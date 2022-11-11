Üç ayda bir temettü dağıtacak GYO ile Borsa İstanbul’a gelmeye hazırlanıyor

Türk inşaat sektörünün en önemli isimlerinden Artaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya yakın zamanda hisseleri Borsa İstanbul’da işlem gören Çelik Halat’ın yüzde 70’ini 27 milyon Euro bedelle Doğan Holding’den satın aldı. 60 yıllık sanayi şirketi Çelik Halat’ın yüzde 30’u halka açık ve hisseleri Borsa İstanbul’da işlem görüyor. Çetinsaya bu satın alma ile sanayiciliğe sağlam bir adım atmış oldu. İnşaatın duayen ismine “Sanayide hedefleriniz nedir” diye soruyorum. Yanıtı şöyle oluyor: “Çelik Halat çok iyi bir sanayi şirketi ve satın alma sürecinde tüm onaylar tamamlandıktan sonra bu konuda stratejimizi açıklayacağız. Bizim sanayi tecrübesi güçlü bir ortağımız da olacak. Evyap’ta uzun yıllar çalışmış Bekir Kılıç’ın yüzde 25 hissesi olacak. Çelik Halat’ı o yönetecek. 30 senedir halka açık bir sanayi şirketi ve ihracatı da çok iyi ama yeni teknoloji yatırımlarına ihtiyaç var. Biz bu konuda bütün yatırımları yapacağız ve Çelik Halat’ı her açıdan büyüteceğiz. Devir için onayları bekliyoruz.”

KOBİ’ler için Avcılar’da ticaret merkezi yapıyoruz

Süleyman Çetinsaya’ya inşaat ve gayrimenkuldeki planlarını da soruyorum. Çünkü bir süre önce yine Doğan Holding’e ait Pendik’teki 2 milyon 93 bin metrekare arsayı yaklaşık 100 milyon dolara satın almıştı. Henüz bu arsa üzerindeki proje detaylarının belli olmadığını söylüyor. Ancak, Kartal’da (Esentepe) Esas Holding arsasına hasılat paylaşımı yöntemi ile inşaatını sürdürdüğü projenin satışta olduğunu belirtiyor. Bu projede yüzde 35’i arsa sahibi Esas Holding’in olmak üzere hasılat paylaşımı modeliyle ilerlediklerini anlatıyor. Yüzde 65 payın çok iyi olduğunu söylediğimde ise “İnşaat maliyetleri o kadar yükseldi ki başka bir oranla inşaat yapılamaz zaten” diyor. Artaş ve ortaklarının Halkalı’daki dev projesi Tema İstanbul 2’de de inşaat çok hızlı yükseliyor ve satışlar gayet iyi gidiyor. Sanayiciliğe şirket satın alarak adım atan Çetinsaya’nın inşaatı devam eden bir projesi daha var ki o da sanayi ile çok ilgili. Avcılar’daki ‘Avrupa Ticaret Merkezi’ projesini hatırlatıyorum. Süleyman Çetinsaya, şöyle konuşuyor: “İçine TIR giriyor ve katlarda araçlar dolaşabiliyor. 60 dönüm kendi arsamızda 150 bin metrekare inşaat çıkıyor. 1980’lerde de Doğu Sanayi Sitesini yapmıştık ama o daha basit bir projeydi. Şimdi bu yönde talep artınca böyle bir proje yapıyoruz. Artık iş yerleri her şeyi kendi içinde istiyor. İmalat, depolama, lojistik imkânlarının bir arada olması çok önemli. 2000 bin kişilik yemekhane yapıyorum. Üst yöneticiler için de restoranlar, kafeler yapıyoruz. Çok büyük otoparkı olan bir proje ve yeri de Avcılar’da Torium Alışveriş Merkezinin karşısında. Önünde metro durağı var ki bu da çalışanlar için çok önemli. 100 metrekareden 1.800 metrekareye kadar 301 dükkân var. Yükseklik, 7 metre isteyen asma kat ya da ara kat yapabilir. Küçük ve Orta Boy İşletmeler (KOBİ) için çok uygun bir proje, talep de çok güçlü. Benzer başka projeler de yapacağız. Üstüne de güneş enerjisi koyacağız ki genel aydınlatma için enerji gideri olmayacak. Bundan sonra da böyle projeler yapacağız.”

Kira gelirlerimizi ‘halka arz’ edeceğiz

Süleyman Çetinsaya, Artaş Grubu olarak bir başka ilginç projesini daha açıklıyor. 2023’an 5’inci ya da 6’ncı ayında Artaş Grubu olarak bir halka arz yapabileceklerini belirtiyor. ‘Hangi şirket’ diye soruyorum. Şöyle yanıtlıyor: “Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) kuracağız, halka arz yapacağız ve Borsa İstanbul’a geleceğiz. Ancak biz öyle diğer GYO’lar gibi ara sıra temüttü veren bir GYO olmayacağız. Kira gelirlerimizi halka arzını planlıyoruz ve bu nedenle de her üç ayda bir temettü vereceğiz. Bir bakıma son dönemde çok yükselmiş olan kira gelirlerimizi vatandaşımızla paylaşacağız. Böylece bizim hisselerimiz diğer GYO’lardan çok daha cazip olacak. Kuracağımız GYO’nun yüzde 25’ini halka arz edeceğiz.”

Oda seçimleri demokratiktir ama gelenekler çok önemlidir

Oda ve Borsalarda seçim süreci devam ediyor. Bu konularda birkaç yazı yazdım ve bazı haksız eleştirilere maruz kaldım. İstanbul Sanayi Odası’nda (İSO) Sayın Erdal Bahçıvan’ın güçlü olduğuna ve büyük ihtimalle seçimi kazanacağına dair kanaat belirtmiştim. Sonuç, bu yönde gerçekleşti. Sayın Bahçıvan ve ekibi hem yönetim kurulunu hem de meclis başkanlığını kazandı.

İstanbul Ticaret Odası’nda (İTO) ise Sayın Şekib Avdagiç’in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve ‘muhafazakâr iş dünyası örgütlerinin’ tam desteğini almış olmasının çok önemli olduğunu ve rakibi Sayın Murat Kalsın ile ‘altılı masa adına çalışanların’ büyük ihtimalle kaybedeceklerini belirtmiştim. İTO Meclisine yeni seçilenlerin profiline bakarsak bu konuda da sonuç tahminim yönünde gerçekleşiyor.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanlığı için yapılacak seçimi de Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’nun bir kez daha kazanacağını düşünüyorum.

Esas olan demokrasi ve seçimlerdir ama her seçimin güçlü ve zayıf adayları vardır. İş dünyası örgütlerinin demokrasimiz için çok önemli kurumlar olduğuna hep inandım. Öyle ki bu örgütleri birçok iş insanlarımızdan bile daha fazla önemsediğimi söyleyebilirim. Bu nedenle yazdığım her cümle için genellikle çok sayıda iş insanımızla konuşurum. Hakkında yazı yazdığım kurumların kendine özgü yapıları, gelenekleri olduğunu bilir ve bunları da dikkate alırım. Yani yazabildiklerim çok ince bir süzgeçten geçmiştir.