Ücretli çalışan sayısında aykırı gelişmeler; sanayide gerileme devam ediyor
TÜİK geçen hafta Kasım ayının “Ücretli Çalışan İstatistiklerini” yayınladı. Bu istatistiklerin ekonomik faaliyetlerin durumunu güncel olarak izlemek için dikkate değer özellikleri var. Bu istatistikler Sosyal Güvelik Kurumu, Gelir İdaresi Başkanlığı ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerinden yani idari kayıtlardan derleniyor. Yani anket tahmini değiller ve bu bakımdan güvenilirler. Ayrıca çok sayıda faaliyet kolunun (NACE Rev.2) ücretli çalışan sayılarını kapsıyorlar. Ama bazı kısıtları da yok değil. Tarım kapsanmıyor ama zaten tarım güncel ekonomik durumu gözlemlemek için çok da gerekli değil. Bir de kayıt dışı çalışanlar kapsam dışı. Kayıt dışı sayısı sanayi, inşaat ve hizmetlerde istikrarlı bir şekilde azalmakta olduğundan ekonomide gidişat hakkında kayıtlı ücretli çalışan sayısındaki değişimler iyi bir fikir verebilir.
Ücretli çalışan sayısında ciddi yavaşlama
Ücretli çalışan sayısı bir yıl öncesinde 15 milyon 740 bin iken Kasım 2025’te sadece yüzde 1 artışla 15 milyon 892 bin olmuş. Bu çok düşük bir artış. Bu gelişme 2025’in son üç ayında ekonomik büyümede durağanlık tahminini destekler gibi duruyor. Ancak ücretli çalışan sayısında gelişmeler sektörden sektöre çok farklı. İnşatta ücretli çalışan sayısında bir yıllık artış yüzde 6,4 son bir aylık artış da yüzde 0,5. Yani yavaşlama yok. İkinci sırada da “Konaklama ve yiyecek hizmetleri” var: Yıllık artış yüzde 5,5 aylık artış yüzde 0,5. Verimlilik artışlarının çok düşük olduğu bu iki sektör tek başlarına büyümeyi sırtlayamazlar ama nispeten yüksek bir düzeyde kalmasını sağlayabilirler.
Ücretli çalışan sayısını aşağıya çeken toplam ücretli çalışan sayısında yaklaşık üçte birlik paya sahip sanayi kesimi. Sanayide ücretli çalışan sayısı son bir yılda yüzde 3,6 azalmış; 180 bin kayıpla 5 milyondan 4 milyon 820 bine inmiş. Bu yeni bir olgu değil. Sanayide ücretli çalışan sayısı 2024 ağustos ayından beri her ay azalıyor. Ekimden kasıma da çalışan sayısı yüzde 0,2 oranında azalmış. Son 16 ayda toplam kayıp 257 bin. Verimlilik artışlarının beşiği olarak ekonomik büyümenin motoru olan sanayide ne oluyor sorusuna yanıt aramak zorundayız. Bu yazıda sanayi faaliyet kollarında ücretli çalışan sayısındaki gelişmelere bakarak en azından bazı tahminlerde bulunmak istiyorum.
Konfeksiyon ve tekstilde büyük gerileme
Sanayinin faaliyet kollarında yıllık ücretli çalışan kayıpları birkaç istisna dışında tüm sektöre yayılmış durumda. Dikkatimi çeken iki istisna var: Petrol ve doğal gaz (yüzde 6,4 artış) ve Gıda ürünleri imalatı (yüzde 2,6 artış). Dört ana faaliyet kolunda kayıplar sırasıyla şöyle: Ara malı (yüzde 3,0), Dayanıklı tüketimi malı (yüzde 3,2), Dayanıksız tüketim malı (yüzde 5,6), Sermaye malı imalatı (yüzde 2,4). Bu durum sanayide genel bir gerilemenin işareti gibi duruyor. Daha alt faaliyet kollarına inildiğinde Motorlu kara taşıtlarında kayıp yüzde 4,2 ama esas vahamet Giyim eşyaları imalatında (konfeksiyon). Bir yılda ücretli çalışan sayısı yüzde 13,6 oranında azalmış. Bu faaliyet koluna girdi sağlayan Tekstilde de kayıp beklendiği gibi yüksek; Yüzde10,4.
Motorlu taşıtlar ve konfeksiyon üretimlerinin önemli bir kısmını ihraç eden kesimler. Türk Lirasındaki değerlenmenin neden olduğu rekabet gücü kaybının bu kesimleri zor durumda bıraktığını biliyoruz. Bu rekabet kaybı etkisi en büyük gerilemenin konfeksiyon ve tekstilde yaşanmasını açıklayabilir ama diğer faaliyetlerin neden istihdam kayıpları yaşamakta olduğunu tek başına açıklamaz. Yine de Sermaye malı imalatındaki yüzde 2,4’lük kayıpta Türk Lirasındaki değerlenmenin ithal sermaye mallarını ucuzlatmasının etkisi olduğu ileri sürülebilir. Ama belli ki sanayide uluslararası rekabet gücü kaybının dışında başka sorunlar yaşanıyor.
Sanayideki bu can sıkıcı gelişmelerden sonra yazıyı bana iyi bir haber olabilir gibi gelen bir gelişme ile bitirmek istiyorum. En büyük ücretli çalışan kaybı yüzde 14,3 ile Kömür ve linyit faaliyet kolunda gerçekleşmiş. Eğer kömür ithalatı artmadıysa “yeşil büyümeye” geçmekte olduğumuzun bir göstergesi sayılır.
