Üç ülke, tek sahne: Viyana’da Türk gecesi

Türkiye’nin kültürel ve sanatsal zenginliğinin dünyada yeterince tanınmadığı fikrinden yola çıkarak bu zenginliği en doğru şekilde temsil etmek amacıyla kurulan Cultura Collective, Viyana’da Türkiye, Avusturya ve Azerbaycan kültürlerini 500 yıllık sarayda bir araya getirdi.

Kültürler arasında sanat ve gastronomi aracılığıy­la kalıcı bağlar kurmak amacıyla sivil toplum gönüllüleri Melec Çakmak, Monik İpekel ve oyuncu Murat Ayten tarafından kurulan Cultura Collective, ilk etkinliğini 5 Mayıs’ta Viyana’da düzenledi.

Palais Niederösterreich ad­lı 500 yıllık sarayda gerçekleşti­rilen etkinliğe, Türkiye ve Azer­baycan’dan gelen sanatçılar dam­gasını vurdu. Sanat, müzik ve gastronominin aynı çatı altında buluştuğu gecede, Türkiye’den Ressamlar İsmail Acar, Azize Cey­hun ve Efe Işıldaksoy ile Azerbay­canlı sanatçı Nigar Helmi eserle­riyle yer aldı.

Geceye, aralarında AK Parti Er­zincan Milletvekili Serkan Bay­ram, Türkiye’nin eski Viyana Bü­yükelçisi Ozan Ceyhun, Avus­turya’daki aşırı sağ FPÖ’nün (Freiheitliche Partei Österrei­chs- Avusturya Özgürlük Parti­si) Eyalet Milletvekili Leo Spahn, eski Avusturya Başbakanı Karl Nehammer’in eşi Katharina Ne­hammer’in fotoğraf sanatçısı kız­kardeşi Barbara Nidetzky, ünlü Avusturyalı mimar Marius Moser ve Feryal Gülman gibi Avusturya ve Türkiye’deki siyaset ve cemiyet hayatının seçkin isimleri katıldı.

Fellah köfte ve schnitzel

Gastronomi bölümünde ise Gault Millau Şapka ödüllü Exe­cutive Chef Demir Babalı, Türk, Azerbaycan ve Avusturya mut­faklarından seçkin örnekler sun­du. Gastronominin yalnızca bir lezzet deneyimi olarak değil, ay­nı zamanda kültürel bir anlatım biçimi olarak ele alındığı gece­de, İstanbul sokak lezzetlerine gönderme yapan midye dolma ile Ege’deki zeytinyağlı kültürü­nü Viyana’ya taşıyan baklalı engi­nar ve domates soslu fellah köfte, Avusturya’nın ünlü schnitzel ye­meğiyle ard arda servis edildi.

Gönüllülük esasına dayalı

Cultura Collective kurucuların­dan Melec Çakmak, platformun temel amacının, sanatın, müziğin ve gastronominin evrensel diliy­le insanlar arasında kalıcı bağlar kurmak olduğunu söyledi.

Çakmak, ”Cultura Collective’i hayata geçirirken amacımız, fark­lı coğrafyaların kültürel mirasını yalnızca bir araya getirmek değil; bu mirası çağdaş bir bakış açısıy­la yeniden yorumlayarak kalıcı ve evrensel bir anlatı dili oluştur­mak” dedi.

Cultura Collective’in tamamen gönüllülük esasıyla hayata geçi­rildiğini belirten Çakmak, şunları söyledi: “Cultura Collective, aynı zamanda güçlü bir sosyal sorum­luluk ve farkındalık projesi. Etkin­lik kapsamında yer alan sanatçılar, eserlerini sessiz müzayede yönte­miyle sunuldu. Elde edilen gelirler, sanatçıların kendi inisiyatifleriy­le Türkiye’deki hayır kurumları­na bağışlandı. Bu yaklaşım, sana­tın yalnızca estetik bir değer de­ğil, aynı zamanda toplumsal fayda üreten bir güç olduğuna olan inan­cımızın somut bir yansımasıdır.”

Türkiye’nin eski Viyana Büyü­kelçisi Ozan Ceyhun da Cultura Collective projesinin toplumsal olarak çok değerli bir etkinlik ol­duğuna dikkat çekerek, “Normal­de Avusturyalılar burada bizim cami kermesleri vb klasik etkin­liklerimizi biliyorlar. Bu etkinliğin amacı, Avusturya’ya ‘Biz Türkler, her zamanki klasik etkinliklerin dışında başka etkinlikler de yapa­biliriz, biz gastronomimizle, sa­natçılarımızla buradayız ve sizler­le de güzel işler yapabiliriz’ mesa­jını vermek” diye konuştu.

Mozart Bakü’de

Gecede, uluslararası çapta tanınan Azerbaycanlı Piyanist Abuzar Ma­nafzade de Türk, Azerbaycan ve Avusturya müziklerinden oluşan özel bir repertuvarla üç ülkenin müzikal mirasını aynı sahneye ta­şıdı. Manafzade, özellikle “Mozart Bakü’de” isimli, Mozart’ın klasik müzik tarzını klasik Azerbaycan tınılarıyla harmanladığı bestesiyle salondaki Avusturyalı ve Türk din­leyicilerden büyük alkış aldı.

Cultura Collective nedir?

Diplomatik temsilciler, akademisyenler ve iş-cemiyet dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getiren Cultura Collective, yalnızca kültürleri değil, toplumları da kardeşlik duygusu etrafında buluşturan bir yapı oluşturmayı amaçlıyor. Türk kültürünü, sanatını ve gastronomisini güçlü bir anlatımla yurt dışında temsil etmeyi hedefleyen Cultura Collective, Viyana’dan sonra Azerbaycan ve Türkiye’de devam edecek etkinlikler düzenlemeyi, projenin farklı ülkelerde de sürdürülmesini ve uluslararası ölçekte daha geniş platformlara taşınmasını hedefliyor.

“Avusturya’da Türkler aşırı sağa oy veriyor”

Avusturya’da göçmen karşıtı olarak bilinen aşırı sağ FPÖ’nün (Freiheitliche Partei Österreichs- Avusturya Özgürlük Partisi) Eyalet Milletvekili Leo Spahn, Avusturya’da yaşayan çok sayıda Türk’ün FPÖ’ye oy verdiğini söyledi. Spahn, “Avusturya’daki Türklerin çoğu 1980’lerde ve 1990’larda buraya çalışmaya geldi ve artık buraya entregre oldular. Ancak buraya son yıllarda düzensiz göçle Afganistan’dan vb. ülkelerden gelen göçmenler entegre olmak istemiyor ve suça karışıyorlar. Bu tarz kriminal vakalardan Avusturya’daki Türkler de çok şikayetçi, bu nedenle de bize oy veriyorlar” dedi. Spahn, FPÖ’nün üyeleri arasında Türkiye kökenli vatandaşların da bulunduğunu belirterek, “Örneğin FPÖ Viyana teşkilatı, Nisan 2025'teki eyalet seçimlerinde Türkiye kökenli iş insan Mehmet Özay’ı aday gösterdi. Özay, Viyana'da FPÖ için aday olan ilk Türkiye kökenli isim oldu” diye konuştu. Avusturya'da 29 Eylül 2024 tarihinde yapılan son genel seçimlerde FPÖ oyların yüzde 29’unu alarak birinci parti oldu. FPÖ’nün bir sonraki genel seçimlerde oylarını daha da artırması bekleniyor.