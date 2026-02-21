Uçurumun kenarında protein dengesi

“Hiç kimseye hiçbir şey anlat­ma. Yoksa herkesi özlemeye baş­larsın.” JD Salinger, Gönülçelen, 1951

İlk iki yazıda bir eğilimi tarif ettik. Küresel beslenme ek­seninin karbonhidrattan proteine kaydığını, kırmızı et fi­yatlarındaki yapısal sertliğin be­yaz et ve yumurtaya alan açtığını, FAO endekslerinin bu dönüşümü inkâr edilemez biçimde yansıttı­ğını konuştuk. Türkiye’de tavuk etinin enflasyon tamponu rolü­nü, yumurtadaki normalleşmeyi ve kırmızı etteki katılığı çerçeve­ledik.

Ancak üçüncü bölümde trendi değil, sistemi konuşmak gereki­yor. Çünkü artık soru “protein ar­tıyor mu?” değil. Asıl soru şu: Bu düzen hangi ödünleşme sayesin­de ayakta?

Bugünkü protein dengesi üç sü­tun üzerinde duruyor:

1. Gelir,

2. Karbon ve

3. Siyaset.

Protein bu mimarinin yalnızca görünen yüzü.

Gelir: Metabolizma değil, cüzdan belirleyici

Protein fizyolojik açıdan zo­runlu olabilir. Fakat talep iktisa­di bir davranıştır. Küresel protein tüketiminin ağırlık merkezi orta ve alt gelir gruplarıdır. Bu kesim­ler için tercih, çoğu zaman sağlık ideali değil bütçe hesabıdır.

Zincir nettir:

Kırmızı et pahalıysa tavuk; Ta­vuk pahalıysa yumurta; Yumurta pahalıysa bakliyat.

Bu ikame zinciri sınırsız de­ğildir. Belirli bir noktadan sonra “tercih” yerini “idare”ye bırakır. Protein talebinin gelir esnekliği hâlâ pozitiftir. Küresel büyüme yavaşlarsa, reel gelirler baskıla­nırsa ya da iş gücü piyasaları za­yıflarsa, bugün gördüğümüz fiyat platosu kalıcılığını kaybedebilir.

Bunun ampirik örneğini Çin ekonomisinde gördük. Salgın sonrasında beklenen ivmeyi ya­kalayamayan Çin’de hane halkı alım gücü zayıfladı. Tüketim har­camalarındaki yavaşlama yalnız­ca enerji talebini değil, protein talebini de etkiledi. ABD Tarım Bakanlığı projeksiyonlarına gö­re Çin’de kırmızı et tüketimi geç­tiğimiz yıl yaklaşık yüzde 3 ge­rileyerek iki yıl üst üste daral­ma patikasına girerken, 2026’da da düşüşün sürmesi bekleniyor. Ekonomik baskılar altında hane halkı daha pahalı proteinlerden uzaklaşıp daha erişilebilir alter­natiflere yöneliyor.

Bu tablo protein talebinin gelir­den kopmadığını gösteriyor. Çin tüketicisinin maddi realitesi kü­resel et fiyatlarını frenleyen baş­lıca unsurlardan biri haline geldi. ABD’de sığır sürüsü 1950’lerden bu yana en düşük seviyedeyken fi­yatların astronomik sıçrama yap­mamasında bu talep freni belirle­yici. Avustralya ve Latin Amerika güçlü sürü yapılarıyla arzı des­teklerken, talep tarafındaki zayıf­lık fiyat artışlarını sınırlıyor. Et fiyatlarının aşırı yükselmemesi ise süt–buzağı dengesini koruyor; buzağılar kesime yönelmiyor, süt üretimi güçlü kalabiliyor.

Kısacası, kırmızı et piyasasın­da fiyat, gelirle şekillenen talep dinamikleriyle birlikte belirleni­yor. Protein anlatısı güçlüdür an­cak konjonktürden bağımsız de­ğildir. Küresel talep, wellness kül­türünden çok gelir dinamiklerine bağlıdır. Bu gerçek göz ardı edildi­ğinde trendler yapısal sanılır.

Karbon: Henüz tam fiyatlanmamış gerçek

İkinci sütun karbon. Sığır ve süt üretimi yüksek emisyonlu. Tavuk daha verimli fakat masum değil. Yem zinciri, enerji kullanımı, lojis­tik maliyetler ve arazi baskısı kar­bon hesabını karmaşıklaştırıyor.

Uluslararası çalışmalara göre sığır eti 100 gram protein başı­na yaklaşık 49 kg CO2-e salımına karşılık gelirken, kümes hayvan­cılığında bu seviye 5,7 kg civarı­na geriliyor. Aradaki farkın temel nedeni sindirim yapısı. Geviş ge­tiren büyükbaş hayvanlar metan üretirken, kanatlılarda bu süreç bulunmuyor. İlginç bir başka ay­rıntı ise süt sığırlarında ortaya çıkıyor. Yüksek süt verimi, aynı hayvan başına düşen karbon yü­künü aşağı çeker. Bu nedenle süt sığırlarının eşdeğeri, et yönlü sı­ğırlara kıyasla daha düşük he­saplanır. Üretim kompozisyonu değiştikçe karbon yoğunluğu da değişir.

Kısacası karbon hesabı yalnız­ca hayvan türüne değil, ekosis­temdeki rolüne ve verimliliğine bağlıdır. Bugün karbon maliye­ti küresel ölçekte tam anlamıyla fiyatlanmış değil. Ancak karbon fiyatlaması sistematik hale gel­diğinde geri dönüş zor olacaktır. O gün geldiğinde denge yeniden yazılır:

● Protein pahalıydı, daha pa­halı olur.

● İhracat pazarları “yeşil filt­re” uygular.

●Regülasyon maliyetleri marj­ları daraltır.

Bugün arz güvenliği konuşuyo­ruz. Yarın karbon toleransını ko­nuşacağız. Küresel protein siste­minin sınırını belirleyecek olan yalnızca talep değil, çevresel ma­liyetin siyaset tarafından nasıl paylaştırılacağıdır.

Avrupa Birliği’nin sene başı iti­bariyle devreye aldığı “Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizma­sı” (CBAM) bunun en iyi ve gün­cel örneği. Karbon artık yalnızca salım hesabı değil; ticaret filtresi. AB’nin “Made in Europe” vurgu­su ve serbest ticaret ağını yeniden kurgulama çabası, Türk sanayi­sinin ihracat desenini doğrudan etkiliyor.

Benzer bir kırılma hattı “Or­mansızlaşmanın Önlenmesi Mevzuatı” (EUDR) üzerinden ta­rım tarafında beliriyor. Yağlı to­hum ve bitkisel yağ piyasaları bu düzenlemenin merkezinde. En­donezya’da palmiye üretimi ara­zi kullanım baskısıyla karşı kar­şıya. İkame soya yağı da benzer bir kaderi paylaşıyor. Brezilya’da soya fasulyesi ekim alanları Ama­zon havzasının balta girmemiş ormanları üzerinden siyasi ge­rilimle sonuçlanıyor. Koruyucu sözleşmelerden geri çekilmeler, karbon–tarım–siyaset üçgenini yeniden geriyor.

Karbon konusu sanılandan çok daha derin. Bir grup yeşil aktivis­tin söyleminin ötesinde ikincil etkilere sahip. Şunu da unutma­mak gerekiyor ki ABD’nin azalan sürü büyüklüğü aslında bir yan­dan da karbon sigortası işlevi gö­rüyor. ABD, karbon maliyetini Brezilya’ya ihraç etmişe benziyor. Brezilya’nın karbon salınımının önemli miktarı canlı hayvanlar­dan kaynaklanıyor. Geçtiğimiz sene sonunda COP30’a ev sahip­liği yapan ülkenin gündem başlı­ğı dünyayı çevre dostu hayvancı­lığa ikna etme üzerineydi. Sürü büyüklüğü – et fiyatları – karbon maliyeti dengesi önümüzdeki dö­nemde tarım politikaları üzerin­den genel siyaseti şekillendirme­ye aday.

Asıl protein rekabeti et renkleri arasında değil

Üçüncü sütun siyasetle birlik­te teknoloji. Alternatif proteinler uzun süre dipnot olarak görüldü. Oysa bu alan artık stratejik bir de­ğişken. Bitkisel ve sentetik prote­inler kırmızı etle doğrudan reka­bet etmiyor. Asıl hedef daha dü­şük maliyetli ve daha standardize edilebilir segment: tavuk, yumur­ta ve işlenmiş protein zinciri.

Regülasyon uyumu, karbon avantajı ve ölçek ekonomisi bu alanı destekliyor. Bugün maliyet farkı belirleyici olmayabilir. Fa­kat teknolojik dönüşüm genellik­le sessiz ilerler ve marjı kemire­rek alan açar. Protein savaşı yal­nızca ahırda değil; laboratuvarda da şekilleniyor.

Bununla birlikte dönüşüm yal­nızca laboratuvar ve endüstri­yel Ar-Ge üzerinden ilerlemiyor. Avrupa ve ABD’de giderek artan sayıda restoran, sıfır atık kültü­rü, bitki bazlı menüler ve çiftçi­den sofraya yaklaşımıyla iklim uyumlu bir gastronomi modeli in­şa etmeye çalışıyor. Londra’da ba­zı şefler, rejeneratif yöntemlerle üretim yapan çiftçilerle çalışıyor; bayat ekmekten kraker, yan ürün balıklardan çorba, kakaosuz çiko­lata benzeri tatlılar geliştirerek hem karbon ayak izini düşürüyor hem de maliyetlerde kayda değer oranda tasarruf sağlayabiliyor.

Ancak bu çabalar ölçek ve fiyat baskısı karşısında hâlâ kırılgan. Organik ve rejeneratif üretim pa­halı, sürdürülebilirlik söylemi ise tüketici nezdinde yorgunluktan başka bir şey değil. Bunun doğal sonucu olarak alternatif prote­in Avrupa’da ilgi görmesine kar­şın diğer bölgelerde atıl kalıyor. Salgın sonrası hız kazanan start-up yatırımları ise son dönemde kurumaya yüz tutmuş durumda. Yani alternatifler var fakat henüz sistemi tek başına dönüştürecek güçte değiller.

Türkiye’nin konumu: Denge ve kırılganlık

Türkiye tarafında tablo şimdi­lik dengeli. Tavuk fiyatları sosyal tampon işlevi görüyor. Yumurta­da normalleşme var. Kırmızı et yapısal olarak sert kalmaya de­vam ediyor.

Son süreçte tavuk fiyatlarında­ki hızlı harekete Ticaret Bakanlığı frenleyici adımları tedbiren attı.

Yem–süt–tavuk dengesi çalışı­yor. TMO’nun refleksi fiyatı dü­şürmekten çok tabanı tutmaya dönük. Bu, kısa vadeli istikrar açı­sından rasyonel bir çerçeve.

Ancak kırılganlık açık:

1. Yem ithalatına bağımlılık,

2. Kur oynaklığı,

3. İklim riski,

4. Navlun ve jeopolitik gerilimler.

Bugünkü istikrar kalıcılık değil, uyum. Denge çalışıyor fakat bu den­ge dış (exogenous) şoklara açık.

Sonuç: Uzlaşmanın anatomisi

Bugünkü protein sistemi ayak­ta. Çünkü üç koşul henüz aynı an­da bozulmadı:

1. Gelir tamamen erimedi.

2. Karbon tam fiyatlanmadı.

3. Siyaset maliyeti açıkça bö­lüştürmedi.

Bu bir beslenme devrimi değil. Bir uzlaşma düzeni. Gelir artışı talebi taşıyor; karbon maliyeti er­telenmiş durumda; siyaset ise ge­çiş maliyetini zamana yayıyor.

Fakat her uzlaşma gibi bu da kı­rılgan. Eğer gelir zayıflar, karbon hızla fiyatlanır ve siyaset maliyeti görünür kılmak zorunda kalırsa, grafikler değil anlatılar değişir.

Protein meselesi bir diyet terci­hi değildir. Bir gelir, karbon ve si­yaset uzlaşmasıdır.

Bu uzlaşma sürdüğü sürece fi­yatlar dalgalanır ama sistem ça­lışır. Uzlaşma bozulduğu gün ise yalnızca gıda zinciri değil, enflas­yon dinamikleri, ticaret akımları ve sosyal politika tartışmaları da yeniden yazılır.

İktisat tam da o eşikte başlar. Belki bu yüzden, Burns’ün 1784’te bir çavdar tarlasında filizlenen di­zelerinin yüzyıllar sonra bir ro­manın kapanışına taşınması te­sadüf sayılmaz. Salinger’in sayfa­yı kapatırken bıraktığı o cümleler yeniden yankılanır: “Hiç kimseye hiçbir şey anlatma. Yoksa herkesi özlemeye başlarsın.”