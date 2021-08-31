TÜSİAD Başkanı: Faiz indiriminde sabırlı olmalıyız...

TÜSİAD Başkanı Kaslowski’nin gazetemizdeki sohbeti, Türkiye’nin yeni hikayesinin ne olması gerektiği konusunda ipuçları veriyor...

TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski, bugünkü gazetenizde okuyacağınız DÜNYA yöneticileri sohbetinde “Gündemimizdeki faiz indirimlerinde aceleci değil, sabırlı davranmamız gereken kritik bir 4-5 aya girdiğimizi düşünüyorum. Finansal istikrara ihtiyacımız olan süreçteyiz” değerlendirmesini yapıyor.

Bu önemli saptamanın öncelikle altını çizmek istiyorum. Dünya ekonomisinin zorlu bir süreçten geçtiğini belirten TÜSİAD Başkanı, ‘’Büyük bir parasal genişlemenin ardından, FED önderliğinde bu parasal genişlemenin sonuna geliyoruz. Tüm senaryolar da 2022’ye girerken parasal genişlemede frene basılacağını gösteriyor” diyerek, iş dünyasını uyarıyor.

TÜSİAD Başkanı, salgın, iklim değişikliği ve göç konusunu değerlendirirken şunu diyor: “Bu üç sorun küresel boyutta en büyük tehditler arasındadır. İklim değişikliği bizi orantısız şekilde etkiliyor. Son orman yangınları ve seller ülkemiz için alarm zilleridir. Hızla orman varlıklarımızı ve su kaynaklarımızı koruyacak adımlar atmalıyız.”

Kaslowski, COVID-19 salgını konusunda önemli aşamada olduğumuzu belirterek, aşılamada ilerlememiz gerektiğini söyledi.

“Bunu yaparak yüz yüze eğitim ve kalıcı normalleşme sürecine girebilmeliyiz” uyarısını yapıyor. TÜSİAD Başkanı,

“Türkiye’nin de yeni bir hikaye yazmaya ihtiyacı var’’ dedikten sonra bunun zorunlu gereklerini şöyle açıklıyor:

-Yurt içinde ve uluslararası ilişkilerde kurumlara ve kurallara dayalı bir güven ortamı sağlamaya insan kaynağımızı çağın gerektirdiği becerilerle donatmaya, bilimsel gelişmeye odaklanmamız gerekiyor. Ülkemizin mevcut birikiminin üzerine, önceliklerimizi bu yönde yaparsak sürdürülebilir kalkınmayı başaracağımıza inanıyorum. Kaslowski, Paris İklim Anlaşması ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin küresel çapta en geniş çerçeveyi oluşturduğunu belirterek Avrupa Yeşil Mutabakatı ile uyumlu ve 2050 yılı karbon nötr olma hedefini gerçekleştirecek yol haritamız olması gerekliliğinin altını çiziyor. Bu da itirazı mümkün olmayan bir değerlendirme. TÜSİAD Başkanı Kaslowski‘yi Türkiye’ye yakışan ve çağa uygun öneriler içeren açıklamaları nedeniyle, DÜNYA adına kutluyorum…

GÜNÜN SÖZÜ:

Eski bakan Erdoğan Bayraktar’ın açıklamaları, 4 eski bakanın Yüce Divan konusunu yeniden gündeme getirdi.