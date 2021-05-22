Tüzel kişi iş yeri bilgilerinin SGK tarafından MERSİS’ten alınması

Orhan SÖZGÜN - SMM

Bilindiği üzere tüzel kişilere ait işyerlerinin açılışlarında ortakların ve yöneticilerin bilgileri sisteme tescil anında kaydedilmekte, tüzel kişi işyerlerinde herhangi bir değişiklik olmadığı sürece Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) sisteminde tescil anında girilmiş olan mevcut kayıtlar gözükmekteydi. Başka bir tüzel kişi işyerlerinde işyeri açılışının tescilinden sonra ortaklarda ve yöneticilerde bir değişiklik olduğunun SGK’ya bildirim yapılana kadar eski kayıtlar sistemde gözükmeye devam ediyordu. Ancak SGK tarafından 05.05.2021 tarihli ve E-99779835-202.99-24730873 sayılı yazısına göre kurum yeni bir yapılanmaya gitmiş ve tüzel kişilere ait işyerlerinde ortak ve yöneticilerin bilgilerini MERSİS üzerinden otomatik olarak güncellenmesinin sağlanabilmesi için gerekli çalışmalara başlamıştır. Yeni sisteme kademeli olarak üç aşamalı geçiş planlanmıştır. Söz konusu planlamaya göre;

1. Aşama yeni tescillerde MERSİS sorgulamasıyla ortak, yöneticilerin ve merkez adres kayıtlarının güncelliği sağlanacak,

2. Aşamada ise güncellemeler pilot illerde uygulamaya başlanacak,

3. Aşamada ise güncellemeler tüm Türkiye’de yapılacaktır.

Söz konusu projede 1. aşama uygulamaya geçmiş ve bundan böyle e-Devlet üzerinden yapılan işyeri tescil girişlerinde belirlenen şirket türleri için ortak ve yönetici girişi yapılamayacak, söz konusu bilgiler işverenlerce sisteme girilen MERSİS numarasına göre ekrana otomatik olarak sistem tarafında getirilecektir. Kurum tarafından kapsama giren işyeri türleri ise; kollektif şirket, adi komandit şirket, paylı komandit şirket, limitet şirket, anonim şirket ve kooperatifler olarak belirlenmiştir. MERSİS numarasıyla çıkan bilgilerin eksik/hatalı olması durumunda ise işverenler Ticaret Bakanlığı’nın ilgili birimleriyle irtibata geçip gerekli düzeltmelerin yapılmasını sağlayacaklardır.

Ayrıca yine kurum tarafından 03.05.2021 tarihli ve E-99779835-202.99-24641420 yazısına göre Hisse Devri, Katılım, Birleşme ve Adi Şirkete Yeni Ortak Eklenmesi durumunda söz konusu işyeri bildirgelerinin e-Devlet üzerinden elektronik ortamda kuruma gönderilecek olup, işyerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik Merkezi/Müdürlüğü’nün onaylanacaktır.

Yapılan sistem güncellemelerini hiç kuşkusuz hem sosyal güvenlik kurumu için hem de işverenler için yararlı olacağı açıktır. Böylece kurumun kayıtları da sürekli güncel olacaktır.

KAYNAKÇA:

1. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 05.05.2021 tarihli ve E-99779835-202.99-24730873 sayılı yazısı

2. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 03.05.2021 tarihli ve E-99779835-202.99-24641420 yazısı