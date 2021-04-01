TÜSİAD’tan güven ve istikrar uyarısı…

TÜSİAD Genel Kurulu’nda kalkınmanın ön koşulu olarak güven ve istikrar konusu dile getirildi ve talep edildi.Türkiye ekonomisinde üretim/ihracat devlerinin üye olduğu TÜSİAD’dan gelen bu uyarıları, siyasi yönetimin dikkate almasını umuyorum.

TÜSİAD’ın 50. kuruluş yıl dönümüne denk gelen genel kurulunda TÜSİ- AD YİK Başkanı Tuncay Özilhan ve TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski yaptıkları konuşmalarda ekonomi yönetimindeki görevden almalara dikkat çektiler. Her iki başkan da bu değişmelerin çare olmadığının altını çizerek, kalkınma için ‘istikrar ve güven’in şart olduğunu çok açık dile getirdiler. Yönetim Kurulu Başkanı Kaslowski’nin “Şeffaflık, hesap verebilirlik, kurumsal özerklik, istişare, çoğulculuk, mutabakat arayışı gibi konular önemlidir. Bunları vurgulamaya devam edeceğiz” sözleri, yorum gerektirmeyecek kadar açık ifadelerdi. Kaslowski, kalkınmanın ön koşulunun güven ve istikrar olduğunun altını çizerken “Son 2.5 yılda TÜİK Başkanı 4 kez, Merkez Bankası Başkanı 3 kez değişmiştir. Kalkınmanın ön koşulu istikrardır” sözleriyle uyarısını yaptı. TÜSİAD YİK Başkanı Özilhan’ın konuşmasında, “Ortalığın toz duman olduğu, yetki ve sorumlulukların sınırlarının bulanıklaştığı durumlarda doğru karar almak zordur” derken, akıl yürütmesinin devamını şu sözlerle dile getirdi:

-Bugün ilan edilmiş olan kurallar, yarın değiştirilebilirse, yarına ilişkin kararlar nasıl alınır?

Özilhan, reform paketindeki adımların “olumlu’’ olduğunun altını çizerek, “Ancak reformlar uzun süreçlerdir. İstikrarlı uygulamaları ve takibi gerektirir. Reform süreçleri, siyaset ve bürokrasi değişimlerine karşı hassastır” diyerek, o da yönetimde istikrarın önemini vurguladı. TÜSİAD’ın yönetim erkinin açık talebi şu: Bürokrasideki görev değişikleri TL’yi dış etkilere karşı korumuyor, TL’ye yeniden güven sağlayacak adımlar atılmalıdır! TÜSİAD Başkanları, güven ve istikrar için kavgaları terk ederek, tüm kesimlerin öngörebildiği bir güvenin bulunduğu yol haritasına ihtiyaç olduğu düşüncesindeler. Devamını şu sözlerle getiriyorlar: 2021’deki %4.5 büyüme hedefi için bu gerekiyor... Türkiye ekonomisinde üretim/ihracat ağırlığı bulunan kuruluşların üye olduğu TÜSİAD genel kurulunda dile gelen bu uyarıları, siyasi yönetimin dikkate almasını umuyorum. Zira ‘güven’, olmazsa olmaz koşul...

GÜNÜN NOTU:

VW elektrikli araç üretimini hızlandırıyor, hedefi 2023’te dünya liderliği. Sloganı ise “İstikrar içinde değişim’’...