Tutunamayan markayı mezarlıkta saklıyoruz

YILDIZ Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker’den davet geldi:

- Her sene kasım ayının 3’üncü perşembe gününü tüm dünyada “MutluEtMutluOl” günü olarak kutluyoruz. Bu sene pandemi dolayısıyla etkinliğimizi dijital ortamda gerçekleştiriyoruz.

Ali Ülker’in davet mailindeki linkle programa bağlandım. Sunuculuğu Beyazıt Öztürk yapınca program “Beyaz Show” kıvamında gerçekleşti.

Ali Ülker, Beyazıt Öztürk’e açılışta takıldı:

-Hanım sizin programları kaçırmazdı. O yüzden programınızın olduğu geceler film izleyemiyordum.

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker, sahneye çıktığında pandemi dönemi tokalaşma yöntemini iki yumrukla dokunmaya dönüştürdü:

-İki yumrukla temas, insana biraz daha karşısındakine sarılmış duygusu veriyor.

Beyaz sordu:

- Bu “MutluEtMutluOl” günü kimden çıktı?

Ali Ülker yanıtladı:

- Murat Bey’den çıktı.

Murat Ülker, gerekçesini anlattı:

-Ülker’in, Yıldız Holding’in temellerinin atıldığı şirketimiz 1944 yılında kurulmuş. Tam günü belli değil. Yani, grubumuzun bir doğum günü yoktu. 6 yıl önce “Her yıl kasım ayının 3’üncü perşembesini ‘MutluOlMutluEt’ günü olarak geçirmek üzere karar aldık.

Yıldız Holding CEO’su Mehmet Tütüncü, “MutluEtMutluOl” programının temelinin grubun kurucusu Sabri Ülker’e uzandığını belirtip şu mesajı verdi:

- Mutluluk paylaştıkça ışık saçar. Işık de neşe kaynağı olur.

Beyaz, Murat Ülker’e Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanlığını bırakma kararını nasıl verdiğini sordu, şu yanıtı aldı:

- Bu karar için 33 sene bekledim. Az mı?

Beyazıt, soruyu sürdürdü:

- Şu anda Murahhas Üye misiniz?

Murat Ülker, Beyaz’ı şaşırtan yanıt verdi:

- Yok canım, “adi üye”yim...

Ali Ülker araya girdi:

-Murat Bey’in zamanlaması müthişti. Yönetim Kurulu Başkanlığını bana bıraktıktan 2 hafta sonra pandemi hayatımıza girdi.

Beyaz, özellikle Ülker ürünlerinde marka isimlerini kimin bulduğu konusunu açtı, Murat Ülker paylaştı:

-Bütün “çoko” serisi rahmetli Sabri Bey’in bulduğu isimlerdir. Biskrem, İçim Süt, Besler, Bizim Yağ. Hepsi babamın bulduğu markalardır.

Markada “Bizim”i kullanmanın riskli olduğunu vurguladı:

- Ama “Bizim” de çok tutan bir marka oldu.

Beyaz, araya girdi:

- Tutmayan markalar da var mıdır?

Murat Ülker, yanıtladı:

- Olmaz olur mu. Tutmayan markaları mezarlıkta muhafaza ediyoruz. Tutmayan markaların hikayesini toparlamayı düşünüyoruz.

“Mezarlıkta muhafaza edilen” markaların öyküsünden önemli dersler çıkar değil mi?

Sponsor olursanız yüzde 80 zam veririz

BEYAZIT Öztürk, Yıldız Holding’in Çamlıca’daki merkezinde gerçekleşen "MutluEtMutluOl” programında Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker’e takıldı:

-Bugünün sürprizi personele yüzde 80 zam olsun mu?

Ali Ülker, topu Beyaz’ın kucağına bıraktı:

- Siz sponsor olursanız neden yapmayalım?

Türkiye ve yurtdışında toplam 65 bin kişilik personele yüzde 80 zam için Beyaz sponsor olabilir mi?

Top zıplar yolunu bulur

BEYAZIT Öztürk, ABD’den Çin’e Suudi Arabistan’dan İngiltere’ye, Fransa’dan Japonya’ya kadar Godiva, United Biscuits, Ülker ürünlerinin ulaştığı birçok ülkede Yıldız Holding’e bağlı ekiplerin izlediği programda futbola da girdi:

- Hangi takımı tutuyorsunuz?

İlk yanıt Mehmet Tütüncü’den geldi:

- Beşiktaş...

Ali Ülker de yanıtladı:

- Galatasaray.

Murat Ülker gülümsedi:

- Benim Fenerli olduğumu herkes bilir.

Beyaz, Murat Ülker’e Fenerbahçe ile ilgili yorumunu sordu, şu yanıtı aldı:

- Top zıplar, yolunu bulur.

Ali Ülker'in sorusu Murat Ülker'in moralini bozdu

BEYAZIT Öztürk, programda pandemi konusunu da açtı:

- COVID-19 kişisel olarak sizlere uğradı mı?

Önce Murat Ülker yanıtladı:

- Çok şükür COVID-19 da olmadım grip de. Dikkat edilince bir şey yok gibi.

Pandemi öncesi son seyahatini mart ayı başlarında Hindistan’a yaptığını belirtti:

- Sınırlar açıldıktan sonra ABD ve İngiltere’ye de seyahatim oldu.

Ali Ülker araya girdi:

- Ben bir ay karantinada kaldım.

Murat Ülker, Ali Ülker’in ilk günlerdeki bir sorusunun moralini bozduğunu söyledi:

- Bana, "Aramızdaki en yaşlı sizsiniz, daha önce pandeminin yol açtığının benzeri bir kriz gördünüz mü?" diye sordu. Yıldız Holding’te aile fertleri içerisinde, "En yaşlı" sınıfına girmek moralimi bozdu.

Hanıma kahvaltı hazırladım, ikimiz de gayet mutluyduk

BEYAZ, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker ve CEO Mehmet Tütüncü’ye sordu:

- Bugün veya yakın dönemde birilerini mutlu etmek için neler yaptınız? Mutlu olduğunuz anlar nelerdi?

Murat Ülker, her zamanki pratikliği ile yanıtladı:

- Bu sabah hanıma kahvaltı hazırladım. İkimiz de mutluyduk.

İstanbul'da iki öğrenci yurdunu Valiliğe teslim ettik

YILDIZ Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, Beyaz’ın sorusu üzerine son dönemlerde en mutlu olduğu konuyu paylaştı:

-Murat Bey ve ben İstanbul Erkek Lisesi mezunuyuz. İstanbul Erkek Lisesi’ne yaptırdığımız yurdu kısa süre önce İstanbul Valimiz Ali Yerlikaya nezdinde okulumuza teslim ettik.

Valilik nezdinde teslim ettikleri ikinci yurdu da anlattı:

- Bir de Uluslararası Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi arsasına (Darüşşafaka’nın eski yeri) da bir öğrenci yurdu yaptırdık. Onu da teslim ettik. Bu iki yurdu tamamlayıp bağışlamak beni son dönemlerde en mutlu eden olay oldu.