Tütün makinesiyle 50 milyon dolarlık ithalatı frenleyecek

MERSİN Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TÜİOSB) Başkanı Gül Akyürek Balta ile Dünya YouTube kanalındaki sohbet öncesi aile şirketi Akyürek Makine’nin web sayfasına girdim, öyküsüne, ürünlerine baktım:

- Akyürek Makine, 1973 yılında Ali ve Ahmet Akyürek kardeşler tarafından kuruldu. Tohum, kuru taneli tarım ürünleri, baharat işleme makineleri üretiyoruz.

Son yıllarda “Akyürek Technology” adını kullanan şirketin ürettiği makineleri, anahtar teslimi kurdukları tesislerin örneklerini gözden geçirdim:

►Susam İşleme Tesisi

►Yer Fıstığı İşleme Tesisi

►Bulgur Temizleme Tesisi

►Çizgili Ayçiçeği Tohumu Eleme Tesisi

►Kabak Çekirdeği Eleme Tesisi

►Renk Ayırma Makinesi

►Bakliyat Eleme Tesisi

Makine ve tesisler, kuruldukları iller ve ülkelere göre sıralanırken, web sayfasındaki şu cümle dikkatimi çekti:

- 4 kıtada yüzlerce tesis kurduk.

Gül Akyürek Balta ile TÜİOSB öncesinde Akyürek Technology’yi konuştuk:

- Bugün 95 ülkeye ihracatımız var. Üretimimizin yüzde 65’ini ihraç ediyoruz. İspanya’dan Etiyopya’ya, ABD’den Bulgaristan’a birçok ülkede makinelerimiz, kurduğumuz tesisler çalışıyor.

Ürettikleri makineleri şöyle tanımladı:

- Bizim makinelerin görevi hasat sonrası başlar. Ürünün silolara girmesi, oradan da paketlenip, evlere girecek hale gelmesine kadar uzanır.

Makinelerinin kuru taneli tarım ürünlerini işlediğini kaydetti:

- Dünyada bu alanda çok fazla üretici yoktur. Hububat, bakliyat ve baharatta bildiğiniz çok önemli markaların tesislerinde bizim makinelerimiz çalışıyor.

Söz konusu alanda 65 makinelerinin piyasada olduğunu ekletip, yeni girdikleri bir başka konuya girdi:

- Ayrıca bizim yapraklı ürün teknolojisi üretimimiz de var. Çay, tütün gibi tarım ürünlerinin işlenmesine dönük makine üretiminde dünyada 3 üreticiden biri olduk.

Ar-Ge’sini 2019’da tamamladıklarını bildirdi:

- Yapraklı tarım ürünü işleme makinelerimiz bir yıldır piyasada. Özellikle tütün sektörüne dönük 20 farklı makine üretiyoruz. Bunlar, tütün işleme ve makaron makinelerinden oluşuyor.

Avrupa’daki rakiplerinden birinin yıllık tütün işleme makinesi satışının 600 milyon Euro dolayında olduğuna işaret etti:

- Biz bu alanda Türkiye’nin tek üreticisi konumundayız.

Tütün işleme ve makaron makinesini Türkiye’de üretmenin öneminin altını şöyle çizdi:

- Türkiye, bu makinelerin ithalatına yılda 50 milyon dolar ödüyor. Biz, yıllardır ithal edilen söz konusu makinelerin yerlisini ülkemize kazandırmış olduk.

Tütün işleme makinelerinin Ar-Ge sürecinin çok zorlu bir süreç olduğuna vurgu yaptı:

- 49 yıllık makine üreticisi olmanın özgüveni ve Ar-Ge kabiliyetimize güvenerek bu yola çıkmıştık. Başarılı olduk.

Sağlığa zararını bilsek de, tütünün tarımından işlemesine kadar önemli bir ekonomisi var.

Tütün işleme makinelerinin ithalatına giden 50 milyon dolar da bu durumu gösteriyor.

Akyürek Makine’nin ürettiği tütün işleme ve makaron makinelerinin 50 milyon dolarlık ithalata fren etkisi yapabileceği görülüyor.

Birinci kuşak mucit, biz ikinci kuşak ise işe 10-0 önde girdik

AKYÜREK Makine Yönetim Kurulu Üyesi Gül Akyürek Balta, babası Ali Akyürek ve amcası Ahmet Akyürek için şu tanımı kullandı:

- Onlar çok kıymetli iki mucit... Makine mucidi ve sanayici...

2000’li yılların başlarından itibaren ailenin ikinci kuşağının işlerin içine girdiğini belirtti:

- İkinci kuşaktan 5 ailesi üyesi birlikte çalışıyoruz. Erkek kardeşim Ümit, kuzenlerim İpek, İlker ve Fatih'le birlikte şirketimizin yönetiminde görevlerimizi yürütüyoruz.

Ardından ekledi:

- Biz ikinci kuşak olarak işe 10-0 önde başlamış olduk.

İkinci kuşak olarak çok uyumlu çalıştıklarını kaydetti:

- Birbirimizin başarılarıyla gurur duyarak işlerimizi yürütüyoruz. Sırt sırta vererek önümüze çıkan zorlu süreçleri aşıyoruz.

Makinelerimizi konuşturan yazılım da bizden

AKYÜREK Makine Yönetim Kurulu Üyesi Gül Akyürek Balta, kuzeni İpek Akyürek Aslanyürek’le 2015’te kurdukları bilişim şirketine değindi:

- Akyürek ARGE Bilişim, Mersin Teknopark'ta faaliyetlerini sürdürüyor. Bu şirketimizde yazılımlar üretiyoruz.

Kurdukları bilişim şirketinin şu yönüne işaret etti:

- Akyürek Makine'nin ürettiği makinelerin birbiriyle konuşmasını sağlayan yazılımı da kendi bilişim şirketimizde geliştiriyoruz.

Girişimci yeğen 12 ülkeye uzandı

TÜRKİYE Seramik Federasyonu ve Makine İhracatçıları Birliği’nin "Seramik Sektöründe Yerli Makine ve Teknolojinin Geliştirilmesi" başlıklı buluşmasındayız.

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay ile Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede’nin de katıldığı görüntülü platform üzerinden gerçekleşen buluşmayı yöneten Türkiye Seramik Federasyonu ve ÇCSİB Başkanı Erdem Çenesiz, sektöre makine üreten şirketlere de söz verdi. Söz alan seramik makinecileri şunlar oldu:

► Can Tokman: UK Cast

► Mehmet Akif Demirci: Optimal

►Ahmet Çenesiz: Genitec

►Burak Selamet: Unimak

►Aylin Karabulut: Tüfekçioğlu

►Yalçın Boyacıoğlu: Remas

► Fikri Akbal: Seratek Makine

►Ali Aluç: Aluçlar Makine

►Cem Büyükçıngıl: Keramik Makine Ahmet Çenesiz, Genitec’i 2013’te kurduklarını belirtti:

- 12 bin metrekare alanda üretim yapıyoruz. Hızlı büyüdük. 2021'de üretim alanımızı büyütmek üzere yatırım yapacağız.

Ar-Ge kadrosunun 100 kişi olduğunu kaydetti:

- Aslında bir anlamda mühendislik firmasıyız. 12 ülkeye ihracat yapıyoruz.

Ahmet Çenesiz’i dinlerken Temmuz 2016’da Çorum’da Ece Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz ile fabrika turu sırasındaki sohbetimizi anımsadım:

- Ar-Ge merkezimiz basınçlı döküm makineleri geliştirdi. Bu teknikle yapılan kalıplar 35-40 bin kez kullanılabiliyor. Alçı kalıplarda kullanım 80-85 kezi geçmezdi.

Genitec’i yöneten Ahmet Çenesiz’i işaret etti:

- Aileden girişimciler çıkarıyoruz. Yüksek basınçlı kalıpları şimdi başka şirketlere de satıyoruz. Ayrıca sırlama robotları ve ekipmanları da üretiyoruz.

Kısacası Çorum’daki girişimci yeğenin seramik makinesi başarısı 12 ülkeye uzanıyor...