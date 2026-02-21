Uçurumun kenarında protein dengesi
“Hiç kimseye hiçbir şey anlatma. Yoksa herkesi özlemeye başlarsın.” JD Salinger, Gönülçelen, 1951
İlk iki yazıda bir eğilimi tarif ettik. Küresel beslenme ekseninin karbonhidrattan proteine kaydığını, kırmızı et fiyatlarındaki yapısal sertliğin beyaz et ve yumurtaya alan açtığını, FAO endekslerinin bu dönüşümü inkâr edilemez biçimde yansıttığını konuştuk. Türkiye’de tavuk etinin enflasyon tamponu rolünü, yumurtadaki normalleşmeyi ve kırmızı etteki katılığı çerçeveledik.
Ancak üçüncü bölümde trendi değil, sistemi konuşmak gerekiyor. Çünkü artık soru “protein artıyor mu?” değil. Asıl soru şu: Bu düzen hangi ödünleşme sayesinde ayakta?
Bugünkü protein dengesi üç sütun üzerinde duruyor:
1. Gelir,
2. Karbon ve
3. Siyaset.
Protein bu mimarinin yalnızca görünen yüzü.
Gelir: Metabolizma değil, cüzdan belirleyici
Protein fizyolojik açıdan zorunlu olabilir. Fakat talep iktisadi bir davranıştır. Küresel protein tüketiminin ağırlık merkezi orta ve alt gelir gruplarıdır. Bu kesimler için tercih, çoğu zaman sağlık ideali değil bütçe hesabıdır.
Zincir nettir:
Kırmızı et pahalıysa tavuk; Tavuk pahalıysa yumurta; Yumurta pahalıysa bakliyat.
Bu ikame zinciri sınırsız değildir. Belirli bir noktadan sonra “tercih” yerini “idare”ye bırakır. Protein talebinin gelir esnekliği hâlâ pozitiftir. Küresel büyüme yavaşlarsa, reel gelirler baskılanırsa ya da iş gücü piyasaları zayıflarsa, bugün gördüğümüz fiyat platosu kalıcılığını kaybedebilir.
Bunun ampirik örneğini Çin ekonomisinde gördük. Salgın sonrasında beklenen ivmeyi yakalayamayan Çin’de hane halkı alım gücü zayıfladı. Tüketim harcamalarındaki yavaşlama yalnızca enerji talebini değil, protein talebini de etkiledi. ABD Tarım Bakanlığı projeksiyonlarına göre Çin’de kırmızı et tüketimi geçtiğimiz yıl yaklaşık yüzde 3 gerileyerek iki yıl üst üste daralma patikasına girerken, 2026’da da düşüşün sürmesi bekleniyor. Ekonomik baskılar altında hane halkı daha pahalı proteinlerden uzaklaşıp daha erişilebilir alternatiflere yöneliyor.
Bu tablo protein talebinin gelirden kopmadığını gösteriyor. Çin tüketicisinin maddi realitesi küresel et fiyatlarını frenleyen başlıca unsurlardan biri haline geldi. ABD’de sığır sürüsü 1950’lerden bu yana en düşük seviyedeyken fiyatların astronomik sıçrama yapmamasında bu talep freni belirleyici. Avustralya ve Latin Amerika güçlü sürü yapılarıyla arzı desteklerken, talep tarafındaki zayıflık fiyat artışlarını sınırlıyor. Et fiyatlarının aşırı yükselmemesi ise süt–buzağı dengesini koruyor; buzağılar kesime yönelmiyor, süt üretimi güçlü kalabiliyor.
Kısacası, kırmızı et piyasasında fiyat, gelirle şekillenen talep dinamikleriyle birlikte belirleniyor. Protein anlatısı güçlüdür ancak konjonktürden bağımsız değildir. Küresel talep, wellness kültüründen çok gelir dinamiklerine bağlıdır. Bu gerçek göz ardı edildiğinde trendler yapısal sanılır.
Karbon: Henüz tam fiyatlanmamış gerçek
İkinci sütun karbon. Sığır ve süt üretimi yüksek emisyonlu. Tavuk daha verimli fakat masum değil. Yem zinciri, enerji kullanımı, lojistik maliyetler ve arazi baskısı karbon hesabını karmaşıklaştırıyor.
Uluslararası çalışmalara göre sığır eti 100 gram protein başına yaklaşık 49 kg CO2-e salımına karşılık gelirken, kümes hayvancılığında bu seviye 5,7 kg civarına geriliyor. Aradaki farkın temel nedeni sindirim yapısı. Geviş getiren büyükbaş hayvanlar metan üretirken, kanatlılarda bu süreç bulunmuyor. İlginç bir başka ayrıntı ise süt sığırlarında ortaya çıkıyor. Yüksek süt verimi, aynı hayvan başına düşen karbon yükünü aşağı çeker. Bu nedenle süt sığırlarının eşdeğeri, et yönlü sığırlara kıyasla daha düşük hesaplanır. Üretim kompozisyonu değiştikçe karbon yoğunluğu da değişir.
Kısacası karbon hesabı yalnızca hayvan türüne değil, ekosistemdeki rolüne ve verimliliğine bağlıdır. Bugün karbon maliyeti küresel ölçekte tam anlamıyla fiyatlanmış değil. Ancak karbon fiyatlaması sistematik hale geldiğinde geri dönüş zor olacaktır. O gün geldiğinde denge yeniden yazılır:
● Protein pahalıydı, daha pahalı olur.
● İhracat pazarları “yeşil filtre” uygular.
●Regülasyon maliyetleri marjları daraltır.
Bugün arz güvenliği konuşuyoruz. Yarın karbon toleransını konuşacağız. Küresel protein sisteminin sınırını belirleyecek olan yalnızca talep değil, çevresel maliyetin siyaset tarafından nasıl paylaştırılacağıdır.
Avrupa Birliği’nin sene başı itibariyle devreye aldığı “Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması” (CBAM) bunun en iyi ve güncel örneği. Karbon artık yalnızca salım hesabı değil; ticaret filtresi. AB’nin “Made in Europe” vurgusu ve serbest ticaret ağını yeniden kurgulama çabası, Türk sanayisinin ihracat desenini doğrudan etkiliyor.
Benzer bir kırılma hattı “Ormansızlaşmanın Önlenmesi Mevzuatı” (EUDR) üzerinden tarım tarafında beliriyor. Yağlı tohum ve bitkisel yağ piyasaları bu düzenlemenin merkezinde. Endonezya’da palmiye üretimi arazi kullanım baskısıyla karşı karşıya. İkame soya yağı da benzer bir kaderi paylaşıyor. Brezilya’da soya fasulyesi ekim alanları Amazon havzasının balta girmemiş ormanları üzerinden siyasi gerilimle sonuçlanıyor. Koruyucu sözleşmelerden geri çekilmeler, karbon–tarım–siyaset üçgenini yeniden geriyor.
Karbon konusu sanılandan çok daha derin. Bir grup yeşil aktivistin söyleminin ötesinde ikincil etkilere sahip. Şunu da unutmamak gerekiyor ki ABD’nin azalan sürü büyüklüğü aslında bir yandan da karbon sigortası işlevi görüyor. ABD, karbon maliyetini Brezilya’ya ihraç etmişe benziyor. Brezilya’nın karbon salınımının önemli miktarı canlı hayvanlardan kaynaklanıyor. Geçtiğimiz sene sonunda COP30’a ev sahipliği yapan ülkenin gündem başlığı dünyayı çevre dostu hayvancılığa ikna etme üzerineydi. Sürü büyüklüğü – et fiyatları – karbon maliyeti dengesi önümüzdeki dönemde tarım politikaları üzerinden genel siyaseti şekillendirmeye aday.
Asıl protein rekabeti et renkleri arasında değil
Üçüncü sütun siyasetle birlikte teknoloji. Alternatif proteinler uzun süre dipnot olarak görüldü. Oysa bu alan artık stratejik bir değişken. Bitkisel ve sentetik proteinler kırmızı etle doğrudan rekabet etmiyor. Asıl hedef daha düşük maliyetli ve daha standardize edilebilir segment: tavuk, yumurta ve işlenmiş protein zinciri.
Regülasyon uyumu, karbon avantajı ve ölçek ekonomisi bu alanı destekliyor. Bugün maliyet farkı belirleyici olmayabilir. Fakat teknolojik dönüşüm genellikle sessiz ilerler ve marjı kemirerek alan açar. Protein savaşı yalnızca ahırda değil; laboratuvarda da şekilleniyor.
Bununla birlikte dönüşüm yalnızca laboratuvar ve endüstriyel Ar-Ge üzerinden ilerlemiyor. Avrupa ve ABD’de giderek artan sayıda restoran, sıfır atık kültürü, bitki bazlı menüler ve çiftçiden sofraya yaklaşımıyla iklim uyumlu bir gastronomi modeli inşa etmeye çalışıyor. Londra’da bazı şefler, rejeneratif yöntemlerle üretim yapan çiftçilerle çalışıyor; bayat ekmekten kraker, yan ürün balıklardan çorba, kakaosuz çikolata benzeri tatlılar geliştirerek hem karbon ayak izini düşürüyor hem de maliyetlerde kayda değer oranda tasarruf sağlayabiliyor.
Ancak bu çabalar ölçek ve fiyat baskısı karşısında hâlâ kırılgan. Organik ve rejeneratif üretim pahalı, sürdürülebilirlik söylemi ise tüketici nezdinde yorgunluktan başka bir şey değil. Bunun doğal sonucu olarak alternatif protein Avrupa’da ilgi görmesine karşın diğer bölgelerde atıl kalıyor. Salgın sonrası hız kazanan start-up yatırımları ise son dönemde kurumaya yüz tutmuş durumda. Yani alternatifler var fakat henüz sistemi tek başına dönüştürecek güçte değiller.
Türkiye’nin konumu: Denge ve kırılganlık
Türkiye tarafında tablo şimdilik dengeli. Tavuk fiyatları sosyal tampon işlevi görüyor. Yumurtada normalleşme var. Kırmızı et yapısal olarak sert kalmaya devam ediyor.
Son süreçte tavuk fiyatlarındaki hızlı harekete Ticaret Bakanlığı frenleyici adımları tedbiren attı.
Yem–süt–tavuk dengesi çalışıyor. TMO’nun refleksi fiyatı düşürmekten çok tabanı tutmaya dönük. Bu, kısa vadeli istikrar açısından rasyonel bir çerçeve.
Ancak kırılganlık açık:
1. Yem ithalatına bağımlılık,
2. Kur oynaklığı,
3. İklim riski,
4. Navlun ve jeopolitik gerilimler.
Bugünkü istikrar kalıcılık değil, uyum. Denge çalışıyor fakat bu denge dış (exogenous) şoklara açık.
Sonuç: Uzlaşmanın anatomisi
Bugünkü protein sistemi ayakta. Çünkü üç koşul henüz aynı anda bozulmadı:
1. Gelir tamamen erimedi.
2. Karbon tam fiyatlanmadı.
3. Siyaset maliyeti açıkça bölüştürmedi.
Bu bir beslenme devrimi değil. Bir uzlaşma düzeni. Gelir artışı talebi taşıyor; karbon maliyeti ertelenmiş durumda; siyaset ise geçiş maliyetini zamana yayıyor.
Fakat her uzlaşma gibi bu da kırılgan. Eğer gelir zayıflar, karbon hızla fiyatlanır ve siyaset maliyeti görünür kılmak zorunda kalırsa, grafikler değil anlatılar değişir.
Protein meselesi bir diyet tercihi değildir. Bir gelir, karbon ve siyaset uzlaşmasıdır.
Bu uzlaşma sürdüğü sürece fiyatlar dalgalanır ama sistem çalışır. Uzlaşma bozulduğu gün ise yalnızca gıda zinciri değil, enflasyon dinamikleri, ticaret akımları ve sosyal politika tartışmaları da yeniden yazılır.
İktisat tam da o eşikte başlar. Belki bu yüzden, Burns’ün 1784’te bir çavdar tarlasında filizlenen dizelerinin yüzyıllar sonra bir romanın kapanışına taşınması tesadüf sayılmaz. Salinger’in sayfayı kapatırken bıraktığı o cümleler yeniden yankılanır: “Hiç kimseye hiçbir şey anlatma. Yoksa herkesi özlemeye başlarsın.”
|Borsa
|13.934,06
|0,94 %
|Dolar
|43,8290
|0,16 %
|Euro
|51,6962
|0,16 %
|Euro/Dolar
|1,1786
|0,15 %
|Altın (GR)
|7.183,04
|2,07 %
|Altın (ONS)
|5.097,13
|1,90 %
|Brent
|71,3300
|-0,39 %