TÜSİAD’ın kurucu başkanı: Feyyaz Berker

Feyyaz Berker, Türkiye’nin en aktif sivil toplum öncülerinden biriydi. TÜSİAD’ın yanı sıra DEİK, Türkiye Aile Sağlığı Yapılandırması Vakfı, MESS, TİSK, TÜSEV, TESEV, TEMA, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı gibi birçok kurumda görev aldı.

Feyyaz Berker 1925’de Mersin’de dünyaya geldi. İlkokulu Mersin İleri İlkokulu’nda tamamladı. Tarsus Amerikan’da eğitim gördü. 1939’da İstanbul Robert Koleji’ne yatılı olarak yazdırıldı. Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği’ni 1946’da tamamladı. ABD’da Michigan Üniversitesi’nde yüksek lisans eğitimi aldı.

Nihat Gökyiğit’le birlikte 1956’da FN Müşavirlik Şirketi’ni kurarak özel sektöre girdi. Necati Akçağlılar’ın da katılmasıyla Tekfen İnşaatı kurdular. Sonraki yıllarda farklı alanlarda da faaliyet gösteren şirket, Tekfen Holding’e dönüştü. Mühendislik, inşaat, gayrimenkul, kimya, tarımsal üretim ve bankacılık alanlarında faaliyet gösterdi.

1971 Nisan ayında Türkiye’nin önde gelen girişimcileri, “Fikir Üreten Fabrika” sloganı altında TÜSİAD’ı kurduklarında ilk başkanı Feyyaz Berker oldu. Berker başkanlığı 1980’e kadar yürüttü. 1979 yılında Ecevit iktidarı döneminde iktidarın tutumunu eleştiren ‘’7 gazete ilanı’’ hazırlama kararı aldılar. Metinleri Nevzat Yalçıntaş, Emre Gönensay ve Memduh Yaşa hazırladı. İlan metinleri dönemin Sıkıyönetim Komutanlığı’na ve Başbakan Ecevit’e sunulduktan sonra yayınlanmaya başlandı. Çok yankı yaratınca 4. ilandan sonra yayını durduruldu ancak Ecevit Hükümeti düştü.

Berker, TÜSİAD’ın yanı sıra DEİK, Türkiye Aile Sağlığı Yapılandırması Vakfı, MESS, TİSK, TÜSEV, TESEV, TEMA, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı gibi birçok sivil toplum kuruluşunda da görev aldı. Hisar Eğitim Vakfı kuruluşunda ve Türkiye Eğitim Vakfı’nda yöneticilik yaptı. 1986 yılında Boğaziçi Üniversitesi’nce Fahri Doktora ile onurlandırıldı. 1997’de Süleyman Demirel tarafından verilen Devlet Üstün Hizmet Madalyası’na sahip oldu.

2012 yılında 92 yaşında vefat etti. Berker’in yaşamı mühendis, sanayici, eğitimci, sivil toplum kuruluşu yöneticisi olarak çok sayıda başarıyı ve ülkemize katkıyı içerir. Feyyaz Berker’i rahmetle anıyor, Tekfen Grubu’na başarılar diliyorum.

GÜNÜN NOTU:

İçişleri Bakanlığı, Yeşiller Partisi’nin kuruluş kararını 21 Eylül 2020’den bu yana onaylamıyor. Bakanlığı açıklama yapmaya davet ediyorum