TUSAŞ, özel çelik şirketine ortak oldu

Özel metal üretiminde Türkiye’nin en önemli firmalarından olan Varzene Metal’e ortak geldi. TUSAŞ Motor Sanayi, Varzene’nin bir kısmını satın aldı. Edindiğim bilgilere göre TUSAŞ’ın Varzene Metal’de aldığı hisse ise yüzde 50’ye yakın bir bölüm. Anlaşma tamamlanırsa, TUSAŞ Motor, metal sektöründeki ikinci önemli ortaklığına imza atmış olacak. Bilindiği üzere 1985'te kurulan Türkiye'nin havacılık motorlarındaki en önemli gücü olan TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. , Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş., General Electric, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı ve Türk Hava Kurumu ortaklığıyla kuruldu. 2 bin 500’ü aşan çalışan sayısı bulunan TUSAŞ Motor, 2019’da 344 milyon dolar ihracat yapmıştı.

SANAYİ SİTESİNDE KURULDU

TUSAŞ Motor’un ortak olduğu Varzene Metal, takım çeliği, dublex çelik, yüksek hız çeliği, nikel ve kobalt alaşımlarını İzmir-Aliağa’daki 20 bin metrekarelik tesisinde üretiyor. Havacılık ve kimya sanayiinde kullanılan titanyum, nikel alaşımları, özel paslanmazlar gibi çok özel metalleri üreten şirket, savunma, medikal, denizcilik, otomotiv gibi sektörlere de hizmet veriyor. Varzene Metal, 2017’de Çekya’da Plzen Edelstahl s.r.o adlı şirket kurmuştu.