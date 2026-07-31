Ücret ortalaması ile Türk-İş’i karşılaştırınca: “Yoksuluz”…

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Türk-İş tarafından açıklanan Haziran ve­rilerine göre:

Dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 36 bin li­ra;

Yoksulluk sınırı 116.4 bin lira; Bekâr bir ça­lışanın aylık yaşama maliyeti ise 46.2 bin li­ra…

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Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarına göre:

Aktif sigortalı çalışan sayısı yaklaşık 26.3 milyon kişi…

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Sigortalı çalışanlar arasında:

SSK’lı (işçi) çalışan sayısı 19.4 milyon ki­şi…

Bağ-Kur’lu sayısı (esnaf/çiftçi) 3.2 milyon kişi…

Memur sayısı ise (işçi statüsündekiler ve sözleşmeliler hariç) 3.6 milyon kişi…

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Yani… 1 çalışan, ortalama (kendisiyle bir­likte) 3.3 kişiye bakıyor…

(Emekliler ayrıştığında ise, 1 kişi 2.7 ki­şiye bakıyor…

Ama, emekli aylıkları ve sağlık giderle­rinin çoğunluğunun, çalışanlardan kesi­len primlerle ödenebildiği/ödenebileceği de biliniyor…)

Yine Sosyal Güvenlik Kurumu verilerin­den hareketle: Bildirilen prime esas kazanç­lara göre, 2025 yılında Türkiye’de işçiler için uygulanan ortalama brüt ücret, kamuda 75.3 bin lira…

Özel sektörde 50.2 bin lira…

Ortalama mı? 53.5 bin lira civarında…

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Özel sektörün işçisine en yüksek ücret ver­diği iller mi? Asgari ücretin ortalama yüzde 154 fazlası ile Kocaeli, birinci… İstanbul ve Ankara yüzde 130 ortalama ile ikinci… (Ye­terliliği tartışılır ama orta-yüksek teknolojili üretimin/geliştirmenin getirisi…)

VELHASIL

Yani…

Çalışanların ortalama net ücreti 40 bin lira civarında…

Türk-İş’e göre, dört kişilik bir ailenin aç­lık sınırı 36 bin lira, yoksulluk sınırı 116.4 bin liraysa?

Bu tespite göre, çoğunluğumuz “yoksul”, çoğunluğun büyük bölümü ise açlık sını­rında…

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Çalışan ve üreten verimliliğine en faz­la ihtiyaç duyduğumuz dönemde, çalışan verimsizliğini artıran bu ücretlendirme tablosu ile biz:

İşçilerin ortalama ücreti asgari ücretin yüzde 40 fazlası olabilen Afyonkarahisar, Aydın, Denizli, Edirne, Kahramanmaraş gi­bi 22 ilin;

Yüzde 50 fazlası olabilen Çorum, Gazian­tep gibi illerin;

Sanayi sayesinde büyüyeceğini/kal­kınacağını düşünüp, umutla bekleyebi­liyoruz…