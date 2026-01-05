Üç büyük dalga geliyor…
Sorun getirmemek, duymak istememek, “sonra bakarız” diyerek üstünü örtmek…Hatta sorunu getireni cezalandırmak… Bunların hepsi kısa vadede konfor, uzun vadede maliyettir. Çünkü sorun, kaçtığınızda küçülmez; büyür, şekil değiştirir ve gün gelir daha maliyetli olarak karşınıza çıkar.
Aslında sorun, gelişmenin ham maddesidir. Görmezden gelinen her sorun, zamanla derine iner; “yok oldu” sanırsınız ama sadece yer değiştirir. Yüzeyde görünenler çoğu zaman buzdağının küçük parçalarıdır; su üstündeki baloncuklardır. Asıl mesele, derinlerdeki nedenlerdir. Kulak vermezseniz, sahaya inmezseniz, veriye dokunmazsanız, yürüyen operasyonu görmezseniz gerçek sorunu yakalayamazsınız. Kaybolan sorun değil, çözüm fırsatıdır. Fırsat kaçınca döngü geri gelir: aynı problemler, aynı maliyetler, aynı şikâyetler.
Sorunları dillendirmek elbette önemli. Ama sorunu netleştiremezseniz çözümü de tasarlayamazsınız. Esas ihtiyacımız; tekrar eden şikâyetler değil, işleyen çözüm mekanizmaları. Sorunu sistematik ele alıp çıktıya dönüştüren, kalıcı ve sağlam yapılar kuran bir yaklaşım… Niyet çözmekse, işte tam da bu yüzden sahaya inip derinlemesine madencilik şart.
İşte bu anlayışla ülkemizin millî menfaatlerini öncelikleyerek, yazılım sektörünü stratejik hedeflerimiz doğrultusunda “Yazılım = Stratejik Sektör / Millî Güç” vizyonuyla ele almaktayız. Çalışmalarımızı da teknoloji egemenliğimize hizmet eden ÇÖZÜM ODAKLI bir disiplinle yürütmekteyiz.
-Önyargısız başlamak.
-Dinlemek.
-Analiz etmek ve veri toplamak.
-Anlamak, trendi görmek, kök nedeni ayıklamak.
-Uygulanabilir strateji ve politika çerçevesi kurmak.
-Sorunu netleştirmek, çözümü tasarlamak.
-Paydaşlarla istişare etmek, ortak akıl ve ortak ses üretmek.
-Sunmak, anlatmak, girişimde bulunmak.
-Ve en kritik adım: süreç takibi yapmak. Çünkü takip edilmeyen iş, sonuç üretmez.
Bu anlayışla; yerli yazılım ekosisteminin büyümesi, destek mekanizmalarının sahada gerçekten çalışması, nitelikli işgücü açığının kapatılması, ürünleşme, kalite ve ihracat hattında kamu dâhil tüm paydaşlarla istişare ile sorunlarımıza sonuç odaklı çözüm önerileri geliştirmeye devam ediyoruz. 2025 dâhil son yıllarda birçok adım atıldı, mevzuatlar hayata geçti, bazıları da yenilenerek sektörümüze uygun hale geldi. 2025’te oluşturduğumuz teknolojik alan odaklı komitelerimizle de bu alanlarda gelişme, ürünleşme ve yerli üreticilerimizin görünürlüğünü artırıp, ihracata yönelmeye yönelik çalışmalara yoğunlaşmış bulunmaktayız.
Bugün rekabet yalnızca iyi fikirle kazanılmıyor; o fikri ürünleştirip ölçekleyebilen, kalite ve güven standardını sürdürülebilir hale getirebilen yapılar kazanıyor. Sektörün ihtiyacı daha çok ölçülebilir çıktı: Ne yaptık? Ne kadar hızlandık? Ne kadar ihracat yaptık? Kaç yeni ürün uluslararası pazarda referans kazandı? Kaç firma kalite ve güvenlik standardını kurumsal olarak yükseltti? Bunlar artık sektörümüzün KPI’ları.
Oyun sertleşiyor
YZ (Yapay zekâ) yatırımları artacak, siber riskler büyüyecek, uyum yükü derinleşecek. Rekabet “kim daha hızlı kodluyor”dan “kim daha güvenli, daha uyumlu, daha sürdürülebilir teslim ediyor” noktasına kayacak.
Dünya pazarlarında kapıyı açmak için artık “bu ürün çalışıyor”dan öte “bu ürün güvenli, uyumlu, denetlenebilir ve ölçeklenebilir” olması gerekiyor. Uyum artık maliyet değil; pazara giriş bileti.
Önümüzde üç büyük dalga var
Uyum ekonomisi: YZ yönetişimi, veri disiplini, sözleşme olgunluğu ve dene tim izi; satışın görünmez şartı olacak.
Ürün güvenliği ve tedarik zinciri: “Güncelle-geç” dönemi bitiyor; SBOM, zafiyet yönetimi ve sürdürülebilir destek yeni standart. İhracatta yeni denklem: Kazanan, her şeyi yapan değil; az sayıda alanda dünya standardı kurup ölçekleyen şirket.
Şimdi daha çok değer üretmeliyiz
Sektörümüz adına umutluyuz; çünkü güçlü girişimci refleksimiz ve hızlı adaptasyon kasımız var. 2026’da bu kası büyütecek şey disiplin: standartlaşma, belgelendirme, uluslararası uyum okuryazarlığı ve nitelikli insan kaynağına odaklı ortak akıl…
Son söz: İcrada daha etkin olmalıyız. Artık mesele takvim, hedef, ölçüm ve sonuç meselesi.
|Borsa
|11.498,38
|2,10 %
|Dolar
|43,0253
|0,00 %
|Euro
|50,4594
|0,02 %
|Euro/Dolar
|1,1721
|0,03 %
|Altın (GR)
|5.993,97
|0,03 %
|Altın (ONS)
|4.332,81
|0,03 %
|Brent
|60,6900
|-0,23 %