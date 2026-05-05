Ucuz prim yılı: CFO için fırsat mı, tuzak mı?

Sigorta piyasasında bazı yıllar vardır ki yö­neticiler rahatlar. Fiyatlar düşer, yenile­meler kolaylaşır, bütçeler nefes alır.

İşte en tehlikeli yıllar çoğu zaman tam ola­rak bunlardır. Bugün içinde bulunduğumuz tabloda bu öngülerden birine işaret ediyor. İlk bakışta rahatlatıcı görünen bir ortam oluşmuş durumda: kapasite artıyor, fiyatlar gevşiyor ve yenilemeler daha kolay geçiyor.

2026 yılı büyük sabit kıymet risklerin­de fiyatların gerilemeye başladığı, alternatif sermayenin yeniden piyasaya girdiği ve re­kabetin belirgin şekilde arttığı bir tablo gös­terdi. Cat-bond piyasasında risk primleri­nin yaklaşık yüzde 25 oranında düşmesi, al­ternatif kapasitenin yeniden hız kazandığını gösteren önemli bir işaret olarak öne çıkıyor.

Munich Re ve Swiss Re raporlarının da or­taya koyduğu gibi son dönemde reasürörle­rin güçlü teknik sonuçları ve yatırım gelir­leri sayesinde sermaye birikimi arttı. Artan sermaye daha fazla kapasite ile yoğun reka­beti beraberinde getirdi. Ancak bu tabloyu yalnızca fiyatlardan okuyorsanız, hikâyenin en tehlikeli kısmını kaçırıyor olabilirsiniz.

Çünkü risk azalmıyor.

Tam tersine büyüyor.

Munich Re verilerine göre 2025 yılında kü­resel doğal afet kayıpları 200 milyar doların üzerine çıktı, sigortalı kayıplar ise 100 milyar dolar eşiğinin üzerinde kaldı. Bazı büyük fe­laketlerin beklenen ölçekte gerçekleşmeme­si hasarların görece daha düşük görünmesine neden olabilir. Ancak sigortalı afet zararları­nın uzun süredir her yıl 100 milyar doların üzerinde kalması, bu seviyenin artık kalıcı bir eşik haline geldiğini gösteriyor.

İklim kaynaklı hasarlar halen sistemin ana yükü. Üstelik risk ortamı yalnızca doğal afet­lerle sınırlı değil; siber tehditlerin artışı, tır­manan jeopolitik gerilimler, ticaret tarifele­ri ve yeni regülasyonlar iş dünyası için daha karmaşık bir risk haritası oluşturuyor. Ge­leneksel reasüransın yanında sigorta bağ­lantılı menkul kıymetler (ILS) ve paramet­rik çözümler yeni kapasite yaratırken risk transferinin yöntemlerini çeşitlendirse de kapasitenin artması riskin azaldığı anlamı­na gelmiyor. Bu küresel tablo Türkiye’de re­kabet baskısını artırıyor; bunun en görünür alanlarından biri kasko. Türkiye Sigorta Bir­liği 2026 yılı ilk çeyrek raporunda kasko prim üretimi yüzde 22 artarken reel büyümenin yüzde 6 daralması, fiyat gevşemesinin her za­man üretim artışı yaratmadığını açıkça orta­ya koyuyor. Aynı dönemde hayat dışı toplam üretimde nominal büyüme yüzde 40’lar sevi­yesindeyken reel büyümenin tek haneli sevi­yelerde kalması, rekabetin niteliği üzerinden de dikkatle izlenmesi gerektiğini gösteriyor.

Aynı tablo risk tarafında da kendini göste­riyor.

Riskte gevşeme yok

Üstelik yılın ilk çeyreğinde yaşanan sel­ler ile endüstriyel yangınlar, risk tarafında belirgin bir azalma olmadığını açık biçimde ortaya koyarken fiyat rekabetinin aynı hız­la devam etmesi bu tablonun dikkatle değer­lendirilmesi gerektiğini düşündürüyor. Bu dönemler sigortanın tabana yayılması açısın­dan önemli bir fırsat. Ancak rekabetin sektö­rün sürekli vurguladığı maliyet kontrolü ve teknik disiplin hedefleriyle ne ölçüde uyum­lu olduğu da aynı ölçüde önemli. Türkiye gibi yüksek enflasyon, kur oynaklığı ve doğal afet riski taşıyan bir ekonomide işçilik maliyetle­ri, ithalata bağlı tedarik ve enerji giderleri yu­karı yönlü baskı yaratmayı sürdürüyor. Ucuz­layan kapasite güven değildir; disiplinsiz ka­pasite ise riskin kendisidir.

Bugünkü rekabet kısa vadede avantaj ya­ratıyor gibi görünse de fiyatların sigortacı­lık tekniğiyle uyumu ve sürdürülebilirliği asıl belirleyici unsur olmaya devam edecek. Geçmişte görüldüğü gibi rekabetin ardından gelen sert yükselmeler yalnızca sigortalıla­rın bütçelerini değil, sektörün güvenilirli­ğini de zedeliyor. Böyle dönemlerde risk mi­marisini yeniden gözden geçirmek gerekir. Çünkü doğru soru “Bu yıl ne kadar tasarruf ettik?” değil, “Gelecek yenilemedeki sürp­rizlere ne kadar hazırız?” sorusudur. İçinde bulunduğumuz dönem tasarruf dönemi de­ğil, dayanıklılık testi dönemi. Ve bu test he­nüz bitmiş değil.