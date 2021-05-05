Uçurumları sevenin kanatları olmalı

Kanat, kuşları uçuran şey… Havadan ağır iseniz kanada ihtiyaç duyarsınız. Balıkta yüzgeç adını alır. Sudan ağır iseniz de yüzgeç gerekecektir. Kanat, sizi hafiflendirendir. Pranganın zıttı, yerçekimine meydan okuyandır.

Uçakların olmazsa olmazı… Havada yüzgeçleri… James Watt, buhar çağının babası ve Bilimler Akademisi başkanıydı. Bilimde kural koyan oydu. Eğer o onaylamazsa hiçbir şey doğru olamazdı. Bir gün önüne Wright Kardeşlerin uçak projesi geldi. Hükmü kesindi; “insan yapımı havadan ağır hiçbir şey uçamaz.”

Ancak o ağır şey uçtu hatta kendi ağırlığının kat be kat ağırlığı da havalandırdı. Kanat sayesinde… Can Yücel; “insanın prangaları kadar ağır, kanatları kadar hafif” olduğunu söyler şairane üslubuyla…

Savaşta kanat, sadece bombardıman uçağı için değil, ordunun kısımlarını da tanımlar; sağ kanat saldırırken sol kanat merkezi korusun… Kapı, pencere, dolap da kanat barındırır. Onlarınki uçmak için değil, açıp kapanmak için… Perde gibi çift olanlardan her biridir kanat.

İkiye katlanmış bir şeyin her katı; kanattır. Zaten kanat; çift olan bir şeydir. Tek kanat ile tırmanamaz, sadece pike yaparsın. Kolu kanadı kırılmış kuşun başına gelen tam da budur.

Kanatlanmak, uçuşa geçmektir. Kabul edilmişliktir. Harekete geçmişliktir. Takımda sağaçık isen takımın sağ kanadında top koşturuyorsun demektir.

Birini kanatlarının altına alınca, ona koruma sağlarsın. Kuşun yavrusuna yaptığı da budur. Sığınacak kanat bulanın sevinci de…

KOLUNU KIRAN BELKİ DE KANAT TAKACAKTIR

Bazen Allah; kolunu kırar, üzülürsün. Oysa içten tevekkül eden için sonuç farklı olabilir. Allah; kırdığı kolunun yerine kanat takmam istemiştir belki de… Sümeyye Boyacı’ya bak; 2 kolsuz doğdu ama kendisi kanada dönüştü, şampiyon oldu.

Konfüçyüs’ün bize farklı bir sözü olacak 2 bin 500 yıl önceden… İki kuş al, ayaklarından birbirine bağla, 4 kanat eder ancak uçamaz, çakılır. Kuşları, kanat mesafesinde aynı hedefe yönlendirmeye bakın…