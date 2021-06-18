Üç yerli ürün ABD’deki Bilim Kurulu’ndan geçti

Ekonomik kriz dönemlerinin yükselen mesleklerinden biri doğrudan pazarlama temsilciliği. Bu dönemlerde doğrudan pazarlama şirketlerinin hem temsilci sayısı hem de cirosu artış gösteriyor. Sektör Türkiye’de Amerika ya da Avrupa’daki kadar bilinmiyor (son araştırmaya göre nüfusun yüzde 57’si tam olarak ne olduğunu bilmediğini ifade etmiş), yine de bölgenin yükselen pazarlarından biri. Türkiye pazarına altı yıl önce giren Amerika merkezli Jeunesse Global de bu potansiyeli fark edip Azerbaycan, Türkmenistan gibi ülkeleri İstanbul’a bağlama kararı almış. Jeunesse Global Türkiye Genel Müdürü Onur Öner, ağırlıklı olarak gıda takviyesi ve kozmetik ürünlerin yer aldığı portföyüyle şirketin dünyada ciro olarak 14’üncü sırada bulunduğuna dikkat çekiyor.

Onur Öner’in asıl gurur duyduğu konu ise Türkiye ofisinin satış başarısından çok üretimde yarattığı fark: “Yeniden yapılanmayla birlikte hızlı bir büyüme dönemine girdik. 72 ülkeden oluşan Ortadoğu ve Avrupa bölgesinde ilk kez merkez dışında bir ülkede üretilen ürünler, dünyanın diğer ülkelerinde de satılmaya başlandı. 2019 yılını 72 ülke arasında 4’üncü sırada kapatmıştık. Şimdi ise hedefimiz Ortadoğu ve Avrupa’nın lider ülkesi olmak” diyor.

‘Yereldeki üretim gücünden faydalanmak istiyoruz’

Jeunesse Global’i, Türkiye’de üretim yapmaya yönelten ana faktörün pazar şartları olduğunu belirtiyor Onur Öner. Gerek kurdan gerekse üretim maliyetlerinin artmasından dolayı portföydeki ürünler Türkiye’deki tüketiciye pahalı gelince, yerelde üretimin çözüm getireceğine inanmış şirket. Bu amaçla arayışa girdiklerini ve üç değerli bilim insanıyla işbirliği yaparak ilk etapta üç ürünün Türkiye’de hem Ar-Ge hem de üretim süreçlerini tamamladıklarını ifade eden onur Öner, sonrasını şöyle anlatıyor: “Aynı zamanda üretim yönü de güçlü bir diş hekimi, Türkiye’deki değerli karanfilleri kullanarak siyah diş macunu geliştirdi. Bir kimya fabrikasının imkanlarını kullanarak ürünü bize sundu. Diğer yandan bir gıda mühendisi ile de yüzde 4 meyve içeren enerji içeceği geliştirdik. Son olarak da burada bir lifli diyet kahve ürettik. Tüm bu ürünleri Jeunesse Global’in Amerika’daki Bilim Kurulu’na onay için gönderdik. Kurulda Nobel’e aday gösterilmiş bir bilim insanı dahil çok kıymetli isimler var. Onay alındıktan sonra her üç ürünü de seri üretimle hem Türkiye hem de yurtdışı pazarlara gönderdik.”

Hedef 5 yılda 10 üretici

73 ülke arasında ürün geliştirip üreten tek ülke olarak dikkat çekmek, Türkiye ekibini daha da şevklendirmiş görünüyor. Çünkü bu üç ürün kısa sürede toplam cironun yüzde 30’unu oluşturunca piyasanın da onayını aldıklarını belirtiyor Öner. Şu anda üzerinde çalışılan iki ürün daha olduğunu vurgulayan Türkiye Müdürü, “Elbette cirosal büyüme hedefimiz var. 5 yılda satışları dört kat artırmak ve halen bulunduğumuz bölge 5’inciliğinden birinciliğe çıkmak istiyorum. Ama diğer yandan üretici sayısını da 10’a çıkarmak hedefindeyim. Türkiye’deki üreticiler de bizimle birlikte büyüsünler, ihracatçı olsunlar istiyorum” diyor.

Bir köyü sahiplenip geliştirmek istiyoruz

Jeunesse Global’in sosyal sorumluluk ayağı Jeunesse Kids adında bir vakıfla ilerliyor. Vakıf, dünya genelinde dezavantajlı bölgelerde köyleri sahiplenerek başta çocuklar olmak üzere hayatları iyileştirmeye odaklanan çalışmalar yürütüyor. Vakfın bugüne kadar 2.5 milyon dolarlık toplumsal fayda sağladığını söyleyen Onur Öner, “Türkiye’de de benzer bir çalışma yürütmek istiyoruz. Bir köyü sahiplenerek kadınları ve çocuklarına daha iyi bir hayat sunmak için kolları sıvadık” diye anlatıyor planlarını.