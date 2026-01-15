Ücretler artıyor, alım gücü neden azalıyor? 2026’da gerçek tablo

2026 yılına girdiğimiz bu günlerde Türki­ye’de ücretler ve emekli aylıkları kâğıt üze­rinde artıyor. Asgari ücret yükseliyor, en düşük emekli aylığı artırılıyor, maaşlara zam yapılı­yor. Ancak sokaktaki gerçek bambaşka:

Geçinmek her geçen gün zorlaşıyor.

Bu çelişkinin nedeni, artışların nominal, ka­yıpların ise reel olması.

Ocak ayı itibarıyla asgari ücret 22.104 lira­dan 28.075 liraya çıkarıldı. Aynı dönemde en düşük emekli aylığı 16.881 liradan 20.000 lira­ya yükseliyor. İlk bakışta bu artışlar önemli gi­bi görünüyor. Ancak detaylara inildiğinde tab­lo hızla değişiyor.

Zam var ama herkese aynı değil

En düşük emekli aylığı idari bir kararla bir miktar yükseltilirken, en düşük aylığın üze­rinde maaş alan milyonlarca emeklinin aylığı­na yalnızca %12,19 oranında artış yapıldı. Bu oran, resmi enflasyon farkını yansıtıyor; ancak hayat pahalılığını telafi etmiyor.

Sonuç şu:

-En düşük aylık alan emekliler destekle­niyor gibi gözükse de aslında %12.9 değil de %18.48 oranında artış en düşük emekli aylığı­nın alım gücü değerini arttırmıyor.

-Birde en düşük emekli aylığı dışında emekli aylığı olanlara ayrıca bir iyileştirme ya­pılmadığı için ortalama emekli aylığı alanlar ise sessizce fakirleşiyor.

Bu durum, sosyal güvenlik sisteminde yeni bir denge değil, yeni bir bozulma yaratıyor.

Sefalette eşitlik tablosu

Rakamlar durumu net biçimde ortaya koyu­yor.

-Ocak 2019’da hazine katkısıyla en düşük emekli aylığı 1.000 TL, ortalama emekli aylığı 2.090 TL idi. Aradaki fark %109’du.

-Temmuz 2025’te en düşük aylık 16.881 TL, ortalama aylık 20.992 TL oldu. Fark %24’e geriledi.

-Ocak 2026’da en düşük aylık 20.000 TL, ortalama aylık ise yaklaşık 23.551 TL seviyesi­ne çıkıyor. Fark artık yalnızca %18.

Yani sistem, ortalama emekli aylıklarını yu­karı taşımıyor; en düşük aylığa doğru aşağı çe­kiyor. Bu tabloya refah artışı demek mümkün değil. Bu, durum “sefalette eşitlik” demektir.

Asgari ücrette de benzer bir risk var

Asgari ücretteki artış da benzer bir risk ba­rındırıyor. 2026 yılı için açıklanan hedef enf­lasyon doğrultusunda, Temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılması büyük ihtimalle gün­deme gelmeyecek.

Bu ne anlama geliyor?

-Ocak ayında yapılan zam, tüm yılın yükü­nü taşıyacak.

-Enflasyon hedefin üzerinde gerçekleşirse, reel kayıp kaçınılmaz olacak.

-Asgari ücretin üzerinde maaş alan çalı­şanlar da yıl içinde zam alamayacak.

Yani yalnızca asgari ücretliler değil, orta ge­lir grubu da alım gücü kaybı yaşayacak.

Sorun en düşük aylık değil, ortalama gelir

Burada kritik bir ayrımı yapmak gerekiyor. Sorun, en düşük emekli aylığının artırılması değil. Sorun, ortalama emekli aylığının ve or­talama ücretin korunamaması.

Bir sosyal güvenlik sisteminde:

-Çok çalışan,

-Yüksek prim ödeyen,

-Sistemi finanse eden kesim,

enflasyon karşısında korunamıyorsa, sistem uzun vadede sürdürülemez hale gelir. Çünkü bu durum çalışanlara şu mesajı verir:

“Daha fazla prim ödemenin karşılığı yok.”

2026 ve sonrası: Alarm zilleri çalıyor

2026 yılı itibarıyla:

-Ücret artışları sınırlanıyor,

*Emekli aylıkları enflasyona endeksleni­yor,

-Ortalama gelir grubu hızla eriyor.

Bu tablo, yalnızca bugünün değil, yarının da sorunu. Çünkü bugünün çalışanı, yarının emeklisi. Ortalama gelirler eridikçe, sistemin hem ekonomik hem toplumsal yükü artıyor.

Sonuç: Rakamlar değil, hayat pahalılığı konuşulmalı

Türkiye artık şunu tartışmak zorunda:

En düşük emekli aylığı kaç lira oldu değil, or­talama emekli aylığı neden bu kadar geriledi?

Ücretler artıyor olabilir; ancak alım gücü ko­runmuyorsa, bu artışların toplumsal karşılığı yoktur. Gerçek refah, nominal zamlarla değil, reel gelirlerin korunmasıyla sağlanır.

2026’nın meselesi tam olarak budur.