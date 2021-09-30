  1. Dünya Gazetesi
  2. Yazarlar
  3. Canan SAKARYA
  4. “Tutum belgesi ile terörün meşrulaştırıldığını görüyoruz”

“Tutum belgesi ile terörün meşrulaştırıldığını görüyoruz”

Canan SAKARYA
Canan SAKARYA Ankara Günlüğü canan.sakarya@dunya.com

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, HDP’nin açıkladığı tutum belgesi ve Kürt sorunu tartışmalarını ‘yeni bir oyun süreciyle karşı karşıyayız” sözleriyle değerlendirerek, “Yapmaya çalıştıkları terörün meşrulaştırılmasıdır. HDP, demokratik ittifak söylemi adı altında tutum belgesi çıkardı. Tutum belgesinin her bir satırına baktığımızda güzel bir ambalaj içerisine sarılmış terörün meşrulaştırılmasını görüyoruz” dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, Mecliste gündeme ilişkin yaptığı değerlendirmede İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in “başbakan adayıyım” açıklamasına ilişkin olarak “Taban tabana zıt unsurlar, aynı ittifak çatısı altında bir araya getirildiği zaman çatışmanın önlenmesi mümkün değil. Sadece cumhurbaşkanlığı ile ilgili adaylık sorunlarını kısmen çözmüş görünüyorlar. Bunları piyonları olarak kullananlar, zarfa kimin ismini gösterirlerse, destekleyecekler. Daha büyük çatışmaların olacağı bir döneme giriyoruz. Kendi aralarındaki çelişkilerin parlamentoda nasıl dillendirildiğine tanık olmadık mı? Ortada gizli, karanlık ve şeffaf olmayan bir ittifak vardır “ dedi.

Özkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Cumhur İttifakı’nın adayı olduğunu belirterek,  “Bizim ittifakımız pazara kadar değil mezara kadar devam edecek. Bu anlamda bizim durumumuz nettir. Ana muhalefet ve avenesinin kendi aralarındaki çelişkileri bitirebilmeleri mümkün değildir” değerlendirmesi yaptı.

Hangi yasalar gündeme gelecek?

Meclisin açılmasıyla birlikte gündeme getirecekleri kanun teklifleri hakkında da bilgi veren AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, öncelikle 7 kanunda değişiklik içeren Vergi Usul Kanun Teklifi’ni gündeme alacaklarını belirtti. Özkan, bu yasama yılında iklim değişikliğiyle mücadeleyi içeren Paris İklim Anlaşması'nı, Spor kulüplerine yönelik düzenlemeleri içeren kanun, Siyasi Partiler Kanunu, dezenformasyon ve nefret söylemiyle mücadele amacıyla sosyal medyaya yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifi ile Yargı Reformu Strateji Eylem Planı kapsamında yeni yargı reformu paketlerini Genel Kurul gündemine getireceklerini söyledi.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Siyasette Kürt sorunu ve HDP’nin tutum belgesi tartışılıyor 29 Eylül 2021
HDP, 11 maddelik Demokrasi Tutum Belgesi’ni açıkladı 28 Eylül 2021
12 Eylül darbesinin 41. yılında ‘yeni anayasa‘ vurgusu 13 Eylül 2021
CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Dostlarımızla beraber geleceği inşa edeceğiz 10 Eylül 2021
Yeni spor yasası için muhalefetten ‘çalışma grubu‘ önerisi 09 Eylül 2021
“İlimi de bilimi de bünyesinde barındıran bir siyasi parti olacağız” 08 Eylül 2021
 “OVP seçim sürecinin başladığının göstergesi “ 07 Eylül 2021
CHP’den Erbil’e çalışma ziyareti: OBİT mesajı verildi 06 Eylül 2021
CHP orman yangınları raporu hazırladı 03 Eylül 2021
Bahçeli: Cumhur İttifakı’nın baraj kararı yüzde 7 olarak tescillenmiştir 02 Eylül 2021