışı taşınmaz alımlarında ise gaza basma eğilimi geçen yıl daha da güç­lendiğini gösteriyor.

Yıllık tutarı 105,6 milyar TL

Kayıt içi resmi verilere gö­re Türklerin 2025’te 2,7 mil­yar dolarlık yurt dışı gayri­menkul alımlarının ulusal pa­ra cinsinden karşılığı, Merkez Bankası’nın yıl ortalamasında 39,48 lira olan dolar döviz alış kuruna göre 105 milyar 609 milyon lira.

Buna göre Türklerin ekono­mik korunma isteği, küresel­leşen yatırım davranışı, ikin­ci yaşam planları ve finan­sal çeşitlendirme arayışı gibi faktörlerin etkisiyle bir yılda 100 milyar liranın üzerinde bir kaynağı gayrimenkul alı­mı için yurt dışına aktardığı görülüyor.

Merkez Bankası verileri­ne göre yabancıların ilk kez 2013 yılında 3 milyar dola­rı, 2014’te 4 milyar doları, 2018’de 5 milyar doları aşan Türkiye’den gayrimenkul alımlarının yıllık hacmi, 2022 yılında 6,3 milyar dolarla te­pe noktayı gördükten sonra düşüşe geçmiş. 2023 yılında 3 milyar 560 milyon dolara, 2024’te 2 milyar 822 milyon dolara inmişti.

Türklerin ilk kez 2017’de 341 milyon dolar olarak istatistik­lere yansıyan yurt dışı gayri­menkul alımlarının yıllık hac­mi ise özellikle 2022’de 628 milyon ve 2023 yılında 1 milyar 782 milyon dolarla katlanarak büyümüş, 2024 yılında 2 mil­yar 153 milyon dolar olmuştu.

“Buzdağının sadece ucu”

Merkez Bankası’nın ödeme­ler dengesi verilerinde yer alan tutarlar, resmî, kayıt içi gayri­menkul alımlarını gösteriyor. Başka deyişle sadece bankalar üzerinden döviz çıkışıyla izle­nen, doğrudan resmi kaynak­la ölçülen tutarları içeriyor. Ödemeler dengesi veri setine girebilmesi için paranın yasal yollardan döviz transferiyle ülkeden çıkması gerekiyor. İs­tatistikler bu yüzden belirli bir alt sınır oluşturuyor; tek başı­na gayrimenkul hacminin ta­mamını göstermiyor.

Gerçek kişiler ve şirketler yurt dışında gayrimenkul alır­ken sadece bu resmi kanalla­rı kullanmıyor. Bunun resmi istatistiklere yansımayan bir­çok alternatif yolu bulunuyor. Bu nedenle uzman danışman­lar ve sektör temsilcileri, top­lam hacmin 2,7 milyar dola­rın çok üstünde olduğu görü­şünde. Artan eğilim ve farklı finansal kanallar hesaba ka­tıldığında, yıllık hacmin resmî verinin birkaç katı olabile­ceği öne sürülüyor.

Dövizin yurt dışına resmî transfer ye­rine nakit, barkodlu transfer veya miras, hediye gibi fark­lı kanallarla taşınması, şirket ve offshore yapılar üzerinden mülkiyet edinimi, borçlanma ve benzeri sermaye içerikli transferleri farklı sınıflandır­malar da verilere yansımıyor.

Alternatif ya da örtük sermaye çıkış yolları

Kredi, borç ve finansal araçlar üzerinden ödeme: Bazı yatırımcılar doğrudan bankadan döviz göndermek yerine, yurt dışı banka hesabı açıp oradan kredi kullanma/çekme, yurt dışı şirkete borç verme ve geri ödeme yoluna gidebiliyor. Bu gibi işlemler doğrudan “gayrimenkul yatırımı” olarak sınıflandırılmayabiliyor ancak dolaylı sermaye çıkışı yaratıyor.

Offshore / şirketler üzerinden edinimler: Bazı kişiler doğrudan kendileri yerine yurt dışında kurulmuş bir şirket veya offshore yapı üzerinden taşınmaz ediniyor. Bu durumda; alım “şirket varlığına aktarılan sermaye” olarak gözüktüğü için Merkez Bankası’nın bireysel gayrimenkul transferi istatistiğine girmiyor.

Nakit taşımacılığı ve yasal yollar dışı transfer: Bazı yatırımcılar dövizi nakit olarak taşıma, üçüncü şahıslar, aracı fonlar veya kripto üzerinden dışarı çıkarma gibi yollarla ülkeden çıkarıp yurt dışı gayrimenkul alımında kullanabiliyor.

Türk’ün dış alımı yabancının Türkiye alımını geçti - Resim : 1

