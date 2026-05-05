Ucuz prim yılı: CFO için fırsat mı, tuzak mı?
Sigorta piyasasında bazı yıllar vardır ki yöneticiler rahatlar. Fiyatlar düşer, yenilemeler kolaylaşır, bütçeler nefes alır.
İşte en tehlikeli yıllar çoğu zaman tam olarak bunlardır. Bugün içinde bulunduğumuz tabloda bu öngülerden birine işaret ediyor. İlk bakışta rahatlatıcı görünen bir ortam oluşmuş durumda: kapasite artıyor, fiyatlar gevşiyor ve yenilemeler daha kolay geçiyor.
2026 yılı büyük sabit kıymet risklerinde fiyatların gerilemeye başladığı, alternatif sermayenin yeniden piyasaya girdiği ve rekabetin belirgin şekilde arttığı bir tablo gösterdi. Cat-bond piyasasında risk primlerinin yaklaşık yüzde 25 oranında düşmesi, alternatif kapasitenin yeniden hız kazandığını gösteren önemli bir işaret olarak öne çıkıyor.
Munich Re ve Swiss Re raporlarının da ortaya koyduğu gibi son dönemde reasürörlerin güçlü teknik sonuçları ve yatırım gelirleri sayesinde sermaye birikimi arttı. Artan sermaye daha fazla kapasite ile yoğun rekabeti beraberinde getirdi. Ancak bu tabloyu yalnızca fiyatlardan okuyorsanız, hikâyenin en tehlikeli kısmını kaçırıyor olabilirsiniz.
Çünkü risk azalmıyor.
Tam tersine büyüyor.
Munich Re verilerine göre 2025 yılında küresel doğal afet kayıpları 200 milyar doların üzerine çıktı, sigortalı kayıplar ise 100 milyar dolar eşiğinin üzerinde kaldı. Bazı büyük felaketlerin beklenen ölçekte gerçekleşmemesi hasarların görece daha düşük görünmesine neden olabilir. Ancak sigortalı afet zararlarının uzun süredir her yıl 100 milyar doların üzerinde kalması, bu seviyenin artık kalıcı bir eşik haline geldiğini gösteriyor.
İklim kaynaklı hasarlar halen sistemin ana yükü. Üstelik risk ortamı yalnızca doğal afetlerle sınırlı değil; siber tehditlerin artışı, tırmanan jeopolitik gerilimler, ticaret tarifeleri ve yeni regülasyonlar iş dünyası için daha karmaşık bir risk haritası oluşturuyor. Geleneksel reasüransın yanında sigorta bağlantılı menkul kıymetler (ILS) ve parametrik çözümler yeni kapasite yaratırken risk transferinin yöntemlerini çeşitlendirse de kapasitenin artması riskin azaldığı anlamına gelmiyor. Bu küresel tablo Türkiye’de rekabet baskısını artırıyor; bunun en görünür alanlarından biri kasko. Türkiye Sigorta Birliği 2026 yılı ilk çeyrek raporunda kasko prim üretimi yüzde 22 artarken reel büyümenin yüzde 6 daralması, fiyat gevşemesinin her zaman üretim artışı yaratmadığını açıkça ortaya koyuyor. Aynı dönemde hayat dışı toplam üretimde nominal büyüme yüzde 40’lar seviyesindeyken reel büyümenin tek haneli seviyelerde kalması, rekabetin niteliği üzerinden de dikkatle izlenmesi gerektiğini gösteriyor.
Aynı tablo risk tarafında da kendini gösteriyor.
Riskte gevşeme yok
Üstelik yılın ilk çeyreğinde yaşanan seller ile endüstriyel yangınlar, risk tarafında belirgin bir azalma olmadığını açık biçimde ortaya koyarken fiyat rekabetinin aynı hızla devam etmesi bu tablonun dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini düşündürüyor. Bu dönemler sigortanın tabana yayılması açısından önemli bir fırsat. Ancak rekabetin sektörün sürekli vurguladığı maliyet kontrolü ve teknik disiplin hedefleriyle ne ölçüde uyumlu olduğu da aynı ölçüde önemli. Türkiye gibi yüksek enflasyon, kur oynaklığı ve doğal afet riski taşıyan bir ekonomide işçilik maliyetleri, ithalata bağlı tedarik ve enerji giderleri yukarı yönlü baskı yaratmayı sürdürüyor. Ucuzlayan kapasite güven değildir; disiplinsiz kapasite ise riskin kendisidir.
Bugünkü rekabet kısa vadede avantaj yaratıyor gibi görünse de fiyatların sigortacılık tekniğiyle uyumu ve sürdürülebilirliği asıl belirleyici unsur olmaya devam edecek. Geçmişte görüldüğü gibi rekabetin ardından gelen sert yükselmeler yalnızca sigortalıların bütçelerini değil, sektörün güvenilirliğini de zedeliyor. Böyle dönemlerde risk mimarisini yeniden gözden geçirmek gerekir. Çünkü doğru soru “Bu yıl ne kadar tasarruf ettik?” değil, “Gelecek yenilemedeki sürprizlere ne kadar hazırız?” sorusudur. İçinde bulunduğumuz dönem tasarruf dönemi değil, dayanıklılık testi dönemi. Ve bu test henüz bitmiş değil.
|Borsa
|14.369,61
|-0,51 %
|Dolar
|45,2140
|0,06 %
|Euro
|52,8985
|0,14 %
|Euro/Dolar
|1,1693
|0,02 %
|Altın (GR)
|6.623,20
|-0,62 %
|Altın (ONS)
|4.522,54
|-2,00 %
|Brent
|112,32
|4,38 %