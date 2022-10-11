Ucuz değil ederi olan işi üretme zamanı

Fırat nehrinin kıyısında, M.Ö. 300’de kurulmuş, meşhur çingene kızının memleketinde Türk tekstil sektörü geleceğine ışık tutacak fikirleri izledi… Zeugma Antik Kenti’nin büyülü atmosferinde genç tasarımcıların yeni kumaş tasarımlarıyla hazırlanan 60 parçalık kreasyon, görücüye çıktı. Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (GATHİB) tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Doku Kumaş Tasarım Yarışması’nın finalistleri, neredeyse tüm Türk tekstil ve hazır giyim sektörünün temsilcileri önünde çalışmalarını sergiledi. Ticaret Bakanlığı desteği ve TİM koordinatörlüğünde organize edilen yarışmanın final defilesinde; “Dokuma”, “Örme” ve “Baskı” kategorilerinde kazananlar açıklandı.

Doku Kumaş Tasarım Yarışması’nda bu kez geçen yıldan farklı olarak “Tekstilde Sürdürülebilir Geleceği Tasarlamak Özel Ödülü” de verildi. Ödülün sahibi “İstila” temalı kreasyonuyla Elif Demirbilek oldu. GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci’ye göre bu ödül aslında gerek birliğin gerekse Türk ihracatının rotasını da gösteriyor. “Bu yarışmada asıl amacımız kumaşa ulaşmak. Sürdürülebilirlik bundan sonraki süreçte, hikayemizin başlığı olacak. Yapılan iş, modadan öte, karbon ayak izini azaltmaya, sürekliliğe hizmet edecek” diyen Kileci, Türk tekstil sektörünü hedeflerine ulaştıracak yaklaşımın bu olduğuna inanıyor.

Artık kimse en ucuzu aramıyor

Fikret Kileci’ye göre artık ucuz ve çabuk tüketilen işlerin devri bitiyor. Bu dönüşüme Türk tekstil ve hazır giyim sektörünün de hazır olması gerekiyor. Bunun için birlik olarak eğitimler verdiklerini, projeler ürettiklerini anlatan Kileci, şöyle devam ediyor: “Dünya artık en ucuzun peşinde değil. Daha iyi fiyat ama daha uzun süre kullanım bakışı güçleniyor. Ucuza yaşamamalı, ucuz işler yapmamalıyız. Yani bir ürünün en ucuz olması, en mantıklı tercihi göstermiyor artık. Dünyaya zarar verecek işlerden kaçınmak zorundayız. Ürünün makul fiyata, makul şartlarda olmasına bakıyor herkes. Kumaş da öyle. Bir işin ederi olmalı. Burada pahalı üründen bahsetmiyorum. İşte biz bu yarışmalarda bu bakış açısına sahip fikirleri, kumaşları arıyoruz. Bu gençleri desteklemek istiyoruz. Geleceğimiz burada.”

Kapasiteye değil kaliteye yatırım

Fikret Kileci’nin hedefi, Türk tekstil sektörünün bir gün kilogram birim fiyatı 25-30 dolar arasında ihracat yapması. Bunun da majör unsurunun DOKU gibi yarışmalar olduğunu söyleyen Kileci, “Bu işin iki önemli ayağı var. Teknik yeterlilik ve mentalite. Türkiye teknik yeterlilikte herkesten iyi durumda. Mental olarak ise kat etmemiz gereken çok yol var. Doğru ürünü doğru fiyata yapmamız lazım. Bu yarışmalarda gençlere bunu anlatıyoruz. Endüstriye kazandırılabilir, seri üretim imkanı olan tasarımlar için çalışın diyoruz. Çünkü Türkiye’nin yüksek adetli kapasitelere ihtiyacı yok. Biz Malezya, Çin değiliz. Artık kapasite artırım yatırımları değil, kalite yatırımları yapmamız lazım” diye özetliyor durumu.

Sektör Çin’le yarışmak için sübvanse edilmesin

Dünyadaki enerji krizinin etkilerine de değinen Fikret Kileci, “Enerjinin çok ucuz olması bence çok doğru bir şey değil” dedi. Kileci, şöyle devam etti: “Türkiye’nin son iki yılda enerjide sübvanse ettiği rakam 70 milyar dolar. Dış ticaret açığının büyük bölümü enerjiden kaynaklanıyor. Bu nereye kadar böyle gidecek. Ben Çin değilim ki. Sektör Çin’le rekabet için sübvanse edilmesin, Avrupa’yla rekabet için sübvanse edilsin. Bu topraklar her şeyi gördü. Biz çok güçlüyüz. Sektörün önü 2023 hatta 2123 için bile çok açık.”

Para ödülü ve yurtdışı eğitim fırsatı

Doku Kumaş Tasarım Yarışması’na bu yıl “Dokuma”, “Örme” ve “Baskı” kategorilerinden toplam 200 tasarımcı başvurdu. 30 yarışmacı finale kaldı. Jürinin değerlemesinin ardından dokuma kategorisinde İrem Zeynep Gültekin birinci, Elif Demirbilek ikinci, Gökhan Gökgöz üçüncü; örme kategorisinde Nigar Demirtay birinci, Gizem Yılmaz ikinci, Damla Çarkçı üçüncü, baskı kategorisinde ise Şeyma Bayram birinci, Burcu Atay ikinci, Esra Eren ise üçüncü oldu.

Her kategoride birinciye 150 bin, ikinciye 100 bin, üçünce 50 bin TL para ödülü verildi. Ayrıca kategori birincileri Ticaret Bakanlığı desteği ile yurtdışında eğitim alma hakkı kazandı. Dereceye giren tasarımlar aynı zamanda “Faraway&Doku İş Birliğinde Kapsül Koleksiyon” hazırlayacak ve bunlar satışa sunulacak.

TİM Başkanı Gültepe: Yarışmalar senkronize yapılmalı

TİM Başkanı Mustafa Gültepe de yarışmanın final gecesini izledi. Gazetecilere konuşan Gültepe, Gaziantep’in tekstilde güçlü kentlerden olduğunu belirterek, “Antep ihracat yapan en önemli illerden biri. 2020’de 10 milyar dolar civarında ihracat yapmıştı. Bu sene 12 milyar hedefliyorlar. Baktığımızda ilk dokuz ayda Türkiye ortalamasının altında artış sağlanmış, bunda hali ihracatındaki düşüş etkili olmuş. Ancak ihracatın artmasına yönelik önemli çalışmaları var. Bu yarışma da onlardan biri” dedi.

Gültepe, önümüzdeki dönemin tasarım, inovasyon, Ar-Ge kelimeleriyle şekillendiğine vurgu yaparak, şöyle devam etti: “Bu yarışmalar bu değerlere kaldıraç etkisi yapıyor. Bütün sektörler yarışma yapıyor ama bunları senkronize etmek lazım. Benzer sektörlerin bu yarışmaları birlikte yapması gerekiyor. Bu şekilde sinerji ortaya çıkarabiliriz. Her yıl bir bölgede yaparak, daha verimli olur diye düşünüyorum. Biz de TİM olarak sürdürülebilirlik ve dijitalleşme noktalarında öncülük yapmaya çalışıyoruz. Birlikleri senkronize etmeye çalışıyoruz.”

Mustafa Gültepe, TİM’in önümüzdeki dönem planlarını da özetleyerek, “2023’te her ay bir yakın bir de uzak pazara heyetler düzenleyeceğiz. Avrupa zaten kendi içinde büyüyor. Biz orada mevcudu korumaya odaklandık. Eğer 300 milyar, 500 milyar dolarlık ihracat yakalayabileceksek, uzak pazarları Türkiye’ye yakınlaştırmamız lazım” diye konuştu.