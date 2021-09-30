“Tutum belgesi ile terörün meşrulaştırıldığını görüyoruz”

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, HDP’nin açıkladığı tutum belgesi ve Kürt sorunu tartışmalarını ‘yeni bir oyun süreciyle karşı karşıyayız” sözleriyle değerlendirerek, “Yapmaya çalıştıkları terörün meşrulaştırılmasıdır. HDP, demokratik ittifak söylemi adı altında tutum belgesi çıkardı. Tutum belgesinin her bir satırına baktığımızda güzel bir ambalaj içerisine sarılmış terörün meşrulaştırılmasını görüyoruz” dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, Mecliste gündeme ilişkin yaptığı değerlendirmede İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in “başbakan adayıyım” açıklamasına ilişkin olarak “Taban tabana zıt unsurlar, aynı ittifak çatısı altında bir araya getirildiği zaman çatışmanın önlenmesi mümkün değil. Sadece cumhurbaşkanlığı ile ilgili adaylık sorunlarını kısmen çözmüş görünüyorlar. Bunları piyonları olarak kullananlar, zarfa kimin ismini gösterirlerse, destekleyecekler. Daha büyük çatışmaların olacağı bir döneme giriyoruz. Kendi aralarındaki çelişkilerin parlamentoda nasıl dillendirildiğine tanık olmadık mı? Ortada gizli, karanlık ve şeffaf olmayan bir ittifak vardır “ dedi.

Özkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Cumhur İttifakı’nın adayı olduğunu belirterek, “Bizim ittifakımız pazara kadar değil mezara kadar devam edecek. Bu anlamda bizim durumumuz nettir. Ana muhalefet ve avenesinin kendi aralarındaki çelişkileri bitirebilmeleri mümkün değildir” değerlendirmesi yaptı.

Hangi yasalar gündeme gelecek?

Meclisin açılmasıyla birlikte gündeme getirecekleri kanun teklifleri hakkında da bilgi veren AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, öncelikle 7 kanunda değişiklik içeren Vergi Usul Kanun Teklifi’ni gündeme alacaklarını belirtti. Özkan, bu yasama yılında iklim değişikliğiyle mücadeleyi içeren Paris İklim Anlaşması'nı, Spor kulüplerine yönelik düzenlemeleri içeren kanun, Siyasi Partiler Kanunu, dezenformasyon ve nefret söylemiyle mücadele amacıyla sosyal medyaya yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifi ile Yargı Reformu Strateji Eylem Planı kapsamında yeni yargı reformu paketlerini Genel Kurul gündemine getireceklerini söyledi.