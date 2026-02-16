Türk’ün dış alımı yabancının Türkiye alımını geçti
Yabancıların Türkiye’de, Türklerin başka ülkelerde gayrimenkul alımlarında denge geçen yıl tam tersine döndü. Yıllık hacimde Türklerin gayrimenkul alımı için dışarı transfer ettiği döviz, ilk kez yabancıların aynı amaçla Türkiye’ye getirdiği tutarı aştı.
Merkez Bankası’nın son ödemeler dengesi verilerine göre 2025 yılının tümünde yabancılar Türkiye’den satışlar düştükten sonra net 2 milyar 343 milyon dolarlık gayrimenkul alırken, Türklerin yurt dışında gayrimenkul alımları 2 milyar 675 milyon dolarla bunun üzerinde gerçekleşti. Önceki yıla göre yabancıların Türkiye’deki alımları yüzde 17 oranında 479 milyon dolar daha düşük kalırken, Türklerin yurt dışı alımları yüzde 24,2 oranında net 522 milyon dolar artış gösterdi. Karşılıklı gayrimenkul yatırımlarında daha önce her yıl net döviz girişi kaydeden Türkiye, ilk kez geçen yıl 332 milyon dolarla net döviz çıkışı yaşadı.
Bu veriler karşılığında vatandaşlık verilmesinin de etkisiyle önceki yıllarda hızla büyüyerek Türkiye’nin ödemeler dengesinde önemli bir gelir kalemine dönüşmüş olan yabancı alımlarında frene; Türklerin yurt dışı taşınmaz alımlarında ise gaza basma eğilimi geçen yıl daha da güçlendiğini gösteriyor.
Yıllık tutarı 105,6 milyar TL
Kayıt içi resmi verilere göre Türklerin 2025’te 2,7 milyar dolarlık yurt dışı gayrimenkul alımlarının ulusal para cinsinden karşılığı, Merkez Bankası’nın yıl ortalamasında 39,48 lira olan dolar döviz alış kuruna göre 105 milyar 609 milyon lira.
Buna göre Türklerin ekonomik korunma isteği, küreselleşen yatırım davranışı, ikinci yaşam planları ve finansal çeşitlendirme arayışı gibi faktörlerin etkisiyle bir yılda 100 milyar liranın üzerinde bir kaynağı gayrimenkul alımı için yurt dışına aktardığı görülüyor.
Merkez Bankası verilerine göre yabancıların ilk kez 2013 yılında 3 milyar doları, 2014’te 4 milyar doları, 2018’de 5 milyar doları aşan Türkiye’den gayrimenkul alımlarının yıllık hacmi, 2022 yılında 6,3 milyar dolarla tepe noktayı gördükten sonra düşüşe geçmiş. 2023 yılında 3 milyar 560 milyon dolara, 2024’te 2 milyar 822 milyon dolara inmişti.
Türklerin ilk kez 2017’de 341 milyon dolar olarak istatistiklere yansıyan yurt dışı gayrimenkul alımlarının yıllık hacmi ise özellikle 2022’de 628 milyon ve 2023 yılında 1 milyar 782 milyon dolarla katlanarak büyümüş, 2024 yılında 2 milyar 153 milyon dolar olmuştu.
“Buzdağının sadece ucu”
Merkez Bankası’nın ödemeler dengesi verilerinde yer alan tutarlar, resmî, kayıt içi gayrimenkul alımlarını gösteriyor. Başka deyişle sadece bankalar üzerinden döviz çıkışıyla izlenen, doğrudan resmi kaynakla ölçülen tutarları içeriyor. Ödemeler dengesi veri setine girebilmesi için paranın yasal yollardan döviz transferiyle ülkeden çıkması gerekiyor. İstatistikler bu yüzden belirli bir alt sınır oluşturuyor; tek başına gayrimenkul hacminin tamamını göstermiyor.
Gerçek kişiler ve şirketler yurt dışında gayrimenkul alırken sadece bu resmi kanalları kullanmıyor. Bunun resmi istatistiklere yansımayan birçok alternatif yolu bulunuyor. Bu nedenle uzman danışmanlar ve sektör temsilcileri, toplam hacmin 2,7 milyar doların çok üstünde olduğu görüşünde. Artan eğilim ve farklı finansal kanallar hesaba katıldığında, yıllık hacmin resmî verinin birkaç katı olabileceği öne sürülüyor.
Dövizin yurt dışına resmî transfer yerine nakit, barkodlu transfer veya miras, hediye gibi farklı kanallarla taşınması, şirket ve offshore yapılar üzerinden mülkiyet edinimi, borçlanma ve benzeri sermaye içerikli transferleri farklı sınıflandırmalar da verilere yansımıyor.
Alternatif ya da örtük sermaye çıkış yolları
Kredi, borç ve finansal araçlar üzerinden ödeme: Bazı yatırımcılar doğrudan bankadan döviz göndermek yerine, yurt dışı banka hesabı açıp oradan kredi kullanma/çekme, yurt dışı şirkete borç verme ve geri ödeme yoluna gidebiliyor. Bu gibi işlemler doğrudan “gayrimenkul yatırımı” olarak sınıflandırılmayabiliyor ancak dolaylı sermaye çıkışı yaratıyor.
Offshore / şirketler üzerinden edinimler: Bazı kişiler doğrudan kendileri yerine yurt dışında kurulmuş bir şirket veya offshore yapı üzerinden taşınmaz ediniyor. Bu durumda; alım “şirket varlığına aktarılan sermaye” olarak gözüktüğü için Merkez Bankası’nın bireysel gayrimenkul transferi istatistiğine girmiyor.
Nakit taşımacılığı ve yasal yollar dışı transfer: Bazı yatırımcılar dövizi nakit olarak taşıma, üçüncü şahıslar, aracı fonlar veya kripto üzerinden dışarı çıkarma gibi yollarla ülkeden çıkarıp yurt dışı gayrimenkul alımında kullanabiliyor.
