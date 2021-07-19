  1. Dünya Gazetesi
  2. Yazarlar
  3. KERİM ÜLKER
  4. TUSAŞ, özel çelik şirketine ortak oldu

TUSAŞ, özel çelik şirketine ortak oldu

KERİM ÜLKER
KERİM ÜLKER Perde Arkası kerim.ulker@dunya.com

Özel metal üretiminde Türkiye’nin en önemli firmalarından olan Varzene Metal’e ortak geldi. TUSAŞ Motor Sanayi, Varzene’nin bir kısmını satın aldı. Edindiğim bilgilere göre TUSAŞ’ın Varzene Metal’de aldığı hisse ise yüzde 50’ye yakın bir bölüm. Anlaşma tamamlanırsa, TUSAŞ Motor, metal sektöründeki ikinci önemli ortaklığına imza atmış olacak. Bilindiği üzere 1985'te kurulan Türkiye'nin havacılık motorlarındaki en önemli gücü olan TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. , Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş., General Electric, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı ve Türk Hava Kurumu ortaklığıyla kuruldu. 2 bin 500’ü aşan çalışan sayısı bulunan TUSAŞ Motor, 2019’da 344 milyon dolar ihracat yapmıştı.

SANAYİ SİTESİNDE KURULDU

TUSAŞ Motor’un ortak olduğu Varzene Metal, takım çeliği, dublex çelik, yüksek hız çeliği, nikel ve kobalt alaşımlarını İzmir-Aliağa’daki 20 bin metrekarelik tesisinde üretiyor. Havacılık ve kimya sanayiinde kullanılan titanyum, nikel alaşımları, özel paslanmazlar gibi çok özel metalleri üreten şirket, savunma, medikal, denizcilik, otomotiv gibi sektörlere de hizmet veriyor. Varzene Metal, 2017’de Çekya’da Plzen Edelstahl s.r.o adlı şirket kurmuştu.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Herman Miller, liyakatle 116 yıldır ayakta 17 Temmuz 2021
ABD’li kimya devi Vinmar Türk şirketi Alfa’yı devralacak 16 Temmuz 2021
Gaye Erkan, 250 milyar $'lık bankanın eş CEO'su oldu 15 Temmuz 2021
Ege’yi 400 milyon Euro'luk yatırım ile buluşturacak 13 Temmuz 2021
ABD’li Zynga, bir Türk oyun şirketini daha alıyor 12 Temmuz 2021
Jules Verne ve Da Vinci’nin izinden: Sikorsky 10 Temmuz 2021
Anadolu, Pakistan’da 7’nci fabrikasını kuruyor 09 Temmuz 2021
Rönesans’ın sağlık yönetim şirketini alan ISS’de hisse satışı 08 Temmuz 2021
Hepsiburada, 4.6 milyar dolara yükseldi 07 Temmuz 2021
Türk patronlar yurtdışında unicorn kovalıyor 06 Temmuz 2021