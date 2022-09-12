Ucuz finansman dönemi bitti…

Ferda Besli

FED’in sene başından beri sürdürdüğü faiz artışı muhtemelen 21 Eylül’de 50-75 baz puan artışla politika faizi yüzde 3,25 - yüzde 3,5 arasında olacak. Benim beklentime göre 2 Kasım 2022 ve 14 Aralık 2022 toplantıları sonunda yılsonunda faizler, yüzde 4 civarında ortaya çıkacak.

Uzun zamandır negatif yüzde 0,5 faiz uygulayan Avrupa Merkez Bankası (ECB) üst üste yaptığı faiz artışlarıyla politika faizini yüzde 0,75’e çekti. Enflasyon ABD’de düşerken, Avrupa Birliği’nde artmaya devam ediyor. Bu nedenle piyasa beklentisi ECB’nin faiz artışına devam etmesi. ECB’nin de 27 Ekim ve 15 Aralık 2022 tarihlerinde toplantıları olacak ve faiz artışı devam edecek.

Bu gelişmelerden kaynaklı olarak USD ve ECB faizleri (Libor ve Euribor) aşırı arttı. Libor 3 ay yüzde 3,25, 6 aylık yüzde 3,81 ve 12 aylık yüzde 4,189’a çıkarken, Euribor 3 ay yüzde 0,934, 6 aylık yüzde 1,442 ve 12 aylık yüzde 2,015’e yükseldi.

Bir yıl öce dolar bazında faiz oranları yüzde 0,3 ile yüzde 0,8 arasında iken Euro’da – yüzde 0,2 ile yüzde 0,3 arasında idi. Özetle 1 yıl içinde borç alma faizleri dolar bazında 250-300 baz puan, Euro bazında, bankalar negatif faizi müşterilerine “0” olarak uyguladıkları için 150-200 baz puan civarında arttı.

Türkiye’de piyasaya yansımasına bakalım. Ticari bankalar artık dolar ve Euro bazlı krediler için yüzde 10-12 arasında bir faiz talep ediyorlar. 2 Eylül 2022 itibariyle bankaların dolar bazlı kredilerinin faiz oranı yüzde 9,17 ve Euro bazlı kredilerin faizi ise yüzde 6,24. Bu oranlar dolar ve Euro bazlı kredilerinin portföy faiz oranını gösteriyor. 31.12.2021 sene başına döndüğümüzde kredi oranları dolarda yüzde 4 ve Euro’da yüzde 3,5 seviyesinde idi. Benzer artışı TürkEximbank’ın ihracat kredilerine uyguladığı faizde de görüyoruz. Bugün dolar bazlı yapacağınız ihracatın finansmanı için 180 gün vadeli dolar bazlı Sevk Öncesi İhracat Kredisi kullansanız,

180 günlük Libor = % 3,81,

Eximbank Marj= % 6,10

Banka TM= % 1,5

Toplam= % 11,41

Öte yandan Türkiye’nin 451 milyar dolar dış borcu var. 183 milyar dolar kamu, 30 milyar dolar TCMB ve 238 milyar dolar özel sektörün borcu var. Bu borçların yüzde 59’u dolar ve yüzde 29 Euro toplamda yüzde 88 hard currency. Yüzde 88’in faiz artışı yüzde 2 olsa 8 milyar dolar artık fazla faiz ödeyeceğiz. Özel sektörün ithalat borçlarını düştüğümüzde bizler bekleyen faiz faturası + 4 milyar dolar.

Sonuç olarak ucuz finansman dönemi bitti. Yavaşlayan bir küresel dünyaya leverage girmeyelim.