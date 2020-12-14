Ufukta yaptırımlar mı görünüyor?

Bazı AB üyesi ülkeler, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de yürüttüğü ve kanun dışı olduğunu iddia ettikleri eylemlerinin cezalandırılması için masaya yaptırımların gelmesi gerektiğinde ısrar ediyorlar. Ancak bu günlerde AB birlik içinde hareket edebilmekten bir hayli uzak görünüyor. Türkiye’ye sert yaptırımlar uygulanması çağrısında bulunan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, AB’nin inandırıcılığının sınanmakta olduğunu ileri sürdü. Bu arada, ABD Kongresi de, S-400 füzesi almış olması dolayısıyla, Türkiye’ye CAATSA yaptırımlarının uygulanmasın öngören “Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası’nı” büyük bir çoğunlukla kabul etti. Dış ilişkiler uzmanımızın ifadesine göre yaptırımlar uluslararası ilişkilerde kullanılan kaba bir araçtır. Acaba Türkiye’nin endişelenmesine gerek var mı?

Jeopolitik önemi düşünüldüğünde, Türkiye’ye yaptırımlar uygulanması küçümsenecek bir durum değil. AB yaptırımlar konusunda nerede duruyor?

Anlaşıldığı kadarıyla, AB içinde Türkiye’ye sert mi yoksa yumuşak hatta sembolik yaptırımlar mı uygulanmalı konusunda bir bölünme var. Fransa’nın da tahrik ettiği Yunanistan ve Kıbrıs’a katılan Avusturya ve Danimarka gibi üyelerin Türkiye’ye sert yaptırımlar uygulanmasında ısrar etmeleri pek şaşırtıcı olmasa gerek. Buna karşılık, aralarında Almanya, İspanya, İtalya, Polonya ve Macaristan’ın da yer aldığı diğer bazı üyeler sert yaptırımlardan uzak duruyorlar. Daha yumuşak yaptırımlarla yetinilmesini ve Türkiye ile ilgili uzlaşmazlıklarını görüşmeler yoluyla çözülmesinin desteklenmesini istiyorlar. Şimdilik itidal yanlısı görüşler tercih edilmiş bulunuyor.

Aslında, 1974’te Kıbrıs’a müdahalesi karşısında, “müttefiki” ABD, Türkiye’ye karşı bir silah ambargosu uygulamıştı. Bu eylem Türkiye’nin kendi askeri kabiliyetlerini geliştirmeye daha fazla kaynak ayırması için bir müşevvik oluşturmuştu. Sonuçta NATO bir ittifak olarak fazla sarsıntı yaşamadı. Bugün neler değişti, geçmişe göre daha büyük tehditlerle mi karşı karşıyayız?

Burada vurgulanması gereken nokta Soğuk Savaş’ın sona ermesinden sonra dünyanın önemli bakımlardan değişmiş olduğudur. Artık çoğu ittifak üyesi, stratejilerini ve savunma planlarını belirlerken, daha önceleri NATO’ya hükmetmiş olan ABD’nin liderliğini sorgusuz sualsiz kabul etmeye hazır değil. İster kendi bölgelerinde ister dünyada olsun, dış ilişkilerinde daha serbestçe hareket etmek istiyorlar. Bu bakımdan Türkiye de bir istisna oluşturmuyor. İhtiyaç duyulan formül, her NATO üyesinin dış politikasını bazen müttefikleriyle rekabetçi ilişkileri de içerebilecek şekilde yönetmesi, fakat tüm üyelerin üzerinde anlaştığı büyük tehdit durumunda, ortak düşmanı hep birlikte karşılayacak bir dayanışma kabiliyetini koruyabilmeleridir.

ABD Kongresi’nde de Türkiye’ye CAATSA yaptırımlarının uygulanmasını öngören bir yasa tasarısı kabul edildi. Bunun ne gibi etkileri olur, kısaca değerlendirir misiniz?

Burada yanıtlanması gereken iki soru var. İlkin, Donald Trump yasayı veto edecek mi? Arkasında her iki parti tarafından da desteklenen büyük çoğunluk olduğu için, bu olasılık pek yüksek gözükmüyor. İkinci soru ise, başkanın yaptırımlar listesinden hangilerinin Türkiye’ye uygulanmasını kararlaştıracağıdır. Bu konuda Trump’ın bir karar almayıp uygulamayı Biden yönetimine bırakabileceğine ilişkin bazı tahminler yapılıyor. Eğer Trump’ın kendisi karar vermeyi tercih ederse, o zaman acaba yumuşak mı yoksa sert tedbirleri mi tercih edecek? Yakın zamana kadar yumuşak tedbirlerin tercih edeceği varsayılıyordu, ancak yönetimin ağırlıklı isimlerinden Dış İşleri Bakanı Pompeo’nun son haftalardaki davranışları Trump’ın daha hasmane bir tutuma da yönelebileceğine işaret ediyor.

Bu Türkiye için ne anlama geliyor?

Buradaki önemli soru, müttefiklerinin Orta Doğu, Kafkaslar ve Doğu Akdeniz’i kapsayan kendi bölgesinde Türkiye’yi daha özerk bir aktör olarak kabul etmeye hazır olup olmadıklarıdır. Eğer müttefikler Türkiye’nin bu tutumunu tanır ve meşru olduğunu benimserlerse, o zaman anlaşmazlıkların kolaylıkla çözülebileceğini tahmin ediyorum. Şayet bu olmazsa, ilişkilerin daha da bozulacağından endişe ederim. İlişkilerin kötüleşmesinin her tarafa da iktisadi maliyeti olur, fakat Türkiye’ye de daha büyük bir pay düşecektir. Ancak, böyle ortamlarda iktisadi alanlarda kayba uğrayan hükümetlerin kamuoyu desteği alanında kazanımlar elde ettiği de bir vakıadır. Vatandaşlar ülkelerinin büyük ülkelerin zorbalıklarına karşı direnmesi ve dünya siyasetinde daha fazla söz sahibi olmasını genelde destekliyorlar. Dolayısıyla, tarafların, müttefikleriyle işbirliği içinde barış ve istikrara katkıda bulunması koşuluna bağlı olarak Türkiye’nin bölgesel siyasette daha faal bir konuma gelmesine imkan bulunması konusunda çok dikkatli ilerlemeleri gerekmektedir. Bunun başarılamamasının alternatifi herkesin kaybettiği, kimsenin kazançlı çıkmadığı bir durumdur.