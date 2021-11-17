Üçüncü kuşakla başkanlık 5 yıla ve iki döneme çıkarıldı

İnci Holding, kuruluş tarihi olan 1952’den bu yana yol haritasını kurucu Cevdet İnci’nin başkanlığı ile çizdi. 51 yıl yönetim kurulu başkanlığını yürüttüğü grupta, Cevdet İnci’nin vefatıyla bayrağı aile anayasası gereği kızları devraldı. Örnek bir model oluşturan İnci kardeşler, yatırım ve ihracat heyecanı yüksek grupta yönetim kurulu başkanlığı koltuğuna sırayla oturdu. 2003’te Emel Önal Özkaya ile başlayan gelenek, üçer yıllık dilimlerle Şerife Eren, Meral Zaim ve Perihan İnci tarafından sürdürüldü.

Ocak 2016'da grupta ilk kez olarak yönetim kurulu başkanlığına üçüncü kuşaktan bir isim, Neşe Gök getirildi. Üçüncü kuşakla bir farklılık da getirildi, dönüşümlü başkanlık uygulamasına. O tarihe kadar annesi ve teyzelerinin 3 yılla sınırlanan başkanlık dönemlerine karşılık, Neşe Gök ile birlikte yönetim kurulu başkanlığı dönemi 5+5’e çıkarıldı.

Yani ilk dönem 3 yıl değil 5 yıl olarak belirlendi. İkinci 5 yıla opsiyon kondu. 2019’da yönetim kurulunun yapısını oluşturan komite, ikinci dönemini 3 yıl olarak belirledi Neşe Gök’ün. 5 yıla kadar da uzatılabilir. Başkanlığı döneminde insan kaynakları geçmişiyle bu alanda projeler geliştiren Neşe İnci, “Biz rapor alan tarafta olarak icranın iyi görev yapmasını sağlamaya çalışıyoruz. Aile şirketiyiz, dolayısıyla 3 bin çalışanımızla aile bağını kuvvetlendirmeye gayret ediyoruz. Yine örneğin yeni jant fabrikamızla erkek egemen yapıyı değiştirerek, kadın çalışanı da sisteme dahil edeceğiz” diyor.

10’uncu fabrika geliyor

Türkiye’nin Ege merkezli önemli sanayicisi İnci Holding, ihtisas alanlarının dünya çapındaki oyuncusu aynı zamanda. Jantta dünyanın üç büyük üreticisinden biri olan İnci’nin bu alanda 4 fabrikası bulunuyor. 5’inci fabrika için gün sayan grup, yeni tesisiyle ağır vasıta ve binek araç çelik jant üretim kapasitesini 800 bin adet artırarak, 3 milyon adede çıkaracak. Yeni yılda devreye girecek fabrika 50 milyon dolar ihracat olmak üzere 60 milyon dolar ek satış hacmi yaratacak.

DÜNYA'nın Ege Bölgesi Temsilcilerinin elbirliğiyle hazırlanan EGE DÜNYA'nın yarın çıkacak sayısında arkadaşımız Ahmet Usman'ın imzasını taşıyan haberde, Maxion İnci ve Maxion Jantaş Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Zaim'in, yeni yatırımın ekonomik değerine ilişkin ayrıntılı bilgiler aktardığını şimdiden belirteyim izninizle. Jantın yanı sıra akü, lojistik, minibar, distribütörlük İnci'nin diğer iş alanları. Kuruluşunun üzerinden geçen iki yılda aldığı önemli mesafeleri yan tarafta aktardığım girişim sermayesi şirketi

Vinci, holdingin son iş alanı. İnci Holding’te yönetim kurulu başkanlığı koltuğuna oturan ailenin ilk üçüncü kuşak temsilcisi Neşe Gök, 5 yılda ciroyu ikiye katlama hedefini ortaya koymuştu. Yoluna ihracat ağırlıklı olarak emin adımlarla devam eden grup, bu hedefine uygun olarak 2021'de önemli bir performans sergiledi. İnci Holding bu yıla ilişkin cirosunu, bir önceki yıla göre ikiye katlamayı başardı.

İnci Ailesi, Cevdet İnci’nin kurucusu olduğu Cevdet İnci Eğitim Vakfı ile önemli hayır işlerine de imza atıyor.

Vinci, 10 yeni yatırım yapabilir

İnci Holding’in yeni şirketi Vinci Girişim Sermayesi, mobilite, enerji yönetim sistemleri yani akü teknolojileri, Endüstri 4.0 ve lojistik alanına yatırım yapıyor. İki yılda 7 yatırım gerçekleştiren Vinci, Türkiye’nin yanı sıra İngiltere ve Almanya’da da yatırım kovalıyor. Türkiye’de üç, İngiltere ve Almanya’da ikişer yatırıma imza atılmış. Vinci, 4 üyeden oluşan Yatırım Komitesi tarafından yönetiliyor. Başkanlığını Şelale Zaim Gorton yürütüyor. Komite’de üye olarak yer alan Neşe Gök, iki yıllık bir süre içerisinde toplam değeri 3 milyon Euro’yu bulan 10 yeni yatırım yapılabileceğinden söz ediyor. Uzmanlık alanlarına yatırım yaptıklarını, bu açıdan hızlı karar alabildiklerini belirten Gök, “Komite’de benim dışımda grup CEO’muz ve bu alanda uzman bir Alman üyemiz bulunuyor. Ülke, yatırım alanı ve miktarı ile ilgili çizmiş olduğumuz çerçevenin içinde yatırım komitesinin karar almasıyla ilerliyoruz” dedi.

Getir, Çağlayan ile 2022 ilk yarıda düğmeye basacak

Nazım Salur liderliğindeki Getir ekibi, 2015’te hızlı teslimat hizmetini başlattıklarında 6 yıl sonrasında ortaya koydukları rakamsal performansı ne derece hayal edebilmişlerdi, bilmek pek mümkün değil. Zaten Salur da bugünlere ilişkin zihnindeki belirsizliği, “Dünyada bir ilki, Getir markasıyla Türkiye’de başlatarak, ortalama 10 dakikada market ürünlerini kullanıcılarla buluşturduk. Kurduğumuz bu iş modelinin bir benzeri olmadığı için yola çıktığımızda başımıza neler geleceğini bilmiyorduk” sözleriyle açıklıyor.

Yakın zamanda, aralarında dünyanın en büyük fonlarının da bulunduğu kuruluşlardan aldığı 1.1 milyar dolarlık yatırım ile değeri 7.7 milyar dolara ulaşan Getir, neresinden bakarsanız bakın çok büyük bir başarı hikayesi olarak karşımızda duruyor.

Türkiye’de 81 vilayetteki yapılanmasını tamamlayan, operasyonel yatırım yönünden en maliyetli 9 ülkede bir yıl gibi bir sürede açılım sağlayan Getir, yatay büyümeye odaklandı bir süredir. 6 şirket üzerinden farklı alanlarda yatırıma soyunan şirketin, e-ticarette büyüme hamlesi Rekabet Kurulu’nda görüşülüyor.

Su, yemek, esnaf, market alanlarını da adımlayan şirketin son açılımı tüm operasyonları tetikleyecek nitelikte. Ödeme sistemleri alanında yatırım yapacak olan Getir, bu alanda kısa süre önce ekibe dahil ettiği Yiğit Çağlayan ile ilerleyecek. Getir’in merkez ofisinin hemen alt kat komşusu Mastercard’tan transfer edilen Çağlayan’ın başında olacağı yeni nesil finansal çözümler hizmet alanında bir finans kuruluşu ile işbirliği yapılacak.

Şirkette, Getir operasyonlarını katlayarak büyüteceğine inanılan finansal destek yatırımının 2022 ilk yarısında hizmete sokulması planlanıyor.