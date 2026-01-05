Üç büyük dalga geliyor…

Sorun getirmemek, duymak istememek, “sonra bakarız” diyerek üstünü örtmek…Hatta sorunu getireni cezalandırmak… Bun­ların hepsi kısa vadede konfor, uzun vadede maliyettir. Çünkü sorun, kaçtığınızda küçül­mez; büyür, şekil değiştirir ve gün gelir daha maliyetli olarak karşınıza çıkar.

Aslında sorun, gelişmenin ham maddesi­dir. Görmezden gelinen her sorun, zaman­la derine iner; “yok oldu” sanırsınız ama sa­dece yer değiştirir. Yüzeyde görünenler çoğu zaman buzdağının küçük parçalarıdır; su üs­tündeki baloncuklardır. Asıl mesele, derinler­deki nedenlerdir. Kulak vermezseniz, sahaya inmezseniz, veriye dokunmazsanız, yürüyen operasyonu görmezseniz gerçek sorunu ya­kalayamazsınız. Kaybolan sorun değil, çözüm fırsatıdır. Fırsat kaçınca döngü geri gelir: ay­nı problemler, aynı maliyetler, aynı şikâyetler.

Sorunları dillendirmek elbette önemli. Ama sorunu netleştiremezseniz çözümü de tasarlayamazsınız. Esas ihtiyacımız; tekrar eden şikâyetler değil, işleyen çözüm meka­nizmaları. Sorunu sistematik ele alıp çıktı­ya dönüştüren, kalıcı ve sağlam yapılar kuran bir yaklaşım… Niyet çözmekse, işte tam da bu yüzden sahaya inip derinlemesine madenci­lik şart.

İşte bu anlayışla ülkemizin millî menfaat­lerini öncelikleyerek, yazılım sektörünü stra­tejik hedeflerimiz doğrultusunda “Yazılım = Stratejik Sektör / Millî Güç” vizyonuyla ele almaktayız. Çalışmalarımızı da teknoloji ege­menliğimize hizmet eden ÇÖZÜM ODAK­LI bir disiplinle yürütmekteyiz.

-Önyargısız başlamak.

-Dinlemek.

-Analiz etmek ve veri toplamak.

-Anlamak, trendi görmek, kök nedeni ayıklamak.

-Uygulanabilir strateji ve politika çerçe­vesi kurmak.

-Sorunu netleştirmek, çözümü tasarla­mak.

-Paydaşlarla istişare etmek, ortak akıl ve ortak ses üretmek.

-Sunmak, anlatmak, girişimde bulunmak.

-Ve en kritik adım: süreç takibi yapmak. Çünkü takip edilmeyen iş, sonuç üretmez.

Bu anlayışla; yerli yazılım ekosisteminin büyümesi, destek mekanizmalarının sahada gerçekten çalışması, nitelikli işgücü açığının kapatılması, ürünleşme, kalite ve ihracat hat­tında kamu dâhil tüm paydaşlarla istişare ile sorunlarımıza sonuç odaklı çözüm önerileri geliştirmeye devam ediyoruz. 2025 dâhil son yıllarda birçok adım atıldı, mevzuatlar haya­ta geçti, bazıları da yenilenerek sektörümü­ze uygun hale geldi. 2025’te oluşturduğumuz teknolojik alan odaklı komitelerimizle de bu alanlarda gelişme, ürünleşme ve yerli üretici­lerimizin görünürlüğünü artırıp, ihracata yö­nelmeye yönelik çalışmalara yoğunlaşmış bu­lunmaktayız.

Bugün rekabet yalnızca iyi fikirle kazanıl­mıyor; o fikri ürünleştirip ölçekleyebilen, ka­lite ve güven standardını sürdürülebilir hale getirebilen yapılar kazanıyor. Sektörün ihti­yacı daha çok ölçülebilir çıktı: Ne yaptık? Ne kadar hızlandık? Ne kadar ihracat yaptık? Kaç yeni ürün uluslararası pazarda referans ka­zandı? Kaç firma kalite ve güvenlik standar­dını kurumsal olarak yükseltti? Bunlar artık sektörümüzün KPI’ları.

Oyun sertleşiyor

YZ (Yapay zekâ) yatırımları artacak, siber riskler büyüyecek, uyum yükü derinleşecek. Rekabet “kim daha hızlı kodluyor”dan “kim daha güvenli, daha uyumlu, daha sürdürülebi­lir teslim ediyor” noktasına kayacak.

Dünya pazarlarında kapıyı açmak için artık “bu ürün çalışıyor”dan öte “bu ürün güvenli, uyumlu, denetlenebilir ve ölçeklenebilir” ol­ması gerekiyor. Uyum artık maliyet değil; pa­zara giriş bileti.

Önümüzde üç büyük dalga var

Uyum ekonomisi: YZ yönetişimi, veri disip­lini, sözleşme olgunluğu ve dene tim izi; satı­şın görünmez şartı olacak.

Ürün güvenliği ve tedarik zinciri: “Güncel­le-geç” dönemi bitiyor; SBOM, zafiyet yöne­timi ve sürdürülebilir destek yeni standart. İhracatta yeni denklem: Kazanan, her şeyi ya­pan değil; az sayıda alanda dünya standardı kurup ölçekleyen şirket.

Şimdi daha çok değer üretmeliyiz

Sektörümüz adına umutluyuz; çünkü güçlü girişimci refleksimiz ve hızlı adaptasyon kası­mız var. 2026’da bu kası büyütecek şey disip­lin: standartlaşma, belgelendirme, uluslara­rası uyum okuryazarlığı ve nitelikli insan kay­nağına odaklı ortak akıl…

Son söz: İcrada daha etkin olmalıyız. Artık mesele takvim, hedef, ölçüm ve sonuç mese­lesi.