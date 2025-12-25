Ücretlerdeki 171 katlık artışa rağmen, “çalışan mutluluğu/ verimliliği” artmıyorsa…

Asgari ücret…

2002 yılına göre:

Nominal olarak 171 kat artmışsa…

Yani:

Reel olarak yüzde 251’lik bir artış sağlan­mışsa…

***

Ama sonuçta:

Üreteni de, işvereni de, çalışanı da “mutlu etmeyen”, dolayısıyla “verimli olmaya yöneltmeyen” bir ücrete ulaşılmışsa…

***

Çözümü, “asgari ücret artışında aramak”, “nafile çaba” anlamı taşır…

***

Bakan Işıkhan da dikkat çekti:

“Asgari ücrette esas olan:

Yapılan artışların çarşıda, pazarda, mar­ket raflarında, etiketlerde eriyip gitmeme­sidir…” Ekledi: “Yapılan artışla, vatandaşı­mızın satın alma gücünü korunmasını ve yaşam kalitesinin geliştirmesini hedefle­mekteyiz…”

***

Yüksek rekabetçi yapı, yüksek satın alma gücü ve yüksek yaşam kalitesi, ekonomik faaliyette bulunanların (dolayısıyla herke­sin) temel hedefi…

Hedefe ulaştırmayan yolları, tekrar tek­rar deneyerek hedefe ulaşılamayacağı da artık bilinmeli/görülmeli…

VELHASIL

Şunu görmeliyiz: İtiraf edemesek de, eğitimin niteliksizliği başta olmak üzere ya­pısal sorunlarımız: Bizi düşük teknolojili, emeğe dayalı üretime/ticarete zorluyor…

***

Yani… İnsanüstü çaba ve riskler ala­rak geliştirdiğimiz birkaç sektör hari­cinde, temel ihtiyaçları karşılayan (gıda, tarım, tekstil, eğitim, sağlık...) sektörler­de, dünya ile rekabet edebilmemiz için “ucuz işgücü”, “fiyat rekabeti” dışında bir alternatifimiz bulunmuyor…

***

İşgücü maliyetindeki artış ise:

Dünya ile rekabet edememe, üretimi dur­durma anlamı taşıyor…

***

Nitelikli yaşam, nitelikli satın alma gücü, nitelikli rekabet için “nitelikli işgücüne”; ni­telikli işgücü için nitelikli eğitime ve nitelik­li ekosisteme/yapıya/iklime ihtiyaç duyulu­yor… Sadece bu iklim, verimli/rekabetçi iş­gücü/üretim, yüksek satın alma gücü, yaşam kalitesi getirebiliyor…