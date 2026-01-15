Ücretler artıyor, alım gücü neden azalıyor? 2026’da gerçek tablo
2026 yılına girdiğimiz bu günlerde Türkiye’de ücretler ve emekli aylıkları kâğıt üzerinde artıyor. Asgari ücret yükseliyor, en düşük emekli aylığı artırılıyor, maaşlara zam yapılıyor. Ancak sokaktaki gerçek bambaşka:
Geçinmek her geçen gün zorlaşıyor.
Bu çelişkinin nedeni, artışların nominal, kayıpların ise reel olması.
Ocak ayı itibarıyla asgari ücret 22.104 liradan 28.075 liraya çıkarıldı. Aynı dönemde en düşük emekli aylığı 16.881 liradan 20.000 liraya yükseliyor. İlk bakışta bu artışlar önemli gibi görünüyor. Ancak detaylara inildiğinde tablo hızla değişiyor.
Zam var ama herkese aynı değil
En düşük emekli aylığı idari bir kararla bir miktar yükseltilirken, en düşük aylığın üzerinde maaş alan milyonlarca emeklinin aylığına yalnızca %12,19 oranında artış yapıldı. Bu oran, resmi enflasyon farkını yansıtıyor; ancak hayat pahalılığını telafi etmiyor.
Sonuç şu:
-En düşük aylık alan emekliler destekleniyor gibi gözükse de aslında %12.9 değil de %18.48 oranında artış en düşük emekli aylığının alım gücü değerini arttırmıyor.
-Birde en düşük emekli aylığı dışında emekli aylığı olanlara ayrıca bir iyileştirme yapılmadığı için ortalama emekli aylığı alanlar ise sessizce fakirleşiyor.
Bu durum, sosyal güvenlik sisteminde yeni bir denge değil, yeni bir bozulma yaratıyor.
Sefalette eşitlik tablosu
Rakamlar durumu net biçimde ortaya koyuyor.
-Ocak 2019’da hazine katkısıyla en düşük emekli aylığı 1.000 TL, ortalama emekli aylığı 2.090 TL idi. Aradaki fark %109’du.
-Temmuz 2025’te en düşük aylık 16.881 TL, ortalama aylık 20.992 TL oldu. Fark %24’e geriledi.
-Ocak 2026’da en düşük aylık 20.000 TL, ortalama aylık ise yaklaşık 23.551 TL seviyesine çıkıyor. Fark artık yalnızca %18.
Yani sistem, ortalama emekli aylıklarını yukarı taşımıyor; en düşük aylığa doğru aşağı çekiyor. Bu tabloya refah artışı demek mümkün değil. Bu, durum “sefalette eşitlik” demektir.
Asgari ücrette de benzer bir risk var
Asgari ücretteki artış da benzer bir risk barındırıyor. 2026 yılı için açıklanan hedef enflasyon doğrultusunda, Temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılması büyük ihtimalle gündeme gelmeyecek.
Bu ne anlama geliyor?
-Ocak ayında yapılan zam, tüm yılın yükünü taşıyacak.
-Enflasyon hedefin üzerinde gerçekleşirse, reel kayıp kaçınılmaz olacak.
-Asgari ücretin üzerinde maaş alan çalışanlar da yıl içinde zam alamayacak.
Yani yalnızca asgari ücretliler değil, orta gelir grubu da alım gücü kaybı yaşayacak.
Sorun en düşük aylık değil, ortalama gelir
Burada kritik bir ayrımı yapmak gerekiyor. Sorun, en düşük emekli aylığının artırılması değil. Sorun, ortalama emekli aylığının ve ortalama ücretin korunamaması.
Bir sosyal güvenlik sisteminde:
-Çok çalışan,
-Yüksek prim ödeyen,
-Sistemi finanse eden kesim,
enflasyon karşısında korunamıyorsa, sistem uzun vadede sürdürülemez hale gelir. Çünkü bu durum çalışanlara şu mesajı verir:
“Daha fazla prim ödemenin karşılığı yok.”
2026 ve sonrası: Alarm zilleri çalıyor
2026 yılı itibarıyla:
-Ücret artışları sınırlanıyor,
*Emekli aylıkları enflasyona endeksleniyor,
-Ortalama gelir grubu hızla eriyor.
Bu tablo, yalnızca bugünün değil, yarının da sorunu. Çünkü bugünün çalışanı, yarının emeklisi. Ortalama gelirler eridikçe, sistemin hem ekonomik hem toplumsal yükü artıyor.
Sonuç: Rakamlar değil, hayat pahalılığı konuşulmalı
Türkiye artık şunu tartışmak zorunda:
En düşük emekli aylığı kaç lira oldu değil, ortalama emekli aylığı neden bu kadar geriledi?
Ücretler artıyor olabilir; ancak alım gücü korunmuyorsa, bu artışların toplumsal karşılığı yoktur. Gerçek refah, nominal zamlarla değil, reel gelirlerin korunmasıyla sağlanır.
2026’nın meselesi tam olarak budur.
|Borsa
|12.369,89
|-0,13 %
|Dolar
|43,1738
|0,00 %
|Euro
|50,3145
|0,03 %
|Euro/Dolar
|1,1645
|0,02 %
|Altın (GR)
|6.415,26
|-0,24 %
|Altın (ONS)
|4.621,88
|-0,23 %
|Brent
|64,4700
|0,30 %